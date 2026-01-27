【2月17日開催】「女性の健康支援が組織を変える！～フェムテック導入で進める エンゲージメント向上～」ウェビナーを開催！

Flora株式会社

Flora株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：クレシェンコ アンナ、以下「Flora」）は、2026年2月17日（火）17:30-18:50に企業の人事・ダイバーシティ・女性活躍推進関連のご担当者様向けに、対面・オンライン同時セミナー『女性の健康支援が組織を変える！ ～ フェムテック導入で進める エンゲージメント向上 ～』を開催します。

日本企業が直面する離職率の上昇や欠勤、モチベーション低下といった課題の背景には、女性特有の健康課題が大きく影響しています。

本セミナーでは、日本の現状を整理するとともに、他国の事例を交えながら、健康×制度×文化の重要性を解説します。月経・PMS・更年期・不妊治療などがエンゲージメントや生産性に与える影響を可視化し、フェムテックアプリを活用した具体的な支援策をご紹介。制度や研修と組み合わせた実践例を通じて、定着率向上と組織力強化につながる実務のポイントを学べるセミナーです。

お申込みはこちら :https://share-na2.hsforms.com/1lHlPaNHIQ7CkGo3p_BC72gq8812

開催概要

日 時：2026年2月17日（火）17:30～18:50

形 式：対面・オンライン同時

【対面】 港区立産業振興センター 9F

【オンライン】Zoomウェビナー ※事前にZoomアカウントをご用意ください

参加費：無料（事前登録制）

主 催：Flora株式会社

共 催：港区立産業振興センター

株式会社ToBe Next

※ウェビナー参加用URLは後日、事務局よりメールでお送りします。

プログラム

📍「日本企業の現状と女性特有の健康課題が企業に与える影響」

📍「働きやすい職場づくり×フェムテックによる支援」

登壇者紹介

●クレシェンコ アンナ（Flora株式会社 代表取締役）

ウクライナ国立オデッサ大学国際関係学部卒業後、2017年に文部科学省の奨学金を受賞し来日、京都大学法学部卒業。2020年 S&R Foundationに選抜されシリコンバレー渡航。身近な人の妊娠合併症をきっかけに、女性の身体とメンタルケアを改善をし、女性がより活躍できる社会を作りたいとの思いから、同年日本でFloraを創業。「Empowering women through data. - すべての女性の“なりたい自分”を実現する」をミッションに事業を展開している。2024年、Forbes Japanの「Next100」、Forbes Asia & Japan 30 under 30に選抜。

こんな方におすすめ

企業の経営者・人事責任者

女性管理職比率の向上、離職防止に課題を感じている方

人的資本経営、健康経営、D&I推進のご担当者

女性活躍推進に向けた具体的な支援策にお悩みの人事・労務ご担当者様

注意事項

- 企業の実務ご担当者向けセミナーです。同業他社様のご参加はご遠慮いただく場合があります。- 申し込み情報は、本セミナーの運営および案内のためにFlora株式会社で利用します（詳細は申込フォームに記載の「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください）。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 当日のウェビナー参加用URLは、後日お申し込み者さまへお送りします

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

URL：https://biz.flora-tech.jp/ja

お問い合わせ：admin@floramaternity.com