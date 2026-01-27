コミュニティの価値を「感覚」で終わらせない。「つながり」を測る新しいものさし

認定特定非営利活動法人SET

2026年1月24日（土）、上智大学（東京都千代田区）にて開催されたフォーラム「実践と研究でつむぐ コミュニティ評価の新しいものさし～コミつな研の歩みと私たちが望む未来～」に、認定NPO法人SET理事長の三井 俊介が登壇しました。

本フォーラムは、一般社団法人 幸せなコミュニティとつながり実践研究所（通称：コミつな研）が主催。「コミュニティ」や「つながり」の価値を、研究と実践の往復によってどのように可視化し、社会に伝えていけるのかを問い直す場として開催され、定員上限の50名ほどが参加をしました。

■なぜ「コミュニティの価値」は伝わりにくいのか

地域活動やNPO、市民活動、居場所づくり。人と人とのつながりが生む価値は、誰もが「大切だ」と感じている一方で、数値や成果として説明することが難しいという壁に、これまで何度もぶつかってきました。

コミつな研は、この課題に対し、研究者の理論と実践者の現場感覚を往復させながら、「コミュニティの価値を扱える新しいものさし」を探究するために設立された研究所です。

今回のフォーラムでは、これまでの歩みや協働事例、そして今後社会に投げかけていく問いが共有され、立場を越えた対話が重ねられました。

■「現場で起きている変化」を、どう測り、どう伝えるのか

三井は、第2部「研究者・実践者の取り組み発表」に登壇。東日本大震災を原点に、岩手県陸前高田市を拠点として若者の挑戦を支えてきた実践者の立場から、SETの取り組みを紹介しました。

SETはこれまで、

中高生の修学旅行民泊の受け入れ

大学生・若手社会人向けのまちづくり実践型プログラム

中高生向けキャリア伴走支援

などを展開し、延べ18,000人以上の若者が地域での挑戦を経験。年間3,000人以上の地域住民が関わる土台を築いてきました。近年は、こうした実践をもとに、若者の自己効力感やキャリア形成、地域の担い手創出との関係性を、研究と実践を横断しながら捉える試みを進めています。

■なぜ、つながりは「大事だと分かっているのに」消えていったのか

フォーラム全体を通して、何度も立ち返られた問いがあります。

「なぜ、つながりが大事だと分かっているのに、社会から消えていったのか」

議論を通して浮かび上がった仮説は、 人間関係やコミュニティの「状態」や「価値」が、見えなくなったからではないか、というものでした。

健康診断の数値があるからこそ健康を意識するように、見えないものは、大切にされにくい。フォーラムは終始、「見えなかったものを、どう扱える形にするのか」という問いを照らし続けていました。

■「測ることで、何を動かしたいのか？」

石田祐氏の講演で投げかけられた問いは、「測ることで、何を動かしたいのか？」というものでした。何かを変えようとした瞬間、指標設計には必ず恣意性が入り、データは中立な「正しさ」から離れていく。一方で、測らなければ、見えないまま消えていく価値があるのも事実です。フォーラムでは、「可視化は正義だ」とも、「評価は危険だ」とも断じることなく、

その緊張関係を引き受け続ける覚悟を、参加者全体で共有する場となっていました。

■本質的なものほど、測れない。だから意味がある

フォーラム終盤では、本質的なものほど測るのは難しい。しかし、「何を測りたいのか」を話し合うプロセスそのものに価値があるということでした。

大切にしているものが言葉になり、チームの価値観が少しずつ揃っていく。SETが積み重ねてきた実践と、コミつな研が目指す方向性は、「可視化を通じて、対話を生み続ける」という一点で、確かに重なっていました。

■開催概要

名称：実践と研究でつむぐ コミュニティ評価の新しいものさし

日時：2026年1月24日（土）13:00～16:30

会場：上智大学

主催：一般社団法人 幸せなコミュニティとつながり実践研究所

主な登壇者：

石田 祐（関西学院大学 教授）／田中 多恵（アンドパブリック株式会社）／石濱 千夏（ふたやすみ）／大槻 昌美（非営利型株式会社Polaris）／石飛 友里恵（大阪大学大学院）

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGOODなchangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊、大学生・社会人プログラム、コミュニティづくり、などを通じて、2024年度は年間5,000人以上が活動に参加。若者の成長と地域の活力を同時に生む“循環型の社会装置”として活動を展開しています。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747