【宿泊施設向け】改正障害者差別解消法の「義務化」に対応。一般社団法人Ayumi、現場で使える『合理的配慮チェックシート』を無料公開。
「合理的配慮」セルフチェックシート
「より多くの宿泊施設の現場で働く人達・管理職・経営層が合理的配慮のポイントや確認事項を知ることで事業者側にも利用者にも両者にメリットがある」という想いで発信・配布をしています。
2024年4月から、民間のお店も「合理的配慮」が義務化されています。
しかし、「何から始めればいいか分からない」という声は少なくありません。「どこまで対応すべき？」の不安を解消し、宿泊業のインクルーシブ対応を支援していく必要があります。
この資料は、明日から現場と一緒に現状把握し、その内容を元に改善をしていくための第一歩を踏み出すために必要な情報、確認事項をわかりやすくまとめました。
スタッフ教育やマニュアルづくりにもそのまま活用できますので、是非実践に活かしてください。
この資料を使うことで、宿泊施設の合理的配慮の提供における把握・改善に繋がるだけでなく、障害を抱えている方や高齢者、外国人など様々な人が旅行や外出を楽しめるユニバーサルツーリズムの推進にも繋がります。
▼資料の活用ポイント
・現場と本部のズレを把握する
・提供レベルを定点観測が可能
・抜き打ちチェックに使える
・バリアフリー対策における課題を解決できる
・合理的配慮の提供レベルを把握できる
▼資料の受け取り方
以下の資料請求フォームから、無料でダウンロードが可能です。
詳細を見る :
https://the-ayumi.jp/self-check-sheet-hotel/
Ayumiはホテル・商業施設・オフィス・観光施設などを対象に、 バリアフリー対策／ユニバーサルツーリズム／合理的配慮に関する 調査・改善提案・社員研修を一気通貫で支援するセカンドオピニオンパートナーです。企業・消費者の両方にとって実利のあるバリアフリーな社会の実現を目指していきます。
【本プレースリリースに関する問い合わせ先】
法人名：一般社団法人Ayumi
代表理事：山口広登
メールアドレス：contact@the-ayumi.jp
会社概要
所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階
事業内容：店舗や施設のバリアフリー化支援・バリアフリー情報サイトの運営・企業研修
法人URL：https://the-ayumi.jp
バリアフリー情報サイト：https://the-ayumi.jp/media/
電話番号：03-6778-2636
「障害」という表現について
障害という定義は「社会との壁」とAyumiでは考えています。「害」という字は、本人の心身機能に障害があるという意味ではなく、社会との壁を指していること。また、障碍や障がいという字を用いて表記ゆれが起きることで、当事者やご家族、関係者が本当に得たい情報が得られなくなってしまうリスクがあります。
このようなリスクをAyumiでは生じさせないためにも、障害と表記しています。