40代・50代の「ハレの日」を無理せず美しく。体型悩みを解決する『我慢しないセレモニースーツ』が「aquagarage」より登場

有限会社伊勢屋コンサルタント

「上質・低価格」をコンセプトに、多様なライフスタイルを応援するファッションブランド「aquagarage（アクアガレージ）」を展開する有限会社伊勢屋コンサルタント（本社：広島県江田島市、代表取締役：山下真由美）は、40代・50代の大人の女性に向けた新商品「フレアシルエットセットアップスーツ」の販売を開始いたしました。また、本商品の発売を記念し、TikTokおよびInstagramにて「"ハレの日"の体型悩みを解決！40代・50代女性のための『我慢しないセレモニースーツ』発売記念・お悩み相談ライブ」を開催いたします。

フレアシルエットセットアップスーツ / ネイビーフレアシルエットセットアップスーツ / グレージュ

「フレアシルエットセットアップスーツ」

詳細URL： https://www.aqua-garage.jp/c/category/kw00870

■ 変化する体型とライフスタイルへの寄り添い

卒入園式や結婚式、七五三などの「ハレの日」は、記念写真を残す機会も多く、服装選びに悩む女性が少なくありません。特に40代・50代の女性からは、「若い頃のスーツが入らない」「体型を隠そうとすると野暮ったくなる」「式典の間、窮屈な服を我慢して着ている」といった声が多く聞かれます。こうした背景を受け、aquagarageでは「きちんと見せたい日」に安心して着用でき、かつ体型カバーと楽な着心地を両立するセットアップを開発いたしました。セレモニーシーンだけでなく、通勤や学校行事、普段のお出かけまで幅広く着回せる「最強のON/OFFアイテム」として提案します。

■ 「フレアシルエットセットアップスーツ」3つの特徴

１．体型悩みをカバーしつつ、上品に見せるデザイン

ジャケットはノーカラーで顔まわりをすっきり見せつつ、ふんわりとしたフレアシルエットが気になるお腹や腰回りを自然にカバーします。パンツはセンタープレス入りで脚長効果を実現しながらも、バックゴム仕様にすることでストレスフリーな履き心地を叶えました。長時間着用しても疲れにくく、大人の女性の装いを格上げします。

２．S～3Lの豊富なサイズ展開で、自分に合う一着を

多様な体型の方に安心して選んでいただけるよう、Sサイズから3Lサイズまで幅広く展開しています。ジャケットの袖幅もゆったり作られており、体型を問わず「我慢しない」着心地を提供します。

Sサイズ

モデル：155cm

LLサイズ

モデル：170cm

3Lサイズ

モデル：162cm

３．高コスパと着回し力で、クローゼットの強い味方に

ジャケットとパンツのセットで9,980円（税込・送料無料）という「上質・低価格」を実現しました。セットアップとしての着用はもちろん、ジャケットをワンピースに合わせたり、パンツをニットに合わせたりと単品使いもしやすく、セレモニーからデイリーまで活躍します。

■ 【期間限定】発売記念特典

今なら購入特典として、人気の「パールブローチ」をプレゼントいたします。届いてすぐに華やかなセレモニースタイルが完成します。

パールブローチ着用パールブローチ

■ 発売記念LIVE配信を開催

商品の発売を記念し、実際の着こなしや体型カバーのポイントを解説するお悩み相談ライブを実施します。"ハレの日"の体型悩みを解決！50代女性のための『我慢しないセレモニースーツ』発売記念・お悩み相談ライブ

● 開催日時： 2026年1月29日（木曜日） 20:00～21:00（予定）

● 配信媒体：

・TikTok Live（会場：https://www.tiktok.com/@aquagarage_official）

・Instagram Live（会場：https://www.instagram.com/aquagarage）

■ 商品概要

・ 商品名： フレアシルエットセットアップスーツ

・ 価格： 9,980円（税込） ※送料無料

・ サイズ： S、M、L、LL、3L

・ カラー： ネイビー、グレージュ

・ 素材： ポリエステル95％、ポリウレタン5％

・ 販売場所： aquagarage公式オンラインストア 他

・ 商品URL： https://www.aqua-garage.jp/c/category/kw00870

・ 関連コンテンツ： https://www.aqua-garage.jp/f/ceremony26

■ 会社概要

商号：有限会社 伊勢屋コンサルタント

代表者：代表取締役 山下 真由美

所在地：〒737-2212 広島県江田島市大柿町大君2389-2

設立：1989年1月5日

事業内容：アパレル製品の企画・製造・販売、Eコマース事業

ブランドコンセプト：「ファッションを通じて多様なライフスタイルを応援し、関わる人の幸福度でNo.1企業を目指す」

URL：https://www.aqua-garage.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社 伊勢屋コンサルタント 広報担当：山下 真由美

E-mail：yamashita@iseiya.co.jp / hirai@iseiya.co.jp

TEL：0823-36-3537

※高解像度画像データのダウンロードについてはお問い合わせください。