【知財AI】リーガルテック社、発明ドラフト生成AIを刷新し、無形資産の量産体制を強化

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役社長 平井 智之）は、発明の技術要素をもとに明細書ドラフトを生成する「発明ドラフト生成AI」を刷新し、企業における無形資産の量産体制を強化する取り組みを発表した。本機能は、発明創出プラットフォーム「IPGenius」、特許・技術分析基盤「MyTokkyo.Ai」、技術文書共有基盤「リーガルテックVDR」と連携し、発明創出から特許化に至るプロセスを一体化して支援するものである。

背景

企業の研究開発活動が高度化・加速化するなか、発明の明細書作成にかかる手作業・専門性・時間負荷は依然として大きい。発明の核心を整理し、技術的課題・解決手段・効果を体系化し、請求項・実施形態を含む明細書ドラフトを作成するには高度な技術理解と知財スキルが必要であり、担当者による品質のばらつきも課題となっている。

また、企業は年間で多数の発明を創出しても、明細書作成の負荷がボトルネックとなり、出願件数の最適化や技術の権利化が十分に進まない状況がある。こうした課題に対応するため、AIによるドラフト生成を発明創出プロセスに組み込み、無形資産の量産体制を整備することが求められている。

発表内容

リーガルテック社は、発明ドラフト生成AIを刷新し、IPGeniusとMyTokkyo.Aiが抽出・分析した技術情報を基に、明細書ドラフトを高精度に生成する機能を提供する。本取り組みは以下の三製品を連携させ、発明創出から特許化に至るプロセスを一体化する。

・IPGenius（創出フェーズ）

発明情報の構造化、技術課題・解決手段の整理、代替案生成を行う。

・MyTokkyo.Ai（分析フェーズ）

競合特許との比較、新規性・差別化要素の特定、技術構造の分析を担う。

・リーガルテックVDR（共有フェーズ）

ドラフト検討資料や図面指示書を関係部門で共有し、レビューを効率化する。

サービス／機能の主な特徴

発明情報をもとに高品質な明細書ドラフトを生成

・技術課題・解決手段・効果の論理展開

・実施形態の草案生成

・特許明細書ドラフトの自動生成

・請求項の基礎案生成

発明創出と特許分析との連動（IPGenius × MyTokkyo.Ai）

・発明の新規性・差別化要素を分析し、ドラフトへ反映

・発明の技術位置付けを踏まえた出願方針の検討

・複数バリエーションの請求項案の提示

ドラフトレビューの効率化（リーガルテックVDR）

・ドラフト案の部門横断共有

・権限管理・ログ管理

・改訂履歴の一元管理

想定利用シーンと導入効果

・発明創出直後の明細書ドラフト作成

特許出願方針検討時の草案生成

・若手研究者・技術者による発明書作成の補助

・外部事務所との連携資料としての利用

・請求項のバリエーション検討

導入により、明細書作成の初期負荷が大幅に軽減し、発明から出願までのリードタイム短縮、出願件数の最適化、知財部門の負荷軽減が期待される。

事業インパクト

明細書作成の効率化は、ほぼすべての技術系企業で共通の課題であり、AIによるドラフト生成は市場性が高い。IPGenius・MyTokkyo.Aiとの連携利用により、発明創出から特許化までのプロセスが一貫し、顧客内での利用領域が広がる。継続的なドラフト生成利用により、技術データの蓄積が進み、AI精度の向上やプロダクト間シナジーが期待され、中期的な事業成長に寄与する見込みである。

今後の展開

リーガルテック社は、発明ドラフト生成AIの精度向上や技術領域別テンプレートの拡充を進める。また、外部特許事務所との連携モデルや、請求項最適化AIとの統合など、技術・知財業務全体を支える基盤として機能拡大を図る方針である。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

・発明創出プラットフォーム「IPGenius」

・特許・技術分析プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

・技術情報共有データルーム「リーガルテックVDR」