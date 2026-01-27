従業員の幸福を経営の柱に。舞鶴市「ウェルビーイング経営セミナー」
舞鶴市は、令和8年3月17日に中総合会館で「地元事業所と若者で描く『幸せな働き方』交流セミナー」を開催します 。市内事業所の経営者等と学生が共にウェルビーイング経営を学び、対話を通じて働き方のアップデートを図ります 。
■ 開催趣旨
現在、深刻な労働力不足や「人的資本経営」への関心の高まりを背景に、従業員の心身の健康と幸福を経営の柱に据える「ウェルビーイング経営」が注目されています 。本セミナーは、市内事業所と高校生等がこの経営概念を共に学ぶ機会として企画されました 。
世代を超えて理想の職場環境や「幸せな働き方」を考えるワークショップを行うことで、組織の生産性向上や離職防止、採用力強化に向けた取り組みの契機となることを目的としています 。
■ セミナー概要
【日時】
令和8年3月17日(火) 13:30～16:00
【場所】
中総合会館 4階 ホール（舞鶴市字余部下1167）
【内容】
講師によるレクチャーとワークショップ テーマ：「幸せな働き方」 ※大人と若者（市内高校・高専の学生など）の混合グループで対話を実施します 。
【対象・定員】
・大人枠：48名（市内事業所経営者、将来のリーダー候補、人事・安全衛生担当など）
・若者枠：24名（市内高校・高専の学生など）
【参加費】
無料
■ 講師紹介
山川 泰介 氏（ウェルビーイング経営専門家）
一橋大学卒業後、商工中金で15年のキャリアを積む 。企業再生の現場知見と100件を超える登壇実績を持ち、中小企業のウェルビーイング経営を専門としています 。
■ 申込方法
令和8年3月2日(月)までに、専用フォームよりお申し込みください 。
■ 主催・協力
【主催】
- 舞鶴市（健康づくり課・産業活力課）
【協力】
- 舞鶴商工会議所青年部
- 日本生命保険相互会社京都西支社
- 舞鶴工業高等専門学校
- 西舞鶴高等学校
- 東舞鶴高等学校
- 日星高等学校