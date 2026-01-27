ヤマト住建公式トップアンバサダーYuiが、家づくりの流れを楽しく学べる「オリジナル漫画」を公開！「家づくり迷子」のご家族へ向けた新コンテンツ

株式会社FELUCA

家づくりメディア『Yuiのヤマト住建相談所』を運営する株式会社FELUCAは、ブログ内に新コンテンツとして「オリジナル漫画」を導入しました。この漫画は、ヤマト住建公式トップアンバサダーであるYuiが、家づくりに悩むご家族を導く様子を描いたストーリーです。専門的で難しい情報を、漫画という形式で分かりやすく表現しました。リニューアルした「家づくりの20ステップ」とあわせて、読者の皆さまを理想の住まいへとナビゲートします。

漫画導入の背景：難解な家づくりを「もっと身近に」

家づくりには、性能や土地、資金計画など多くのステップがあります。文字や写真だけの解説では、全体の流れをイメージしにくいという課題がありました。

そこで、「アンバサダーと一緒に家づくりを進める安心感」を伝えるために漫画を導入しました。物語を通じて疑似体験することで、家づくりの楽しさや注意点を直感的に理解できるようになります。

漫画コンテンツの特徴

「アンバサダーと歩む家づくり」を可視化

漫画にはアンバサダーのYuiが登場します。家づくりに悩む架空のキャラクターたちに寄り添い、アドバイスを送る姿を描きました。初心者の方が「次に何をすべきか」を楽しく学べる内容です。

住宅性能や魅力を分かりやすく解説

ヤマト住建の強みである高気密・高断熱などの性能を、物語のシーンを通じて説明しています。図解だけでは伝わりにくい「住まいの心地よさ」を、より身近に感じていただけます。

トップページから手軽にアクセス可能

今回公開された漫画は、ブログのトップページに配置しています。「家づくりの20ステップ」を読み進める前のガイドとして、どなたでも気軽にご覧いただけます。

掲載URL：『Yuiのヤマト住建相談所』https://tyr-home.com/(https://tyr-home.com/)

ゴールは「理想の家」の先にある、家族の幸せ

本ブログの目的は、家づくりの途中で起こるさまざまなお困りごとを解決する手助けをすることです。土地探し、資金計画、住宅性能の選択など、検討中に直面する不安や迷いに寄り添い、確かな一歩を踏み出すためのサポートをいたします。

しかし、私たちのゴールは「理想の家を建てること」そのものではありません。真のゴールは、家を建てた後、その住まいで家族みんながいつまでも幸せに暮らすことです。ハードとしての家を完成させるだけでなく、その先にある豊かな日々を支えるための「道しるべ」でありたいと考えています。

アンバサダーYuiのコメント

「家づくりのワクワク感をどうすれば伝えられるか？その答えの一つが漫画でした。物語の中で、家づくりのステップをより身近に感じていただけたなら嬉しいです。そして、次はあなたの番です。私と一緒に楽しい家づくりを始めませんか？20ステップのガイドとあわせて、この漫画が皆さんの『理想の家』を形にするきっかけになれば幸いです。」

会社紹介

株式会社FELUCAは、SNSを活用したハウスメーカーの集客向上に取り組み、現在主流となったハウスメーカーのアンバサダー制度の先駆者として、SNS運用、Webマーケティング、動画制作などを手がけています。

2020年12月にヤマト住建で注文住宅を建築し、2021年2月よりInstagramの運用を開始。ヤマト住建のお友達紹介制度を活用し、SNSを利用した紹介活動を展開しました。

2022年2月、ハウスメーカー初の公式アンバサダーに就任し、その後順調に紹介依頼を増やしてヤマト住建の集客に貢献。この取り組みが注目され、他社でもアンバサダー制度が開始されるきっかけとなりました。

2024年10月には、ヤマト住建の専属アドバイザー兼公式トップアンバサダーに就任し、会社として業務提携を行っています。

【主な実績】

・ハウスメーカーの公式アンバサダー第1号

・ヤマト住建唯一の専属アドバイザー兼公式トップアンバサダー

・ヤマト住建初の協賛オフ会主催（130名以上が参加、第2回では170名以上参加予定）

・ヤマト住建オープンセレモニー参加

・ヤマト住建と共同でInstagramライブ開催

