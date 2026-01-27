【2月20日(金)19:00～開催】渋谷発・マーケターコミュニティ交流会｜デジタルマーケ・新規事業・DX人材が集うカジュアルナイト！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、affluentの高山代表をゲストに迎え、2026年2月20日(金)19:00～デジタルマーケティング、新規事業、DXに携わるビジネスパーソンが集まる交流イベントを開催すると発表した。

2026年2月20日(金)19:00～渋谷マーケターコミュニティ デジタルマーケティングや新規事業、DXパーソンによる交流会

【2月20日(金)19:00~】渋谷マーケターコミュニティ デジタルマーケティングや新規事業、DXパーソンによる交流会【渋谷マーケター交流会43】ゲスト：高山 勇樹（affluent 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4813053/view

実務に強いマーケター同士が集う渋谷発コミュニティ交流会

本イベントは、堅苦しい名刺交換や形式的な挨拶はなく、クラフトビールを片手に本音で語り合える“コミュニティ型”の交流会です。主催者が参加者同士を紹介するため、初参加でも自然に会話が生まれ、質の高い出会いにつながります。今回はゲストにaffluentの高山代表を迎え、デジタルマーケティングや事業づくりの現場視点を交えた交流も予定。現役マーケターはもちろん、新規事業担当者、DX推進に関わる方、これからマーケティング領域に挑戦したい方まで幅広く参加可能です。学びと出会いを同時に得られる、渋谷発のマーケターコミュニティ。2026年のキャリアとビジネスを加速させるきっかけとして、ぜひご参加ください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年2月20日(金) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4813053/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

株式会社affluent 代表取締役 高山 勇樹

新卒で上場しているフリーペーパー大手の(株)ぱどに入社(現：株式会社Def consulting)、ナショナルクライアントの開拓や事業部長を歴任し、在職中に富裕層向けメディア『AFFLUENT』創刊に携わり、2020年より株式会社affluentをスピンアウトし設立。日本の富裕層マーケティングで唯一無二の存在で、約100万件にのぼる富裕層データを自社で構築・保有し、自社メディア「AFFLUENT」を中心としたプロモーションを提供している。メディアとしては旅・食・酒・マネー・趣味などテーマごとに厳選コンテンツを掲載し、40～60歳の経済的に余裕あるミドルシニア層に支持されており、東京都心部の高級マンションや邸宅に月刊配布。都内に住む売上高2～10億の経営者の自宅へ送る雑誌メディア「AFFLUENT For President」も好評。確度の高い読者へ直に接触可能。AI・データサイエンス分析サービス「ATAS」や富裕層インサイト提供「マーケティングLab」も展開し、企画から発送、分析まで一貫した戦略設計が強い。設立から数年で急成長を続け、東京・名古屋・福岡に拠点を構える30名強のプロフェッショナルチームが、"豊かさ"の社会創造に挑戦し続けている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/