進むべきキャリアの方向性が見える【Career Matrix診断】がスタート

株式会社エムエム総研

「セールス、マーケティングのデジタルシフト」を支援するマーケティングカンパニー、株式会社エムエム総研（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役CEO：萩原 張広 以下、「エムエム総研」）が運営するSaaSセールス特化型転職エージェント『マーキャリNEXT CAREER』は、無料で利用できる新たな診断サービス「Career Matrix診断」のサービス提供を開始しました。

本サービスは、若手営業職向けキャリアポテンシャル診断コンテンツとして、利用者の「本質」と「市場」のリアルを掛け合わせ、過去の転職成功者の膨大なデータなどをもとに診断することで、利用者の将来の年収予測予想やどういったキャリアの方向性があるのかを可視化するサービスです。その第1弾として「16タイプ診断」を公開しました。

「Career Matrix診断」とは

「Career Matrix」は、「本質×市場が交差する 若手営業職のためのキャリアポテンシャル診断」をコンセプトに、営業としてのご自身の「本質」を理解し、その結果を「市場」のリアルと照らし合わせます。

そのうえで、「現職でどのように強みを伸ばしていくか」や「転職を含め、今後どのようなキャリアの選択肢があり得るのか」といった、“次の一歩”を考えるために必要な情報を可視化するオンライン診断サービスです。

本診断サービスでは「16タイプ診断」と「マッチング診断」の2つの診断結果を組み合わせることで、以下のようなことがよりクリアになります。

■ 自分の「本質的な強み・スタイル」が言語化される（自己理解）

■ その強みが活きやすい／活きにくい環境が分かる（環境理解）

■ 現職にとどまるべきか、部署異動や転職を検討すべきか、といったキャリアの方向性

■ 将来を見据えた、営業としての成長イメージやキャリアパターン

「自分を知る」だけでなく、「どういった業界・企業でどのように働くと輝けるのか」までを見通しやすくし、若手営業職に、納得感あるキャリア形成のための参考にしていただければと考えいます。

「16タイプ診断」について

16タイプ診断では、簡単な質問に答えていただくことで、「行動スタイル」「人間関係」「成長意欲」「働き方志向性」という4つのポイントからご利用者の「本質」を分析します。その分析結果をもとに、16種類の中から特性に合ったキャラクタータイプと、それぞれの長所・強み・活かし方を提示します。

「なんとなく営業をしてきたがこのままでいいのか？」「自分にはどういった営業が向いているのか分からない」といった将来に対する悩みを抱えた若手営業の方が、自分のスタイルを言語化し、自己理解を深めるきっかけにしていただける診断です。

「マッチング診断」について（2026年2月中旬リリース予定）

2026年2月中旬には、第2弾として「マッチング診断」の提供開始を予定しています。こちらの診断では、16タイプ診断で明らかになった「あなたの本質」と、市場・職種・働き方などの「リアルなキャリア選択肢」との相性を可視化することを目指しています。

■ どのような営業スタイル・商材・組織文化と相性が良いのか

■ どの環境だとパフォーマンスを発揮しやすいのか

■ どのようなキャリアステップを選ぶと成長しやすいのか

上記のような“本質と市場のマッチ度”を知ることで、転職・異動・キャリアチェンジの判断材料として活用いただける診断を開発中です。

【Career Matrix診断】の概要

■ 利用方法：診断用LINEアカウントを友だち登録のうえ、トーク画面から診断を開始 （※診断実施にはCareer Matrix診断用 LINEアカウントの友だち登録が必要です。）

■ 利用料金：無料

■ 所要時間：約5分（16タイプ診断）

■ Career Matrix診断：https://next.mar-cari.jp/careermatrix/(https://next.mar-cari.jp/careermatrix/)

SaaS企業へ転職のサポートを受けるなら「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」

今回、「異業種からSaaS転職に成功した人のライフスタイル変化」に関する調査を実施した株式会社エムエム総研は、SaaS営業特化型転職エージェント『マーキャリNEXT CAREER』（https://next.mar-cari.jp/）を運営しています。

■「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」とは

コロナ禍やデジタルトランスフォーメーション（DX）などの大きな社会変化に伴い、営業職にも変革が求められています。

デジタル化が進むことで、営業・マーケティング組織がマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに分業化し、営業職が多様な形で「専門職化」しています。

このような時代の流れを受けて、これまで管理職になることや昇進でしか、キャリアアップを実現できなかった営業職が「次世代キャリア」で活躍できるよう、求職者と企業の最適な出会いの場を提供することを目的に「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」は生まれました。

「マーキャリNEXT CAREER（ネクストキャリア）」の転職エージェントサービスでは、法人営業職、特にSaaS、ベンチャー系企業におけるキャリア形成に強みをもつキャリアアドバイザーの支援が無償で受けられ、転職をスムーズに進めることができます。

【マーキャリNEXT CAREERの特徴】

1．キャリア登録で、自分のスキルを棚卸しできる

マーキャリにご登録いただくことで、あなたのこれまでのキャリア・経歴をはじめスキル・言語・資格など多角的な情報を登録、管理することができます。

2．キャリア面談を通じて自身の適性・可能性を発見できる

面談では、業務経験や希望するワークスタイルをもとに、次世代キャリアの適性を診断。

転職やキャリアアップのためのアドバイスも受けられます。

3．SaaS企業を中心とした求人をご紹介。職種は4職種に特化しています。

キャリア面談でヒアリングした内容から、あなたにフィットする求人をご紹介します。

マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスに分業化された次世代型営業組織へ応募し次のキャリアを目指しましょう。

転職に関する些細なお困りごとにも専門特化したキャリアアドバイザーが親身になっておうかがいします。

詳細を見る :https://next.mar-cari.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=careermatrix_001

■現職SaaSセールス専用キャリアアップ転職を支援する新サービス「マーキャリplus」

「マーキャリplus」は、現職SaaSワーカーのための業界内キャリアアップ転職支援に特化した転職サービスです。

年収や役職、職種やスキル、ワークスタイルやカルチャーなど、あなたが求める条件と今後のビジョンを踏まえ、数年後を見据えたキャリアデザインとその実現に向けたベストな転職を支援します。

■サービスの特長

1．最適なキャリア形成を支援

SaaS業界で自身のキャリアをどう築くのか。数年後を見据えたキャリアデザインとキャリアアップにつながる転職を支援します。

2．ポジションに精通した独自の企業選考対策

SaaS企業各社に独自取材で入手した情報をもとにポジションを見極め、思い描くキャリアを勝ち取るための選考対策を行います。

3．業界に精通した豊富な転職支援実績

在職期間中に働きながらの転職でも効率よく活動できるようにスケジュール管理や条件交渉を徹底的にフォローします。

詳細を見る :https://next.mar-cari.jp/plus/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=careermatrix_001

■マーキャリNEXT CAREER：https://next.mar-cari.jp/

■マーキャリplus：https://next.mar-cari.jp/plus/

■マーキャリに関するお問い合わせ：https://mmsouken.satori.site/contact-marcari

■株式会社エムエム総研：https://www.mmsouken.co.jp/

■お問い合わせURL：https://www.mmsouken.co.jp/contact/service/

■お問い合わせTEL：03-4530-4700（代表）