【リアル開催・2/12 (木) 】 サステナビリティサイトの最新トレンドセミナー アワード調査から学ぶ、サイトにおける効果的な情報開示のポイント

■セミナー申込期限

【申込期限】2026年2月10日（火）12:00まで

※定員に達し次第、受付終了

※リアル開催のセミナーになります。

■開催背景

セミナーの申込・詳細はこちらのボタンから :https://depart-inc.com/news/news-260116/ぜひ、お気軽にお申し込みください！

企業のサステナビリティ推進において、投資家や求職者、取引先など、多様なステークホルダーに向けた「サステナビリティ情報のハブ」として、Webサイトはかつてないほど重要な役割を担っています。

しかし、統合報告書や有価証券報告書等との「媒体間での情報の棲み分け」に悩みながら、膨大な情報をいかに「見やすく」「伝わりやすく」整理するかという実務的な課題に直面している担当者様も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、サステナビリティコンサルタントとしてご活躍されている安藤光展 氏をお招きします。

また、Web領域を専門とするデパートが登壇し、サステナビリティ情報開示の企画・制作を支援している当グループ会社である、YUIDEAと連携しながら、現場視点でのポイントを解説します。

サステナビリティ経営と、コンテンツ企画、Webサイト、それぞれの専門性をもとに、Webサイトにおけるサステナビリティ情報開示のあるべき姿を具体的にお伝えします。

■セミナー概要

今回のセミナーでは、サステナビリティコンサルタントの安藤光展 氏にご登壇いただき、ESGサイト格付け「サステナビリティサイト・アワード2026」の調査結果をもとに、全体的な傾向や今後注意すべきポイントについて解説いただきます。

※昨年度の「サステナビリティサイト・アワード2025」の概要については、下記URLよりご参照ください。（ https://depart-inc.com/blog/web-sustainability-award/ ）

また、サステナビリティ情報開示支援を行うYUIDEAと、Web制作支援をしている当社、デパート(https://depart-inc.com/)からそれぞれ担当者が登壇し、独自調査に基づくサステナビリティサイトの位置づけや、情報のカテゴリ分けの考え方、ウェブアクセシビリティ対応のポイントについて解説します。

さらに、パネルディスカッションでは、登壇者3名がそれぞれの立場から「サイトにおける効果的なサステナビリティ情報開示」について意見を交わし、担当者様が抱えるリアルな課題に対する解決のヒントを探ります。

■こんな方におススメです

■開催概要

- サステナビリティサイトにおける情報開示の最新動向を、先進企業の事例から把握したい方- 統合報告書・サステナビリティレポート・有価証券報告書との情報の棲み分けを整理したい方- デザイン・ユーザビリティ・アクセシビリティにも配慮したサイト設計を行いながら、ESG評価機関への対応や網羅的な情報掲載も重視したい方- サステナビリティサイトの更新・リニューアルを検討している方- 人にも機械（AI）にも配慮したサステナビリティサイトを目指したい方- 申込期限：2026年2月10日（火）12:00まで ※定員に達し次第、受付終了- 参加費：無料- 日時：2026年2月12日 (木) 14:00～15:30（開場13:30～）- 会場：SOCIAL SPACE 赤坂（東京都港区赤坂3-8-8赤坂フローラルプラザビル３階）- 開催方法：リアルセミナー ※定員に達し次第、申込を締切らせていただきます。- 定員：30名程度 ※先着順- 対象：企業のサステナビリティ推進、経営企画、IRのご担当者さま

※会場の定員の都合上、事前申込制とさせていただいております。

※会場内での録音・録画・撮影、ならびに内容の転載は禁止とさせていただきます。

※コンサルティング会社様、制作会社様など同業者のご参加はご遠慮いただいています。

■プログラム

14:00：冒頭のご挨拶

14:05：講演１.

「サステナビリティサイト・アワード2026の紹介、傾向・ポイントの解説」

サステナビリティ・コンサルタント 安藤 光展 氏

14:25：講演２.

「国内先進50社の調査結果から読み解くサステナビリティサイトの傾向・ポイントの解説」

株式会社YUIDEA 多田野 豪 氏

14:45：講演３.

「多様なステークホルダーに届くWebサイトとは？いま求められるアクセシビリティ対応」

株式会社デパート 吉田 圭吾

15:05：パネルディスカッション

「サイトにおける効果的なサステナビリティ情報開示とは」

15:25：セミナー閉幕のご案内

（終了予定：15:30頃）

■講師 / パネルディスカッション パネリスト

安藤 光展 氏サステナビリティ・コンサルタント

一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会／代表理事。法政大学イノベーション・マネジメント研究センター／客員研究員。環境経営学会／理事。専門は、サステナビリティ経営、サステナビリティコミュニケーション（情報開示・社内浸透）。国内上場企業を中心に15年以上サステナビリティ経営支援を行う。

吉田 圭吾株式会社デパート / Engineer div. 課長

システムエンジニアとしてキャリアをスタートさせるが、よりユーザーに近い領域での開発をしたいと考えフロントエンドエンジニアに転身。数千ページ規模のグローバル企業サイトの構築やアクセシビリティ対応など、大規模なWeb制作の経験を積む。株式会社デパートでは、モダンな開発手法やクリエイティブな表現などの技術に関わらず、多様なユーザーにWeb体験が提供できることを信念として制作に尽力している。

多田野 豪 氏株式会社YUIDEAサステナビリティエンゲージメント部 / サステナビリティコンサルティングチーム

英国University of Bath MSc Sustainability and Management修了後、YUIDEAに入社。サステナビリティに関する専門性と語学力を活かし、サステナビリティ情報開示のグローバルな動向の調査やESG評価機関対応支援、社内浸透ツールの制作などを担当。

■会場への行き方

会場「SOCIAL SPACE 赤坂」までのアクセス方法は、

公式サイトのアクセス案内ページでご確認いただけます。

SOCIAL SPACE AKASAKA アクセス案内ページ

https://social-space.jp/access/

※会場住所：〒107-0052 東京都港区赤坂3-8-8 赤坂フローラルプラザビル 3階

■注意事項・禁止事項

※会場内での写真撮影・動画撮影・録音はご遠慮ください。

※セミナー内容の転載・二次利用はお控えください。

※会場内ではスタッフの指示に従っていただきますようお願いいたします。

※途中入場は可能ですが、進行の都合上、入退場のタイミングによってはお待ちいただく場合がございます。

※天候・交通事情・講師都合等により、内容が一部変更となる場合がございます。

※貴重品の管理はご自身でお願いいたします。盗難・紛失等について主催者は責任を負いかねます。

■本セミナーのお問い合わせ

株式会社デパートでは「イイDesignでイイ社会を実現すべく」、

企業やサービスにおける最適な形で、誰もが使いやすいWebサイトの実現を目指しています。

ぜひ、企業やサービスの価値向上のご支援をさせてください。

ご相談からでもお気軽にお声がけください。

株式会社デパート

Brand Growth div. 山口悠太

■最後に

皆様のお申込みを、心よりお待ちしております！

