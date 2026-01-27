代表・土井が、国内最大級のグロース・カンファレンス「Growth Hub Conference」に審査員として登壇決定

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）の代表・土井が、2026年2月13日（金）に開催される「Growth Hub Conference」(https://growth-hub.jp/conference/)にて、ピッチコンテスト『Growth Heroes』の審査員として登壇し、次世代のグロースリーダーを選出いたします。また、ohpnerは、優勝者への副賞として、「モビリティ広告 4トンロング・大型ポスターラッピングプラン（7日間走行）」を提供いたします。

■ Growth Hub Conferenceとは

「Essentials for All Growth Leaders（すべてのグロースリーダーに本質的な学びを）」をコンセプトに、次世代を担うリーダーへ本質的なマインドとスキルをインプットすることを目的とした国内最大級のカンファレンスです。

本カンファレンス内で行われる『Growth Heroes』は、ナンバーワンの「Growth Leader」を決定するピッチコンテストです。書類・面接審査を経て選抜されたファイナリストが、自ら事業成長を導いた実績（Growth Track Record）についてプレゼンテーションを行い、業界を代表する審査員によって優勝者が選出されます。

・日時：2026年2月13日(金) 13:00～19:10

・場所：SHIBUYA QWS（渋谷キューズ）

・参加費：5,000円

・公式サイト・チケット購入：https://growth-hub.jp/conference/(https://growth-hub.jp/conference/)

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。