webtoon制作スタジオstudio73の人気作品『授かりましたが、愛なき結婚はいたしません』待望の単行本化！全話を贅沢に味わえる電子書籍版、ついに登場！

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するwebtoon制作スタジオ『studio73』は、めくるめく恋愛ドラマが楽しめる少女向けwebtoonレーベル「フラオト」より、『授かりましたが、愛なき結婚はいたしません』を電子書籍として待望の単行本化！第1巻を、本日2026年1月27日（火）よりComicFestaにて配信開始いたしました。他書店も順次配信予定です。

本作は、連載当初より多くの読者から単行本化を望む声をいただいていた人気作品です。

このたび、ユーザーの皆さまへ新たなかたちで物語をお届けしたいという想いから、電子書籍として単行本化いたしました。

作品情報

＜作品名＞

授かりましたが、愛なき結婚はいたしません

脚本：岩島朋未

演出：火ノ鹿たもん

作画：よしかわ

ジャンル：ロマンスファンタジー

レーベル：フラオト

＜作品ページ＞

ComicFesta：https://comic.iowl.jp/titles/240719/volumes

＜担当編集からのコメント＞

ページ読み派・まとめ読み派の読者さん、お待たせしました！

webtoonならではの演出をページ表現にも落とし込み、テンポの良いストーリーを一気に味わえる一冊になりました！

タテ読みとはまた違った読み心地の読書体験をぜひお楽しみください。

webtoon制作スタジオ「studio73」概要

電子コミック市場において10年以上の実績を持つ株式会社ウェイブが設立したwebtoon制作スタジオ。ウェイブが持つ「作品の分業制作ノウハウ」や「映像化を見据えた制作環境」「海外配信実績」などを活用し、世界で拡大しているwebtoon市場に日本から新たな価値を届けてまいります。

オフィシャルページ：https://studio73.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/studio73_info

漫画家様&原作を募集中

編集部が徹底してサポートいたしますので、webtoon（縦スクロール漫画）に挑戦してみたい方は、ぜひご応募ください。

応募ページ：https://studio73.jp/wanted/?srcid=pr

「studio73」社内クリエイター募集

ネームや線画等を担当するクリエイターを募集しています。用意されたシナリオをもとにネームや作画を執筆する業務を担当していただきます。

応募ページ：https://hrmos.co/pages/wwwave/jobs/2023_06

着色クリエイター募集

カラーリングを担当するクリエイターを募集しています。線画原稿と着色指定を基にカラーリング業務を担当していただきます。webtoon＆ページ漫画いずれの形式も募集しておりますのでぜひご応募ください。

応募ページ：https://lp.wwwave.jp/coloring/?srcid=pr

協業について

studio73では、作品の協業制作やドラマ化などのメディアミックスのご相談を歓迎しております。

協業などのお申し出窓口：studio73@wwwave.jp

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/