スマホの“カメラ”でシニア世代がもっと豊かになるためのガイドブック『撮って、残して、毎日を楽しむ 70歳からの簡単スマホカメラ便利帖』を2026年1月27日（火）発売

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、シニア世代に向けたスマートフォンカメラ活用解説書、『撮って、残して、毎日を楽しむ 70歳からの簡単スマホカメラ便利帖』を 2026年1月27日（火）に発売いたします。

■シニア世代の「困った」に寄り添う、毎日の暮らしに活きるスマホカメラの使い方

この10年でシニア世代のスマートフォン普及率は10％台から80％超へと急速に拡大し、スマホは高齢層にとっても生活に欠かせない存在となりました。一方で、その世代の約6割がスマホを使いこなせていないと感じているという調査結果（モバイル社会研究所/2025年）もあり、操作に対する不安やつまずきは依然として多く残っています。

なかでもカメラ機能は、通話やメッセージに次いで利用ニーズが高いものの、使いこなしに悩んでいるシニアが多いと言われています。旅行や散歩、ガーデニングといった趣味とも親和性が高く、カメラの使い方を知ることは、日常の楽しみをより豊かにするきっかけにもなります。

本書では、シニア世代が読みやすいように大きな文字と見やすいレイアウトにこだわり、操作手順は一つひとつ丁寧に紹介しています。

要点を楽しく覚えられる「スマホカメラおたすけ川柳」や、すぐに試せる撮影テクニック、暮らしに役立つ便利なカメラ応用ワザなど、本書ならではの工夫を随所に盛り込みました。

また、写真例を豊富に掲載し、「こんなふうに撮ってみたい」と思える構成に。困ったときにすぐ役立つヒントも満載で、スマホカメラを毎日の暮らしの中で無理なく使いこなせるよう導きます。

■人気YouTuberがやさしく解説する、生活に役立つスマホカメラ活用術

著者は、シニア向けスマホ解説で高い支持を集めるYouTubeチャンネル「いなわくTV」の川島玲子氏。YouTube登録者数は39.9万人、65歳以上の視聴者が5割を超え、スマホカメラに関する動画も高い再生数を記録しています。

■本書は以下のような方におすすめです- 70代以上のスマホ初心者の方- 日常生活をより便利にしたいと考えている方- 新しい趣味や楽しみを見つけたいと考えている方- 孫や花の写真ばかり撮っているがほかにもいろいろ撮ってみたい方- 旅行、散歩、ガーデニング等、趣味のシーンでカメラを使う方■紙面イメージ親しみやすいスマホカメラおたすけ川柳で、楽しく学べる読みやすい大きな文字と、操作画面説明がわかりやすい■本書の構成

第1章 はじめてのスマホカメラ案内～「カメラ」と撮った写真の見方まで

第2章 食事や花、日常を素敵に残す撮り方のヒント～シャッターボタン一つだけでも撮り方で写真が変わります

第3章 写真がいっぱい？ 整理と保存のコツ～「ストレージ」は写真の「倉庫」。倉庫管理の工夫

第4章 写真を家族や知り合いに届ける、やさしい方法～LINE、プリント、アルバム。自分に合った渡し方を見つけよう

第5章 暮らしに役立つカメラの使い道いろいろ～拡大鏡、記録、検索……思い出を残すだけじゃない

■書誌情報

書名：撮って、残して、毎日を楽しむ 70歳からの簡単スマホカメラ便利帖

著者：いなわくTV 川島玲子著

発売日：2026年1月27日（火）

ページ数：208ページ

サイズ：A5判

定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）

電子版価格：1,760円（本体1,600円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295- 02367-8

■著者プロフィール

いなわくTV 川島玲子

YouTubeチャンネル「いなわくTV」を運営。登録者数は39.9万人を超え、視聴者の約半数が65歳以上。シニア世代にもわかりやすい説明とやさしい語り口で、スマートフォンの使い方や写真の撮り方を紹介している。スマホ活用講座でも人気が高く、特に写真撮影や整理のテーマは定番として多くの支持を集めている。著書に『70歳から楽しむスマホの使い方』（SBクリエイティブ）などがある。

以上

