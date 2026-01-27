【日本最大級の牡蠣小屋×リゾートグランピング】海辺で過ごす特別な1日滞在体験を、好評につき3月末まで期間延長｜ウッドデザインパーク野間

■ 冬だけの、贅沢な美食ステイが3月末まで延長決定

ウッドデザインパーク株式会社

愛知・知多半島 美浜町のグランピングリゾート「WOOD DESIGN PARK NOMA」では、

ご宿泊のお客様限定でご利用いただける冬季の夕食オプション「極みコース」が、

ご好評につき2026年3月31末までの土曜日・日曜日限定で延長されました。

本オプションは、徒歩1分圏内にある「ウッドデザインパーク野間 牡蠣小屋」にて提供され、

夕食の選択肢として、鉄板焼きスタイルの牡蠣・海鮮食べ放題をご予約いただける内容となっております。

■ 寒さを忘れる、屋内鉄板牡蠣小屋での食体験

知多半島の冬は風が強く、屋外での食事が難しい日も多い季節。

その中で牡蠣小屋は、暖房の効いた屋内空間で快適にお過ごしいただけるよう設計されています。

鉄板で焼き上げる牡蠣や海鮮は、香ばしい音と香りが五感を刺激し、冬の味覚を一層引き立てます。

お食事後は、徒歩1分のリゾートへそのまま移動可能。

冬の夜をゆったりとお楽しみいただけます。

■ 夕食オプション「極みコース」概要

対象：WOOD DESIGN PARK NOMA ご宿泊のお客様

内容：夕食の選択肢として「極みコース（牡蠣・海鮮食べ放題）」をお選びいただけます

会場：ウッドデザインパーク野間 牡蠣小屋（屋内／徒歩1分）

時間：17:00～21:00（最終受付19:30）／90分制

提供日：2026年3月末までの土曜・日曜限定

※宿泊プランには含まれておらず、夕食としてのご予約が必要です

■ コース内容（一例）

牡蠣やホタテ、干物、サザエ、ブラックタイガーなどの海鮮類を中心に、

揚げ物、肉料理、焼き野菜、麺類、茶漬け、一品料理まで揃う豊富な食べ放題メニューをご提供。

※食材は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

鉄板の熱と焼きたての旨み、そしてリゾートならではの滞在の心地よさ。

“冬の知多を快適に、美味しく過ごす”そのすべてがここにあります。

ご予約はこちらから :https://wood-designpark.jp/resortnoma/

【運営会社】

ウッドデザインパーク株式会社

https://wood-designpark.jp

ウッドデザインパーク野間 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/noma/

～Glamping＆Resort～WOOD DESIGN PARK NOMA 公式ホームページ

https://wood-designpark.jp/resortnoma/



【公式Instagram】

https://www.instagram.com/wooddesignpark_noma/



【住所】

〒470-3236

愛知県知多郡美浜町小野浦風宮崎21



【お問い合わせ先】

mail : nomaresort@wood-designpark.jp

tel : 090-1664-0160

（対応時間: 10:00 ~ 20:00）



【アクセス】

＜車＞ 南知多道路 美浜ICから約20分

＜公共交通機関＞名古屋駅から名鉄知多新線「野間」駅で巡回ミニバスに乗り換え

西部コース「野間灯台」下車徒歩3分