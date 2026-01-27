アスベスト調査分析株式会社（ARA）は、アスベスト事前調査報告の全工程をクラウド上で一気通貫に支援する「アスレポpro」「アスレポLite」のAndroid版をリリースしました。システム利用料は無料で、iOS版と合わせてあらゆる端末でのアクセスが可能となり、解体・改修工事におけるアスベスト調査の効率化と品質向上を実現します。

システム利用料は無料で導入可能

アスレポはシステム導入費用も月額利用料も一切かからず、基本機能は無料で使える革新的なサービスです。大規模工事向けの本格仕様「アスレポpro」も、戸建てリフォームなど小規模案件向けの「アスレポLite」も、システムの基本利用料は無料でご利用いただけます。業務効率化と管理コストの削減を同時に実現する強力なツールとして、あらゆる規模の事業者にご活用いただけます。

分析依頼もアスレポ上でスムーズに発注

アスレポは調査データの管理だけでなく、分析依頼のプロセスまでシステム上で完結させる画期的なサービスです。必要な検体の採取や事前調査一式もアスレポ上で依頼でき（有料）、納品もシステム上で受け取れるため、効率的な業務フローを実現します。現場でのタブレット・スマートフォン調査とオフィスのPC管理をシームレスに接続し、クラウド上でデータをリアルタイム共有することで、二重入力や転記ミスを解消します。

充実機能で業務効率化を実現

全プロセスをアスレポのシステム内で完結させることで、煩雑なプロセスや膨大な記録資料に惑わされることなく作業を進められます。これにより作業負担が大幅に軽減され、時間短縮にも貢献します。システム内で分析結果や報告用データを直接取得できるため、プロセスごとの連絡が不要になり、紙資源の削減と管理コストの削減も実現します。また、アスベスト事前調査に慣れていない方でも、システムに沿って運用するだけで報告書作成サポートができ、すなわち業務の属人化解消に寄与します。

法令遵守と業務透明性の強化にも対応

2022年4月施行の改正大気汚染防止法に完全対応し、最新の法規制に準拠した報告書フォーマットを自動生成します。事前調査の結果を電子システム（GビズID）を通じて所轄の労働基準監督署に報告することが義務化されており、アスレポは必要な書類をCSV形式で出力可能です。さらに、シェア機能により同一組織の他の担当者が行った調査内容を簡単に確認でき、ガバナンスを強化し業務の透明性を確保します。特定の案件単位でパートナー会社を招待する機能も備え、閲覧制限をかけた上で協力して案件を進めることが可能です。アスレポはiOS/Android両プラットフォームに対応し、より多くの現場に寄り添う実務支援ツールとして、アスベスト調査現場のデジタル化を強力に推進します。システム利用料は無料なので、今すぐ導入して業務効率化のメリットを実感してください。