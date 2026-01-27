Tech Japan、日本企業の「インド開発拠点（GCC）」設立を最短・最小リスクで実現する「Talendy GCC」を正式リリース

Tech Japan株式会社

高度インド人材に特化したHRプラットフォーム「Talendy」を展開するTech Japan株式会社（本社：東京都、代表取締役：西山 直隆）は、日本企業がインドにおいて自社の戦略的開発拠点「グローバル・ケイパビリティ・センター（GCC）」を手軽に構築・運営できる新サービス「Talendy GCC」を正式にリリースいたします。 本サービスは、EOR（雇用代行）スキームと独自の採用データベースを活用することで、現地法人の設立や大規模な初期投資を不要とし、最短かつ最小リスクでインドの高度IT人材による自社開発チームの立ち上げを可能にします。

背景：なぜ今、オフショアではなく「GCC」なのか

世界的な潮流と日本の課題

グローバル・ケイパビリティ・センター（GCC）は、オフショア開発やBPOのような外部委託ではなく、自社が主導して運営する戦略的な開発拠点です。世界では1,800社以上のグローバル企業がインドにGCCを設立しており、その役割は従来の「コスト削減（BPO）」から、R&Dやイノベーション創出を担う「価値創造の中核拠点」へと進化しています。

一方で、日本のIT人材不足は深刻化しており、経済産業省によると2030年には最大79万人が不足すると予測されています。

これまで日本企業が自前でインド拠点（GCC）を持つには、現地法人の設立、複雑な法務・税務対応、現地の文化に適応したマネジメントなど、高いハードルが存在しました。「小さく始めて大きく育てたい」というスタートアップや成長企業のニーズに対し、従来の大規模な支援モデルでは対応しきれない課題がありました。

「つくる」から「つかう」を実現する、Talendy GCCとは

「Talendy GCC」は、日本企業がインド開発拠点を「所有」するメリットを享受しながら、立ち上げの負担を極小化するソリューションです。

特徴１.：最小1名からスモールスタートが可能（EOR活用）

現地法人を設立することなく、Tech JapanのEOR（雇用代行）サービスを通じて即座にエンジニアを採用・雇用できます。Tech Japanが採用・労務・給与支払い・オフィス提供までを一括で代行するため、開発業務に集中できます。

「小さく始めて、大きく育てる」をコンセプトに、まずは数名のコアチームから開始し、軌道に乗れば拡大、あるいは将来的な自社法人への移管（BOTモデル：Build-Operate-Transfer）も可能です。

特徴２.：インドのトップ1%人材 5万人以上のデータベースを保有

インド工科大学（IIT）を含むトップ大学の学生・卒業生を中心とした5万人以上の高度人材データベース「Talendy」を活用。

生成AIやクラウドなどの先端領域で自走し、イノベーションに貢献できる質の高いエンジニアチームを組成します。

特徴３.：日本企業に特化した伴走支援と「Japan Center」

日本企業のインド開発チームの組織支援について、150社以上の支援実績を持つ日本人コンサルタントが、採用からオンボーディング、日々の運用までを日本語でサポートいたします。

インド・ベンガルールに設置された「Japan Center」にはTech Japanの専任スタッフが常駐し、現地メンバーのエンゲージメント向上や日本文化とのブリッジを行います。

導入事例：Milk.株式会社様

ハイパースペクトル技術を用いて医療分野の課題解決を中心に事業展開を推進するMilk.株式会社様は、グローバル開発体制強化の第一歩として「Talendy GCC」を活用予定です。

▼Milk.株式会社 CEO 中矢 大弓様コメント

Talendyを通じて、当社は4名のインド人高度エンジニアにオファーを行いました。

これまでのように日本で採用・雇用する形ではなく、今後はインドを拠点として開発チームを組成し、グローバルな開発体制を本格的に構築していきます。

一方で、現地での雇用管理や労務・法務対応など、エンジニアが安心して働くためのバックオフィス業務を自社だけで対応することにはリソース面での課題がありました。

そこで、当社は開発業務に専念できる環境を整えるため、TalendyのGCCサービスを活用し、インドでの開発チーム運営を進めることを決定しました。

Talendyのサポートにより、現地運営の不安を解消しながら、優秀な人材とともにスピーディーな事業成長を実現していきます。

Tech Japanは、「Talendy GCC」を通じて、大企業のみならずスタートアップや中堅企業に対しても、インドの高度IT人材と共創する機会を提供します。日本企業がグローバルな競争力を取り戻し、「開発拠点は『つくる』から『つかう』へ」という新しいスタンダードを確立してまいります。

Tech Japanについて

詳細を見る :https://www.techjapan.work/talendygccTalendy GCCの詳細はこちらから

Tech Japanは、「ダイバーシティの力でデジタル化を加速させ 豊かな社会をつくる」をミッションに、高度インド人材に特化したAIプラットフォーム 「Talendy」を展開するHRテックベンチャー企業です。

現在Tech JapanはTalendyを軸に、インドトップ大学からのダイレクトリクルーティングサービス・Talendy Hub、人材紹介のTalendy Job、弊社のインド法人で現地雇用されながらインド人エンジニアが来日することなく開発に参加できるTalendy EOR、そしてグローバル・ケイパビリティ・センターの設立を通じて、必要なプロジェクトに基づいてインドでチームを編成し、現地法人の設立リスクを抑えながら迅速なチーム構築を可能にするTalendy GCCの4つのサービスを提供しています。

▼Talendy コーポレートサイト

