「本を売らない」NPOの書籍化プロジェクト、その舞台裏

認定特定非営利活動法人SET

岩手県陸前高田市を拠点に、若者と地域住民が協働しながら人づくり・地域づくりに取り組む認定特定非営利活動法人SET（理事長：三井俊介）は、公式Podcast「SET Podcast」にて、特別シリーズ『SET Podcast 特別シリーズ ～未来へのギフト作戦会議！知恵を繋ぐ“恩送り”プロジェクト～』 を、2026年1月23日（金）・1月30日（金）の全2回にわたって配信します。

本シリーズでは、SETが現在進めている書籍化プロジェクトおよびクラウドファンディングを題材に、その背景にある問題意識や思想、そして「なぜ“恩送り”という形を選んだのか」を、当事者自身の言葉で率直に語ります。

■企画の背景-「来てみないと分からない」からの脱却

SETは、東日本大震災以降、若者と地域住民が出会い、関係性を育む現場を各地でつくってきました。その体験は参加者の人生を変えるほどの力を持つ一方で、「現地に来ないと、その価値や熱量が伝わりにくい」という課題も抱えてきました。

現場で積み重ねてきた実践や知恵を、 来られない人にも届け、他の地域でも活かせる形で残したい。

そのためにSETは、時間と場所を越えて届く「本」という手段を選びました。本書は、単なる活動紹介ではなく、地域で挑戦しようとする人が、孤立せずに一歩を踏み出すための「知恵と勇気」をまとめたものです。



■なぜ今、「本」なのか-受け取ってきた「恩」を、次へ渡すために

SET理事長の三井自身、震災直後、何を信じて進めばよいのか分からない状況の中で、先人たちが残した「本の言葉」に何度も救われてきた経験があります。顔も知らない誰かが、過去に残してくれた知恵や言葉。それを受け取り、今の自分たちがいる。

今回の書籍化プロジェクトは、そうして受け取ってきた知恵や実践知を整理し、次の挑戦者へ手渡すための試みです。そしてSETは、この本を「売るもの」ではなく、「未来へのギフトとして循環させるもの」として届けたいと考えました。

■特別シリーズの概要-書籍化×クラウドファンディングを「社会実験」としてひらく

本シリーズでは、書籍化プロジェクトやクラウドファンディングの裏側にある思想や葛藤、試行錯誤を、あえてオープンに語ることを重視しています。リスナーを「聞き手」や「支援者」としてではなく、次の世代へバトンを渡す仲間となっていただき、この新しい循環に参加してもらえたらと思っています。

■配信スケジュール

第1回：2026年1月23日（金）公開済み

第2回：2026年1月30日（金）6:00 公開予定

※ 2026年2月開始予定のクラウドファンディング直前に配信

■配信プラットフォーム

- Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h- Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

■各回の内容

【第1回】：「出版プロジェクト？クラファン開始！？-なぜ？SETは本を書くのか？-」

主な内容

- 出版決定の背景にある「奇跡的な一致」- 「ディープな関係人口」の定義と実態- 具体事例：野田村の「豆腐田楽」と偶発性- 次世代への「バトン」としての出版

【第2回】：「支援を『ギフト』に。-未来の挑戦者へ、バトンを渡す共創の仕組み-」

主な内容

- クラウドファンディングを「資金集め」ではなく「循環の仕組み」として捉える視点- 支援によって生まれる「ギフトの流れ」- リターン設計に込めた意図

■今後について-本をきっかけに、人と人がつながる循環をつくる

本シリーズを皮切りに、SETでは

- 書籍を軸とした全国での読書会- 対話やワークショップ- 地域と都市を越えた新たなネットワークづくりなどを通じて、「点としての挑戦」を「線や面としての関係性」へとつなげていくことを目指しています。

■プロデューサーコメント

今回のシリーズでは、「売る／買う」「支援する／される」という関係ではなく、 「渡す／受け取る／次へつなぐ」という言葉を大切にしました。

SETらしい温度感で、この社会実験の背景や葛藤も含めて、ありのままに語っています。ぜひ、リスナー一人ひとりが、この“恩送りの輪”の一部として関わってもらえたら嬉しいです。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGOODなchangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊、大学生・社会人プログラム、コミュニティづくり、などを通じて、2024年度は年間5,000人以上が活動に参加。若者の成長と地域の活力を同時に生む“循環型の社会装置”として活動を展開しています。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747