最短3日で、社員にベンチャーマインドを醸成。不確実性の高い環境で即戦力化を実現する「部下力研修」を提供開始【マネディク】

変化に強いベンチャー型組織の開発・マネジメント支援を行うマネディク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：末永雄大）は、不確実性が高く変化が速い環境で成果を出すために必要なマインド・スキルを、短期間で集中的に習得いただく「部下力育成プログラム」の本格提供を開始しました。

本研修は、「圧倒的な量を最速で実行する」「全て自責で捉える」「結果に執着する」「曖昧な状況をチャンスと捉える」「役割範囲を越え自ら仕事を取りにいく」といったベンチャーに求められるマインドセットとスキルを、各社様ごとの環境や課題に合わせてインストールいたします。

さらに、他社との競争環境の演出や、当社独自のスキルマップシステムによる現場OJTとの連携を通じ、従来の研修では叶わなかった行動変容を確実なものにします。

1. 提供背景

当社はこれまで累計300社以上のベンチャー・成長企業をご支援する中で、事業成長を阻む構造的な課題として「マネジメントの育成負荷の高さ」と「若手社員の成長機会の損失」「企業としての生産性悪化」というジレンマを目の当たりにしてまいりました。

【若手】 早く成長したいが、誰も「ベンチャー流の戦い方」を教えてくれない。

【上司】 昨今の風潮もあり厳しい指導によるリスクを懸念してしまうが、戦力にはなってほしい。

【企業】従業員ひとりあたりの生産性を高めたい。リソース不足で丁寧に育てる余裕がない。

この課題を解決すべく、2025年12月に「ベンチャー特化・新卒合同研修(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000028179.html)」をリリースしたところ、多くの企業様より「新卒に限らず、全社的に導入したい」とのご要望を多数いただきました。

そこで、対象を全社員に拡大し、各社に合わせてカスタマイズする「部下力研修」として正式リリースいたします。

2. 「部下力研修」とは

「部下力研修」は、不確実性が高く変化が速い環境でも成果を出し続けるための、汎用的なマインド・スキルを体系的に習得するプログラムです。これらは「マーケティング」や「マネジメント」専門的な知識やスキルの土壌となるOSであり、生涯にわたって普遍的に必要となるスタンスだと考えています。

具体的には「圧倒的な量を最速で実行する」「役割を越えて自ら仕事を取りに行く」「セルフマネジメント」など、全9つのカリキュラムをベースに、座学ではなく実践形式でインストール。その結果、以下の3つの変革をもたらします。

- 「他責・評論家」の完全排除：できない理由を探す前に、まず動く体質へ。- マネジメントコストの激減：指示待ちを脱し、「言われなくてもやる」基準が定着。- 「泥臭さ」の正当化：スマートさよりも、行動量が評価される文化を醸成。

なお本プログラムは、企業様のニーズに合わせて、以下2つの提供形態を内包しています。

- 各社別カスタマイズ研修- 新卒合同研修

3. 特徴

1）急成長企業で活躍する人材に共通する「実践的ノウハウ（マインド＆スキル）」

本プログラムの根幹は、累計300社以上のベンチャー・成長企業のマネジメント支援から共通化された知見と、60名→1,000名規模への成長を牽引した経験をもつ当社取締役COO川崎の実体験をもとに構築。



机上の空論や一般論ではなく、組織の急拡大を牽引した“実践知”を体系化し、最短で成果につなげるためのマインドセットから具体スキルまでを習得いただきます。

2）「理論×体験」による納得感重視のプログラム設計

単なる「根性論」や「厳しい研修」と誤解されないよう、各スキルが求められる背景を、当社が見てきた実際の事例や、各種理論を用いてご伝達いたします。

また、親会社であるアクシスのコーチング事業の知見を用い、個人の成功体験・価値観と紐づけて“腹落ち”を醸成させる独自の仕組みを採用。

「なぜその経験が必要なのか」を腹落ちさせた上で、演習やワークを実施することで、 リアリティが生まれます。その結果、学びを「頭での理解」で終わらせず、現場で求められる基準を「身体感覚」として掴み、現場での再現性を高めます。

3）学んで終わりではない「行動変容への落とし込み」設計

一般的な研修でありがちな「学んで終了」を防ぐために、「現場OJTとの連動性」と「成長の可視化」を両立させる仕組みを導入。それにより研修後の行動変容を確実なものにします。

- スキルマップ連携：学んだ内容を当社独自のスキルマップシステムにより「行動」レベルまで落とし込みます。これにより、上長とのスムーズな進捗連携、現場OJTと連動させることが可能となり、定着の仕組みが生まれます。- フォロー研修：研修後に実践期間を設け、フォロー研修で振り返りまで可能なプログラムになっています。- 合同型（新卒向け）：他社新卒社員との仲間づくりと競争環境を通じて、孤独なOJTでは得られないモチベーションと成長意欲を刺激し、行動変容を追求します。

