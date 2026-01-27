¥Ä¥à¥é¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ³«ºÅ ±þÊçÁí¿ô3Ëü·ïÄ¶¡ª¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê
¡ã2·î1Æü¤Ï¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆü¡ä ¥Ä¥à¥é¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ³«ºÅ ±þÊçÁí¿ô3Ëü·ïÄ¶¡ª¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÃæÀî²È¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤òÈ¯É½ Åö»ö¼ÔÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤âÄ©Àï¡ª ¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÁá´üÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼È¯
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÃÆ£¾ÈÏÂ¡¢°Ê²¼¥Ä¥à¥é¡Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë(*1)ÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤¹¤ë¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2·î1Æü¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¤ò¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃæÀî²È¤Î¤ªÆó¿Í¤«¤é¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤òÈ¯É½¡£Åö»ö¼ÔÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³Ø¹âÎð¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¶µ¼ø¡¦µ¡¹½Ä¹¡¢Ì¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø ÈÓÅç¾¡ÌðÀèÀ¸¤Ë¤â¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î²òÀâ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ò¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Î»ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Áá´üÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(*1)¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤Ï¡§¡Ö²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦Í½È÷Ç½ÎÏÄã²¼¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÉüÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¡×¤òÉ½¤¹¡Èfrailty¡É¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤È¤·¤ÆÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñ¤¬Äó¾§¤·¤¿ÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë»ê¤ëÁ°ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¿ÈÂÎÅªÀÈ¼åÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀº¿À¡¦¿´ÍýÅªÀÈ¼åÀ¤ä¼Ò²ñÅªÀÈ¼åÀ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Î©¾ã³²¤ä»àË´¤ò´Þ¤à·ò¹¯¾ã³²¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É 2018 Ç¯ÈÇ¡×¡ÊÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñ¡¿¹ñÎ©Ä¹¼÷°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢2018¡Ë
31,937·ï¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤òÈ¯É½¡ª
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¾Þ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷¤Ë Íè¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë ¥«¥Õ¥§¤Ï¤·¤´¡×¤Ç¤¹¡£¿³ºº¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ä¥à¥é ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô ÉôÄ¹¤ÎËÌÂ¼À¿¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÁá´üÂÐºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹¬¤»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤¬ºîÉÊ¤«¤é¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¹ÖÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¿³ºº°÷¾Þ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ ÃæÀî²È¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë ¸ÞÊ¬Á°¤è¤ê ¸ÞÇ¯Á°¡×¤òÁª½Ð¡£ÎéÆó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÎÏÃ¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤´¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖºòÆü¤Ï²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¹ä¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢²¿¿©¤Ù¤¿¤Ã¤±¤Ê¡¢¡¢¡×¤ÈºòÆü¤ÎÃë¤´¤Ï¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤ÎéÆó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤âÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº°÷¤ÎÉâÀ¤ÀîÌø²È¡¦¤ªÄá¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³Á¤ò¸«¤Æ Íü¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë ¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¡×¤òÁª½Ð¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¶¦´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÂç³Ø¹âÎð¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¶µ¼ø¡¦µ¡¹½Ä¹ ÈÓÅçÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ê¥é´é °ã¤¦¤Î¤³¤ì¤Ï Àå²ó¤·¡×¤òÁª½Ð¡£¡Ö¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤äÀå¤â¶ÚÆù¤Ç¤¹¡£¸ý¹ÐÂÎÁà¤òÉáÃÊ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ª¸ý¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¤ËÈÓÅçÀèÀ¸¼«¤é¸ý¹ÐÂÎÁà¤âÈäÏª¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ë´¶¤¸¤ë¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¾ìÌÌ¤¬¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ä¤·³è¡×ÂÐºö¤Î¥«¥®¤Ë
±þÊçºîÉÊ¤«¤é¸«¤¨¤¿50Âå¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î¼ÂÂÖ¤È·¹¸þ¤òÈ¯É½
¡¡¡¡¥Ä¥à¥é ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô ÉôÄ¹¤ÎËÌÂ¼À¿¤è¤êËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊçºîÉÊ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó´ó¤»¤é¤ì¤¿3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊçºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂÎÎÏ¡¦¶ÚÎÏÄã²¼¤Çµ¤¤Å¤¯¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¡¢¡Ö¿ä¤·³è¤Ç¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¡×¤Î3¤Ä¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°½Ð¤äÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿±þ±ç³èÆ°¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËËÌÂ¼¤Ï¡Öº£²ó³§¤µ¤ó¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆü¡Ù¤Ë¸þ¤±¡¢°ú¤Â³¤ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî²È¤¬50ÂåÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï
ºÇ¶á¥Õ¥ì¥¤¥ë¤«¤â¡©¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÅ¸³«
¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß50Âå¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÀî²È¤Î¤ªÆó¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£Î¹¹ÔÀè¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¹¤°¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÎéÆó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤Ë»×¤ï¤º¶¦´¶¡£¡Ö¥«¥Õ¥§¤«¤é¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢°ã¤¦¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÈÓÅç¾¡ÌðÀèÀ¸¤ÎÀâÌÀ¤Î¤â¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¶ÚÆù¤Î¥Ñ¥ïー¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¡¢ÊÒÂÎ©¤Á¤Ç°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤è¤ê°®ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃº»À¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÍÑ°Õ¡£Ãº»À¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ëÆ°ºî¤Ç¤Ï¡¢ÈÓÅçÀèÀ¸¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤ò³«¤±¤ëÎÏ¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëËÜÂÎ¤ò»ý¤ÄÎÏ¤Ê¤É¡¢¼ê¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÆ°ºî¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃº»À¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò³«¤±¤é¤ì¤ëÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÓÅçÀèÀ¸¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¤Î¸¡ºº¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢50Âå¤Î¤¦¤Á¤«¤é¶ÚÆù¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤ëÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎÎÏ¡¦¶ÚÎÏ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ï£³¤Ä¤ÎÃì¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ùー¥¹¤Ëµ¤ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»þ¤Ë¤Ï´ÁÊý¤ÇÄì¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¸å¤Ë¤Ï¡¢¹ä¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»Å»ö¤·¤Æ ²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤É ¤Ï¤èµ¢¤ë¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î°ì¶ç¤òÈäÏª¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¹Ô¤¯ÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆþ¸ý¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤Ë·Ò¤¬¤ë¹ä¤µ¤ó¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¤«¤â¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿¼«¿È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÀî²È¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹ä¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡ÖÎéÆó¤µ¤ó¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÎéÆó¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¤«¤â¡©¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢Áá´üÂÐºö¡¦ÁêÃÌ¤Ø
¡¡ËÜÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÈÓÅç¾¡ÌðÀèÀ¸¤è¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ä¡¢Áá´ü¤«¤éÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ¸¤Ï¡¢¶áÇ¯¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤Î¿ÇÃÇ´ð½à¤Ë50ºÐ～64ºÐ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ï¹âÎð´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆÍÁ³°Õ¼±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼«Î©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ÚÎÏ¤Ï¹âÎð´ü°ìÊâ¼êÁ°¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¸²Ãø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢50ºÐ¤«¤é°Õ¼±¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡¦¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦¼Ò²ñ»²²Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤ÎÃì¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤é¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡Öµ¤ÎÏ¡×¤¬ÅÚÂæ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤Î¡Öµ¤ÎÏ¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ´ÁÊý¤¬ÍÍÑ¤Ê¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ò¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤ÎÏÃ¡×¤È¤»¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤È½Å¤Í¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÉôÌç¼õ¾ÞºîÉÊ
¡ü ¥°¥é¥ó¥×¥ê
´Ñ¸÷¤Ë Íè¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë ¥«¥Õ¥§¤Ï¤·¤´
¡Êºë¶Ì¸© 50Âå ¤¿¤±¤Á¤ó¡Ë
¡ü½à¥°¥é¥ó¥×¥ê
¿ä¤·³è¤Ç ¼«Î§¿À·Ð ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°
¡ÊÊ¡²¬¸© 40Âå ¤¢¤ä¤¤¤Á¤í¡Ë
¡ÖÂè1²ó50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È
https://www.tsumura.co.jp/frailty-action/senryu/
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆþ¾ÞºîÉÊ°ìÍ÷¤ª¤è¤Ó¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹https://www.tsumura.co.jp/news/newsrelease/item/20260127_1.pdf
¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï
¡¡ ¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤Ï¡¢ºÐ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¤¥ë·¼È¯¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤Ç·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥ì¥¤¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¤Ï 50 Âå¤Ê¤É¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤ÎÂÐºö¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ë 50 Âå¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ä¥à¥é¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡¢À¸¤¤ë¤Ë¡¢³è¤¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÏ¶È¤«¤é130Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÁÊý¤È¶¦¤Ë¡ÖÌ¤ÉÂ¡×¤äÉÔÄ´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤ÎÁá´üÂÐºö¤ò·¼È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤³¤³¤í¤â¡¢¤«¤é¤À¤â¡¢·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ÆÃÀß¥Úー¥¸URL
https://www.tsumura.co.jp/frailty-action/
¸ø¼°Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
https://www.instagram.com/frailty_action_/
¸ø¼°X ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
https://x.com/frailty_action_
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥à¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡°åÌôÉÊ¡Ê´ÁÊýÀ½ºÞ¡¢À¸ÌôÀ½ºÞÂ¾¡ËÅù¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ëÀ½Ìô´ë¶È¤Ç¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë°åÎÅÍÑ´ÁÊýÀ½ºÞ¤Ï 129 ½èÊý¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2026 Ç¯ 4 ·î¤ËÁÏ¶È 133 Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È·ò¹¯¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö°ÂÁ´À¡×¡ÖÍ¸úÀ¡×¡Ö¶Ñ¼ÁÀ¡×¤ò²Ê³ØÅª¤ËÄÉµæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅÍÑ´ÁÊýÀ½ºÞ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î well-being ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£