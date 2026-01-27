神奈川県在住・在学の学生を対象とした『かながわ学生ビジネスアイデアコンテスト2025』で6組の受賞者が決定しました！

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木英樹、以下「ツクリエ」）が神奈川県から受託する神奈川県次世代起業家創出事業「かながわアントレプレナーシップチャレンジ#キクスタ～未来へのKICK START～」（以下、キクスタ）は、神奈川県在住・在学の学生を対象とした「かながわビジネスアイデアコンテスト２０２５」最終審査会を開催し、総勢89組（171名）の応募の中から受賞者6組が決定しました。

神奈川県知事賞を受賞した上田さんは、後日神奈川県知事に対面でビジネスアイデアをプレゼンテーションする機会が与えられます。

受賞者一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/462_1_9b35e4515172fc1f78af5f009a9b3756.jpg?v=202601271021 ]神奈川県知事賞／上田 健司 （東海大学 経営学部 経営学科 １年）ロッカーに預けられた旅行者の荷物を別地点に配達。荷物のラストワンマイルを手助けするサービス「Transporter」

スマートロッカーを活用し、預け入れられた荷物をある一定地域内の他ロッカーへ移動し預け入れを行うことで「移動の自由を制限」「精神的・肉体的ストレス」「行動の選択肢を狭小化」といった荷物の悩みを解消させ、円滑化・無制約化・街を活性化という三つの化を与えるサービスです。

■上田さんのコメント

まさか自分が選ばれるとは思っておらず非常に驚いたのと同時に、神奈川県知事賞が示す期待と責任を実感しました。

優秀賞／有井 暖乃（松陰高等学校 2年）経営者とその家族の心と経営を支えるアプリ「Relievo(リリーボ)」

本サービスは、経営者・後継者・配偶者が匿名で気軽に相談・共有できるアプリです。また、チャットや投稿で孤独を解消し、業種・ストレスに応じたマッチングで課題解決を促します。さらに、自社広告掲載でビジネス機会を生み、有料セミナー・動画でノウハウを提供します。 そして、AI相談やストレスチェック、タスク管理で心身・業務を包括的に支援し、会話の匿名データを統計化して企業へ販売し、実態に基づく提案や承継リスクの可視化、サービス開発を後押しします。

■有井さんのコメント

名前が出た瞬間、とても嬉しかったです。ずっとビジネスアイデアを深めていたことが報われたと感じましたし、ここからが起業への第一歩だと気が引き締まりました。

特別賞／片岸 拓也（神奈川県立横浜国際高等学校 2年）ジュエリーを纏うことで海を守る。海洋保全とビジネスを両立した、新しいラグジュアリーの選択肢。- LE MAREL - （ル・マレル）

LE MAREL（ル・マレル）は、私が海洋保護活動で培った知見と海洋問題解決への情熱から生まれた、ハイエンド海洋保全ジュエリーブランドです。本ブランドでは、採掘による環境負荷を最小限に抑えるため、リサイクルゴールドやラボグロウンダイヤモンドなどの厳選素材を使用。この素材選定は、鉱石採掘時に有毒な排水が海洋に流出している現状があることへの危機感に基づいています。コレクションは、世界中の海域をモチーフとした知的なデザインが特徴です。全利益の一部を海洋再生事業に還元し、購入者には貢献を追跡できる透明性の高いシステムを提供。美と倫理、そして真の海洋保護を両立させ、未来のラグジュアリーを創造します。

特別賞／香山 壱星（東京農工大学 工学部 機械システム工学科 4年）農作業をして実質無料で宿泊できる、気軽な国内旅行の実現「週末農業旅行ハタタビ」

旅行に行きたくてもお金が無くて行けない！を解決して、旅行をもっと気軽な存在にするサービスです。このサービス「ハタタビ」では、旅行者は宿泊先近くの農園で数時間作業を行い、その対価として報酬を得ることで宿泊費を実質無料にすることができます。宿泊施設には地方の空き家を改修したコテージを利用することで、その有効活用にもつながっています。また、作業時間や内容も旅行者の都合に合わせて柔軟に調整することが可能です。対象は主に大学生で、旅行を通じて地域に活気をもたらし、関係人口の創出も期待できます。

特別賞・オーディエンス賞／神工 sasE-SPORTS（佐瀬 彪太）神奈川県立神奈川工業高等学校 2年アクセシビリティに対応したゲーム ～誰もがゲームを楽しめる社会を創るために～

私たちは、アクセシビリティに配慮し、誰もが楽しむことのできるゲームの開発を行っています。ゲーム開発のきっかけとなったのは、神奈川県のイベント「インクルーシブ移動遊園地」のボランティアです。視覚障害のある方が、音だけを手がかりに格闘ゲームを楽しむ姿を目にし「ゲームは、障害の有無に関係なく、誰にでも楽しめるもの」だと気付かされました。私たちは、アクセシビリティ対応ゲームを開発し、誰もが自由にゲームを楽しめる社会を目指します。

U18特別賞／春山 義之介（湘南学園高等学校 2年）テニスボールを地域資源とした「スポーツ×環境×教育」循環型ビジネスモデル「Re:Rally」

テニスボールは3～4か月で弾みにくくなり、日本全国で１年間に3,000万個以上捨てられている。その一方で、防音のためにテニスボールを椅子に取り付けている小中学校では供給が足りていない。このような需給のミスマッチ解消と、テニスが環境負荷の大きいスポーツであるという現状を変えるべく、自治体とともにリユースとアップサイクルを組み合わせた持続可能な仕組みづくりを行う。「Re:Rally」という名前には、テニスのラリーのように、ボールが何度も行き来しながら価値を生み続けるという願いを込めている。粉砕したテニスボールを地域資源とし、「スポーツ×環境×教育」循環型ビジネスモデルを神奈川県から全国へ発信したい。

当日はファイナリストの発表の他、ユニークなアイデアを持つ4組の学生が発表するショートピッチも行われました。コンテスト終了後は交流会も開催され、学生たちは他の参加者や審査員の方々、観覧者と交流を深めました。

#キクスタとは

神奈川県が実施している「次世代起業家創出事業」です。未来を担う若年層のアントレプレナーシップ（起業家精神）を育むことを『未来へのキックスタート』と表現し、それを略した『＃キクスタ』を本事業の愛称として使用しています。神奈川県から受託された「株式会社ツクリエ」が運営しています。キクスタでは「起業家先輩トーク！」「ビジネスプラン作成講座」「キクスタビジコン」を主に開催。神奈川県内の学生のアントレプレナーシップ育成につながる様々な事業を展開しています。

【公式Webサイト】https://tsucrea.com/kanagawa-kikusuta

ツクリエとは

「スタートアップサイドでいこう」

ツクリエは、起業支援と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造支援を中心に事業展開するプロフェッショナル集団です。ディープテック、クリエイティブ、グローバル、起業家教育の4分野を重点に、イベント企画・相談事業・プログラム運営を通じて、起業家・スタートアップ・クリエイター・研究者の方々を多角的に支援しています。

【Webサイト】https://tsucrea.com/

