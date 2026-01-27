Centric PXM、マーケットプレイス展開における商品情報管理と データ活用の実態調査を実施

株式会社Contentserv

商品情報管理（PIM）のクラウドサービスプロバイダーであるCentric PXM（旧Contentserv）は、年商50億円以上の小売業・製造業において、マーケットプレイス戦略や商品情報管理に携わる担当者110名を対象に、「マーケットプレイス展開における商品情報管理とデータ活用」に関する調査を実施しました。

本調査は、第1弾「商品情報管理の実態」、第2弾「商品データのパーソナライズとCX向上」に続く第3弾として、マーケットプレイスにおける商品パフォーマンス管理と、デジタルシェルフアナリティックス（DSA）の活用実態に焦点を当てています。

調査の結果、DSAの認知・活用がすでに半数を超え、売上・CVといった指標をもとに商品情報や施策を改善する「データドリブンな運用」が着実に浸透していることが明らかになりました。

【調査結果概要(一部公開)】

▪️ 調査サマリー- 52.8% がDSAを「知っており、使用経験もある」と回答- 51.8% がマーケットプレイスの商品パフォーマンス把握に「専用の分析ツール」を使用- DSA活用企業の 79.3% が「売上データ」を、63.8% が「CTR・CVR」を分析- 約7割が、分析結果をもとに「商品画像・説明文の改善」を実施- 79.1% が「商品情報やマーケティング活動はマーケットプレイスの成果に貢献している」と実感▪️マーケットプレイスは「Amazon」が最多、競争は集中化

現在、最も多くの商品を販売しているマーケットプレイスは、「Amazon」49.1%、「楽天市場」29.1% となりました。主要マーケットプレイスへの集中が進む中、各SKUの見え方・評価・競争力を継続的に把握する重要性が高まっています。

◼ DSAの認知・活用はすでに半数超

「デジタルシェルフアナリティックス（DSA）」について、52.8%が「知っており、使用経験もある」と回答しました。「知っているが未使用」（22.7%）を含めると、約8割がDSAを認知しており、商品パフォーマンス分析は一部の先進企業だけの取り組みではなくなりつつあります。

◼商品パフォーマンス把握は「専用ツール」と「手作業」が併存

マーケットプレイスでの商品パフォーマンス把握方法としては、

- 専用の分析ツールを使用（51.8%）- 各マーケットプレイスの管理画面で個別に確認（46.4%）- Excelやスプレッドシートで手動集計（43.6%）

と、ツール活用と属人的な運用が混在している実態が見られました。

◼ DSA活用企業は「売上×行動データ」を中心に分析

DSAを使用している企業では、売上データ（79.3%）、クリック率・コンバージョン率（63.8%）、商品ページ閲覧データ（58.6%）などを中心に分析が行われています。

分析にとどまらず、65.5%が「商品画像や説明文の改善」、58.6%が「価格の見直し」 といった具体的な改善施策につなげている点が特徴です。

◼ チャネル横断での比較・最適化が進展

販売チャネルごとのパフォーマンス差については、44.5%が「売上・利益率を定期的に比較・分析」、42.7%が「顧客属性の違いを分析」と回答。マーケットプレイスを単独で見るのではなく、チャネル横断で商品戦略を最適化する動きが進んでいます。

◼商品情報とマーケティングは「成果に貢献」

79.1% が、商品情報やマーケティング活動がマーケットプレイスのパフォーマンスに「貢献している」と回答しました。 特に、

- 検索結果での表示頻度向上（56.3%）- 商品の魅力が伝わりやすくなった（49.4%）- 購買意欲を高められた（46.0%）

といった効果が上位に挙がっています。

◼まとめ：マーケットプレイス競争は「価格」だけで決まらない

本調査から、マーケットプレイスでの競争力は価格競争力（29.9%）を起点としながらも、商品画像・説明文・レビューといった「商品体験要素」が成果を左右していることが明らかになりました。

DSAは単なる分析ツールではなく、「商品情報 → 表示・評価 → 売上」という因果関係を可視化し、改善につなげるための基盤として位置づけられ始めています。

第1弾・第2弾で明らかになった「商品情報の整備」「CX向上・パーソナライズ」に加え、

第3弾では 「マーケットプレイスで成果を出すためのデータ活用」が重要なテーマであることが示されました。

今後は、

- 商品情報を一元管理するPIM- チャネル別パフォーマンスを可視化するDSA- 改善施策を高速で回す運用体制

を組み合わせた、商品情報起点のデータドリブンな運用が、マーケットプレイス戦略の成否を分ける鍵となります。

■ 調査概要

調査名称：マーケットプレイス展開における商品情報管理に関する調査

調査方法：IDEATECH「リサピー(R)」によるインターネット調査

調査期間：2025年8月29日～8月30日

有効回答数：110名

（年商50億円以上の小売業・製造業／EC・マーケティング・商品情報管理・データ分析担当者）

