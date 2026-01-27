【人的資本調査】主要17業界の「男女賃金差異」実態調査。格差最小は「エネルギー資源」、最大は？【Career Reveal調査】

株式会社エフペリ

株式会社エフペリ（本社：東京都、代表取締役：早見信吾）が運営する人的資本データ分析プラットフォーム「Career Reveal」は、東京証券取引所が定める株価指数の構成企業群である「Core30」「Large70」「Mid400」（※2025年10月改定前の企業群を採用）を中心とする主要企業について、公開情報に基づく人的資本KPIを17業界に分類し、2025年の「男女賃金差異（女性の賃金を男性=100とした割合）」を比較分析しました。

本調査では、業界ごとの平均値を整理することで、雇用慣行や職種構成などの業界構造に起因する“差の出方”を可視化しています。

調査サマリー

男女賃金差異：業界別の分布（2025年）

各企業の有価証券報告書をもとにCareer Reveal編集部が作成- 男女賃金差異（全体平均）は 67.7%- 業界平均では 52.6%～76.7% と幅があり、業界ごとの構造差が大きい- 17業界の中で、相対的に高い水準にある業界群と、低い水準にとどまる業界群が確認された

2025年の業界別平均（女性の賃金／男性の賃金）を見ると、以下のような分布が確認されました（抜粋）。

エネルギー資源：76.7%

医薬品：76.0%

自動車・輸送機：74.5%

（中略）

商社・卸売：59.2%

銀行：52.6%

※全業界のデータは図表参照

本指標は、同一労働同一賃金の是非を直接示すものではなく、職種構成・等級構造・勤続年数分布・管理職比率など、複合要因が反映される点に留意が必要です。一方で、業界別に比較することで、自社の立ち位置（業界平均との差）を把握し、施策の優先順位を検討する手がかりになります。

人事・経営企画にとっての示唆

男女賃金差異は、単独で結論づけるのではなく、以下の“分解”とセットで扱うことで実務に落とし込みやすくなります。

- 等級・職種・コース別（総合職/一般職等）の分解- 管理職・非管理職の構成比- 新卒／中途の採用構成、配置転換・育成パス- 育休取得や柔軟勤務などの制度利用と、昇格・評価の連動

Career Revealでは、公開情報に基づく人的資本KPIを横断的に整理・可視化し、企業の人的資本経営、投資家の分析、就職・転職活動における情報収集を支援しています。

調査概要

- 対象：東証「Core30」「Large70」「Mid400」（2025年10月改定前）を中心とする主要企業- 業界分類：17業界- 対象年：2025年期（一部2024年期）- データソース：有価証券報告書- 指標：男女賃金差異（女性の賃金／男性の賃金、%）※指標ごとに開示企業ベースで集計