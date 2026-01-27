ViKet Town（ビケットタウン）｜RPGのように仕事を楽しむ、メタバースオフィス。 バレンタインシーズンに合わせた新パーツが登場！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、ViKet Town(ビケットタウン)｜RPGのように仕事を楽しむ、メタバースオフィスに、新たなアバターパーツ新デザインを追加致しました。

「ViKet Town（ビケットタウン）」では自分となって働くアバターが存在します。アバターには、頭、髪、目、口、服装、数種類の初期パーツから選択する事ができ、理想とする自分を生み出す事が可能です。 アバターを通してのコミュニケーションは、年齢、国籍、性別、見た目、生まれ持ったルーツによる様々な偏見をなくし、 純粋な気持ちで仲間とのプロジェクトの成功を目指す事ができます。 自分に自信がない人でも、働く新たな自分を生み出すことで、コミュニケーション能力の向上も期待でき、異空間で働くアバターは、様々なアイテムを身に着け、仲間とのコミュニケーションのきっかけともなります。今回は、バレンタインらしいカラーリングの衣装や、リクエストの多かった衣装が新登場！今月も新しいお洒落をして楽しく過ごそう！

プレゼントアイテムも毎月更新中！

2月を盛り上げる新アイテムが登場！今の時期にぴったりなアイテムを送りあって仲間とのコミュニケーションを深めよう！

“働く”ストレスの３大要因を解消し、働くこと自体がエンターテイメントに変わる

私たちは、現代社会が抱える３つの不自由（場所、管理、評価）を解消し、社員をストレスから解放することで、イノベーションを起こす企業が誕生する空間を実現していきたいと考えています。

昨今注目されているWeb3.0の世界観やDAOという新しい組織体系がこのViKet Townによって実現されます。ViKet Town上では、コミュニケーションの量が可視化されることにより、ViKet Townの中で利用できる社内通貨『ビケ(トークン)』を得ることが出来ます。それによって、上司の評価から解放され、純粋にコミュニケーションを活性化した人ほど評価されるDAOなチーム作りが可能となります。

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1037_1_79fdadf3d2dd08de7d9ae0b40b464241.jpg?v=202601271021 ]

▪正式ローンチ

２０２２年７月２５日



▪サービス名

Viket Town(ビケットタウン)｜PRGのように仕事を楽しむ、メタバースオフィス



▪キャッチコピー

コミュニケーションで稼ぐ仮想通貨vikeによるトークンエコノミーが社内経済を活性化。

社内にDAO型のチームを構築できる、ハイブリッドワーク時代No.1のメタバースツール-



▪公式サイトURL

https://viket-town.com/



▪サービス紹介資料

https://bit.ly/3Iul1xI



▪操作マニュアル

https://web-office.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/pdf/manual.pdf



▪受賞歴

「BOXL SaaS AWARD 2022」開発プロダクト賞 部門1位

経済産業省 IT補助金 2021 認定ツール



▪サービスロゴ

今月のカバーモデル

■1月号表紙

カバーモデル：俳優 吉柳咲良

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202601-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY(プラコレ＆ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/▪DRESSY(https://weddingdress.pla-cole.wedding/%E2%96%AADRESSY) ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/▪IG(https://viket-town.com/%E2%96%AAIG) analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFEhttps://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896