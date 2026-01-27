【無料・ハイブリッド・録画配信】米国進出実践セミナー開催（2/12木）

特定非営利活動法人 ZESDA（日本経済システムデザイン研究会）

株式会社Adventure JAPAN（代表取締役社長：田畑則子、所在地：東京都品川区）は、米国進出・越境ECを検討する日本企業を対象に、「米国進出実践セミナー～倉庫・物流・フルフィルメントの重要性～」を2026年2月12日（木）に開催します。特定非営利活動法人ZESDA（代表理事：桜庭大輔、所在地：東京都中央区）は本セミナーを後援します。

トランプ政権発足後の米国関税問題など、先行きの不確実性が高まる中で、事態の克服・打開策を見出すための“実務視点”の学びを提供します。

本セミナーでは、長年にわたり米国進出企業を支援してきた株式会社Glowkey 代表取締役社長・関 高誠 氏を講師に迎え、物流・倉庫の重要性、そして米国進出におけるリスクと可能性について、実体験に基づき解説します。

株式会社Glowkeyは米国ロサンゼルスに自社倉庫を構え、日系企業向けのフルフィルメント（3PL／入庫・保管・出荷）を中核とした物流サービスを強みとして、輸入代行、米国EC・Amazonの立ち上げ・運営支援、B2B卸流通までを一気通貫でサポートしています。

「北米進出は、“売る”から“届ける”までを一気通貫で考える。」--この視点から、現場で起こりがちなつまずき、意思決定のポイント、実務上の勘所を整理し、次の一手につながる具体的な示唆をお届けします。

■開催概要

イベント名：米国進出実践セミナー ～倉庫・物流・フルフィルメントの重要性～

■日時：2026年2月12日（木）16:00～18:00（受付15:30）

■会場：住友不動産大崎ガーデンタワー 9F TUNNEL東京（東京都品川区西品川1-1-1）

（JRりんかい線 大崎駅 南口 徒歩6分）

※ハイブリッド開催につき、zoomからでもご参加いただけます。また申込者には録画を配信いたします。

■参加費：無料

■懇親会：18:30～（会費制）

■講師：株式会社Glowkey(https://glowkey.co.jp/) 代表取締役社長 関 高誠 氏

■ナビゲーター：株式会社Adventure JAPAN 代表取締役社長 田畑則子

■お申込み

下記フォームよりお申込みください。

https://forms.gle/cuKkVuboErKZtkrM6

■主催：株式会社Adventure JAPAN(https://adventurejapan.studio.site/)

Adventure JAPANは、フリーマガジン「Adventure JAPAN」の企画・編集・印刷をはじめ、放送番組の制作、国内外のセミナーや見本市、展示会、演奏会、サイン会などの運営や、それらに関わるコンサルティングを行っています。

■後援：NPO法人ZESDA(https://zesda.jp/)

NPO法人ZESDAは、グローカルビジネスをプロデュースするパラレルキャリア団体です。日本の地方が直接外貨を稼ぐ「グローカリゼーション（地方×海外）」による地方創生の実現に取り組んでいます。