ハックルベリーが提供するEC基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」、「食品設備.com」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、EC基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」は、「食品設備.com」において採用されたことをお知らせいたします。

■ 「CoreLink」について

「CoreLink」は、EC関連の各基盤システムとECカートやプラットフォームとの連携をワンストップで提供するSaaSです。本サービスを活用することで、多大なリソースやコストを要する商品・在庫、顧客、売上、受注データなどのECにおける売上拡大、業務効率化等におけるデータ連携のコスト・運用課題を解決できます。

〈 CoreLink の特徴〉

・プラットフォーム側のアップデートにも自動対応で追加開発コストが0に

各EC、モール、基幹システム等のアップデートに自動で対応するため、アップデート内容の監視、追加開発のコストが不要になります。

・多数のモール、デリバリーサービスやスクラッチの基盤システムにも対応可能

連携システムは常に追加、各システムのアップデートにも対応します。また「顧客と商品だけ連携」「在庫だけ連携」など、部分的な利用や他ツールとの併用も可能です。

・運用のオペレーションコスト削減

連携先の仕様に合わせて自動アップデートするためシステムの運用が効率的に。オペレーション等のコストが削減でき、注力したいところにリソースを集中できます。

・連携システムの期間短縮、コスト削減

各プラットフォームとの標準連携により、連携システムの開発費用が大幅に削減できます。

連携はAPIでもファイル形式でも対応可能です。

〈 CoreLink について詳細はこちら〉

https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

■ 「食品設備.com」さま導入コメント

〈導入前の課題〉

別サイトをShopifyで運営していますが、基幹システムへの受注データの取り込みにおいて手作業になっている部分があり、オペレーションコストを削減したいと考えていました。

〈導入後に期待する効果〉

データの整合性や秘匿性を担保しながら、今後の受注増加時にも省力化を図れる、コストバランスの取れたシステムとして活用していきたいと考えています。

■ 「食品設備.com」について

食品設備.com：https://syokuhinsetubi.com/

配管部品.com（https://www.haikanbuhin.com/）および電材部品.com（https://denzaibuhin.com/）のグループサイトとして、食品製造業のプロフェッショナルをターゲットとした専門サイト 「食品設備.com」 を、2025年12月にオープンいたしました。現場のプロが必要とする消耗品から衛生資材、厨房機器、専門性の高い配管がまとめて揃うオンリーワンのサイトです。

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