4. 具体的なプログラム

本プログラムは基本構成はそのままに、企業様の課題や育成方針に応じて、2つの形態で提供いたします。

【基本構成】

「反転学習」と呼ばれるアウトプットを前提として設計になっており、具体的には

事前学習→研修→実践期間→振り返り研修という形式で提供いたします。

学んだことを実践に移すための仕組みと、それを現場で実践した上で振り返ることで、成功体験との紐付けを行い、定着を促す仕組みになっています。また、現場連動を考慮した独自のスキルマップを用いるため、現場の上司負荷を最小限にした上で運用可能となっています。

１.【各社別カスタマイズ研修】

本研修では、基本的なカリキュラムをベースに、演習ワークやケーススタディにおいて各社様の個別課題も織り交ぜることで、よりリアリティがあるプログラムをカスタマイズでご提供いたします。

プログラムの流れ（例）

- DAY1：客観的に現在地を知る- DAY2：演習やケーススタディをベースに課題と学びを自分ごと化- DAY3：行動指針に落とし込む- DAY4：DAY3以降、約1ヶ月間の実践を振り返り、現在地を把握し次の成長サイクルへ繋げます。

※プログラム内容は変更する可能性がございます。

※また各社様のご希望に応じて内容・日程は調整可能です。

２.【ベンチャー特化・新卒合同研修】

本研修では、2日＋1日の合計3日間のプログラム（＋3ヶ月実践）を提供いたします。

他社新卒社員との合同形式により、仲間づくりと競争環境を通じて、行動変容を追求します。

プログラムの流れ（全3日間＋3ヶ月実践）

- DAY1：ベンチャーで最速で成果を出すための「マインド」を習得します。（コミットメント、自責思考など）- DAY2：「答えのないカオス環境」で価値を生み出すための「思考フレーム」を習得します。（思考力、対人関係力など）- DAY3：DAY2以降、約3ヶ月間の実践を振り返り、他者と比較しながら現在地を把握し、次の成長サイクルへ繋げます。

※プログラム内容は変更する可能性がございます。





カリキュラム内容（習得スキル）の一部

5. 詳しいプログラム内容・お問い合わせ

▼プログラム詳細（サービス資料ダウンロード）

https://service.manadic.com/document/bukaryoku

6. 成長企業向け組織開発支援サービス「マネディク」について

変化に強いベンチャー型の組織作りを支援する「マネディク」は、累計300社以上のベンチャー・成長企業を支援してきた組織コンサルティングのノウハウと、成長フェーズ別に最適化された独自の体系化された教育メソッドを元に、『ベンチャーの特殊環境に特化した組織づくり』をご支援するサービスです。



曖昧な概念を行動に分解し、誰でも再現可能な仕組みに落とし込むことで、貴社だけの「自立的に成果を創出し続ける文化」が生まれ、定着します。

従業員数名のシード期からIPO前後の企業様を中心に、スピードが速く変化が大きい成長ベンチャーの皆様にご利用いただいております。

ご利用企業・成長支援実績（一部）

楽天グループ、PKSHA Technology、オープンワーク、SkyDrive、 ネオマーケティング、カラクリ、フューチャーリンクネットワーク、揚羽、三菱商事エネルギー、メディカルネット、セブンセンス税理士法人、BTM、デコボコベース、GIG、みらいきれい、Mellow、ライフアドバンス、STAGEON 他、メガベンチャーなど。

7. マネディク株式会社について

会社名 ：マネディク株式会社

代表取締役：末永雄大

本社 ：〒106-0032 東京都港区六本木４丁目１－４ 黒崎ビル2階

設立 ：2024年3月（2024年 株式会社JAMより事業譲渡）

事業 ：管理職育成・組織コンサルティング

URL ：https://service.manadic.com/

親会社：

アクシス株式会社は「ヒトとITのチカラで働くすべての人を幸せにする」をミッションに掲げ、転職エージェント事業からキャリアコーチング事業、転職特化メディア事業まで、ビジネスパーソンを支援する複数事業を展開するWork Tech Companyです。

会社名 ：アクシス株式会社

代表取締役：末永雄大

取締役COO：川崎俊介

本社 ：〒106-0032 東京都港区六本木４丁目１－４ 黒崎ビル2階

設立 ：2012年8月

事業 ：人材紹介事業・キャリアコーチング事業・メディア運営・管理職育成支援事業

URL ：https://axxis.co.jp