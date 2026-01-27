【女性の健康課題対策】相談が止まらない会社に変える「相談窓口と運用ルールの作り方」をリリース

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：高瀬雅弘）は、女性の健康課題を起点にテーマ設計と進め方を整理する「健康課題相談窓口設置サポート」をリリースしました。本記事では、相談が表に出にくい職場に向けて、女性の健康課題を扱う相談導線の考え方を、健康経営アドバイザーと保健師の連携視点でご紹介します。

背景：制度や研修があっても「相談が起きない」理由



女性の健康課題は、制度や研修を整えても、実際に相談が起きなければ運用は回りません。



相談が起きない原因は「窓口が無い」ことだけではなく、相談した後に何が起きるか分からない不安（誰に共有されるのか、記録されるのか、評価に影響するのか）が残っていることにあります。結果として、本人が抱え込み、現場では対応が遅れ、課題が見えないまま損失が積み上がります。

企業の現場で起きがちな困りごと



相談導線が曖昧な職場では、次のような困りごとが起きやすくなります。

・本人が「どこに言えばよいか分からない」状態が続く

・管理職が一次対応を抱え込み、対応が属人化する

・人事・総務は事実を把握できず、施策が空回りする

・守秘と情報共有の線引きが曖昧で、相談が萎縮する

・記録・共有の扱いが決まらず、運用が止まる

相談導線が機能しない原因（人事・総務が整理すべき論点）



相談導線を作る際に止まりやすいのは、導線の「見た目」ではなく、運用の前提が揃っていないことです。特に以下の論点が未整理なままだと、相談は起きにくくなります。

・一次受けを誰が担うか（管理職／人事／産業保健／外部窓口など）

・守秘の範囲：どこまでを秘匿し、どの条件で共有するか

・記録の方針：何を記録し、誰が閲覧でき、どう保管するか

・共有の条件：上長・人事・産業医等へのエスカレーション条件

・例外対応：緊急性が高い場合の連携の考え方

・周知の設計：安心して相談できると伝える言い回しと、誤解を防ぐ整理

本記事で扱う範囲（答え＝具体手順は提示しない）



本記事は、相談窓口と運用ルールを整備する際の「整理の型」を提示するものです。

具体的な運用手順、記録項目の詳細、周知テンプレート本文、チェックリスト本文は掲載せず、企業ごとに設計すべきポイントを中心に整理します。

・相談導線：窓口の設計と、現場で回る導線設計の論点

・守秘と共有：安心感と実務を両立するための前提整理

・記録と運用：記録が萎縮を生まないための設計論点

・周知：相談の心理的ハードルを下げるための設計論点

・改善：運用開始後に何を点検し、どう見直すか

「相談導線対策専門職連携プログラム」の位置づけ



本プログラムは、女性の健康課題を起点に、企業の実情に合わせてテーマ設計と進め方を整理し、社内で運用できる状態を作るための支援です。



相談導線についても、窓口を作って終わらせず、守秘・共有・記録の前提を揃え、現場で回る運用に落とし込む設計支援を重視しています。



なお、診断・治療に関する判断は医療機関の領域であり、当社は企業の運用設計と実装を支援します。

健康経営アドバイザー×保健師の連携視点



相談導線は、規程やフローを作るだけでは動きません。

健康経営の推進視点（意思決定・実装の回し方）と、保健師の視点（守秘・相談対応・現場連携の現実解）を合わせ、企業ごとに設計することが重要になります。



当社は、健康運動指導士・保健師・管理栄養士と連携し、社内に専任の推進チームがない企業でも、外部プロジェクトチームとしてジョインできる体制を想定しています。

このような企業様に向いています

・健康経営をこれから立ち上げる、または推進を強化したい

・制度や研修はあるが、相談が起きず運用が回っていない

・管理職対応が属人化し、人事・総務が状況を把握できていない

・センシティブ情報の扱いが不安で、導線設計が止まっている

・拠点や部門によって運用がバラついている

