創業100年超の富澤商店BtoC向けオンラインショップ、レシピ体験にAIを導入

awoo株式会社

awoo株式会社（本社：東京都渋谷区、Japan Country Manager：遠藤 光一、以下「awoo」）は、創業100年を超える日本最大級の製菓・製パン材料、器具専門店である株式会社富澤商店（本社：東京都町田市、代表取締役：富澤 淳、以下「富澤商店」）が運営する富澤商店BtoC向けオンラインショップ内、レシピコンテンツにおいて、AIマーケティングソリューション「awoo AI」が採用されたことをお知らせいたします。



長い歴史と確かな商品力を持つ富澤商店は、近年、AIをはじめとした最新のデジタル技術を積極的に取り入れ、EC専業の新興ブランドや若い競合がひしめくEC市場においても、独自の存在感を発揮しながら成長を続けています。

今回の取り組みも、そうした富澤商店のデジタル戦略の一環として実施されました。

富澤商店BtoC向けオンラインショップ

https://tomiz.com/

EC・コンテンツ体験の価値向上に向けた取り組み

富澤商店では、ECサイトおよびレシピコンテンツにおける顧客体験の価値向上に継続的に取り組まれています。

中でもレシピコンテンツは、流入数・閲覧数ともに高く、多くのユーザーが日々訪れる身近な存在である一方で、「レシピを見たあと、次にどんな行動につなげていくのが自然なのか」という点が、検討テーマとなっていました。

そこで今回、レシピ閲覧時の体験をより豊かにし、ユーザーの関心や興味を広げていく仕組みとして、「awoo AI」が採用されました。

レシピ体験を起点にした、新しい“出逢い”の設計

今回の富澤商店の取り組みは、レシピを「作り方を知るための情報」として届けるだけでなく、次のアイデアや楽しみへと自然につながっていく“出逢い”の体験として捉え直す試みです。

レシピを読んだその先で、

- 一つのレシピを起点に、思いがけない別のレシピと出逢う- これまで使ったことのなかった食材や、新しい使い方と出逢う- 自分なりのアレンジや、次に作りたい一品のアイデアと出逢う

こうした“出逢い”が連なっていく体験を自然に生み出すことで、「探す楽しさ」や「作りたい気持ち」を後押しする体験設計を目指しています。

富澤商店が長年培ってきた食の知見とデジタルを掛け合わせることで、オンライン上でも、店舗で棚を眺めながら思いがけない発見をするような、わくわくする“出逢い”のある体験を提供していきます。

▼富澤商店オンラインショップ内、レシピコンテンツにおける『awoo AI』活用イメージ

「awoo AI」は、レシピデータをはじめとするコンテンツ情報をAIが解析し、レシピの内容やテーマに応じて、関連する食材・商品・アイデアをハッシュタグやレコメンドとして可視化します。

富澤商店様のレシピサイトでは、

- レシピ内容に合わせて、関連する食材やテーマのハッシュタグを自動生成・表示- レシピを眺める中で生まれた興味が、別のレシピや商品へと自然につながる導線を設計- 情報の整理や更新を人の手に頼りすぎることなく、安定した体験として継続的に提供

といった役割を担っています。



ユーザーが、レシピを眺める中で自然と興味を広げ、“次に試してみたいレシピ”に出逢うことのできる状態をつくること。

レシピを読んで終わるのではなく、眺めているうちに「これも作ってみたい」「この食材も使ってみたい」と、関心が静かに広がっていく。

awoo AIは、そうしたレシピや商品との出逢いが生まれる流れを、裏側から支えています。

株式会社富澤商店 EC事業部 EC本店 課長 大舘 聡 さんのコメント

弊社は約10,000SKUの商材を取り扱い、約7,500のレシピを展開しておりますが、その魅力を最大限に引き出せているのか？という疑問から始まりました。

例えばガトーショコラ一つをとっても、レシピは一つではなく複数存在します。お客様が今見ているレシピは本当にその方に合ったものなのか、求めている内容なのか。もっと良い提案や、新たな発見をお届けできないだろうか――そんな思いがありました。

「決まった材料」で「決まったレシピ」を作るだけでなく、想定外の出会いや発見を通じて新たな体験価値を提供し、お客様自身がわくわくしながら選べる場であり続けたいと考えています。

■ awoo AIについて

awoo AIは、「AI × 商品ラベリング技術」によって、消費者と商品の出逢いを豊かにし、売上向上へとつなげるマーケティングソリューションです。

商品特徴や利用シーンをAIが理解して言語化・ラベリングする技術をコアに据え、各種の機能を展開しています。



AIハッシュタグ：商品の魅力を直感的に伝えるハッシュタグを自動生成

画像レコメンド：ラベリングを活用した独自の画像レコメンド

商品データ自動生成：商品説明文や利用シーンを画像解析から自動生成

キャンペーンページ：商品データと行動データを組み合わせ、次世代CMSでページ制作を効率化



現在では日本国内で155社以上のECサイトに導入され、回遊率やCVRといった顧客体験（CX）指標の改善に貢献。ECサイトを「商品を探す場所」から「商品と出逢う場所」へと変革し、消費者とブランドの新しい接点を創出しています。



さらに、次のフェーズとして、生成AIや大規模言語モデル（LLM）の時代に対応する新サービスも展開中です。商品データをAIが理解できる形に構造化し、AI検索やゼロクリック時代に最適化された購買体験を実現します。



サービスサイト：https://awoo.ai/ja/



■ awoo について

〈企業名〉 awoo株式会社

〈所在地〉 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ3F ビジネスエアポート渋谷南平台

〈代表者〉 Japan Country Manager 遠藤 光一

〈事業内容〉 AI技術を活用したマーケティングソリューション、awoo AIの提供

〈URL〉 https://awoo.ai/ja/

〈SNS〉 Facebook｜https://www.facebook.com/awooJapan

X｜ https://x.com/awoo_Japan