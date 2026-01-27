女性史をたどる痛快コメディ演劇「ミモザウェイズ--私たちの道」いよいよ公演！！

ＭＵＺ株式会社

『ミモザウェイズ』は、100年余の女性史を振り返る、日本で初めての演劇作品と言われています。1911年創刊の、女性による女性のための雑誌「青鞜」から女性参政権運動、1970年代のウーマンリブ、そして1985年の国連女性差別撤廃条約の批准(ヒジュン)を経て2020年代の現代に至るまで、女性たちが歩んできた道をたどることができます。

本作は、「日仏女性の人権架け橋ミモザ実行委員会」と、フランスで10年のロングランを続ける女性の権利をテーマにした演劇の作家、トリニダード・ガルシアの協働で作られた、オリジナル作品です。日本の女性たちに４年にわたるインタビューと調査を行い、フランス語で執筆され、日本語に翻訳されました。さまざまな過去の映像や音楽、そしてフランスらしいユーモアが随所に散りばめられていて、楽しさいっぱい。女性団体や研究者の監修を受けて真摯に作られた珠玉の作品です。

ジェンダー平等にモヤモヤを抱えている方や、パートナーをよりよく理解したい方に向けて、日本の女性史の100年あまりの道のりを描いた演劇をお届けします。皆様のご来場をお待ちしております。

◎作品のあらすじ

日本は憲法によって男女平等が保証されている。それなのに「女性は会議で発言が長い」と言われたり、医学部入試で点数が引かれているとか、このようなジェンダーを理由にした差別的な事柄が繰り返されているのはなぜだろう。そんなモヤモヤを抱えた現代の３人の女性たちが、大正時代に女性たちによって運営されていた出版社「青鞜」が存在した1910年代や、ウーマンリブの1970年代にさかのぼり、女性たちが歩んできた100年あまりの道を、今たどる！

◎公演概要

会場：THEATRE E9 KYOTO（京都府京都市南区東九条南河原町９－１）

日程

1月29日(木) 19:00

1月30日(金) 14:00/18:30

1月31日(土) 14:00/18:30

2月1日(日)14:00

※上演時間予定 約115分

※2月1日以外の公演では、英語字幕がつきます。

※上演時間予定は変更になる可能性があります。ウェブサイトでご確認ください。

チケット（自由席/日時指定/税込）

一般：前売\4,000/当日\4,500

Ｕ25・障がい者手帖をお持ちの方：\3,000（前売のみ）

シニア（70歳以上の方）：\3,500（前売のみ）

お申し込み： https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20220217

◎トークのご案内

本公演では、終演後にアフタートークを実施予定です。（各回10分～30分程度）

また、1月29日(木)19:00の回は、開演前の18:30過ぎよりプレトークを行います。

研究者・文化関係者・出演者など、多様な視点から作品と時代背景を語ります。

■ プレトーク（ご挨拶）

1月29日（木）（開演前）

サンドリン・ムシェ（在京都フランス総領事）、伊藤公雄（京都大学名誉教授）、カルドネル佐枝(MUZ ART PRODUCE)



■ アフタートーク（終演後）

1月29日(木)

テーマ： 【ミモザウェイズ × 女性参政権80周年記念】

ゲスト：三浦まり（上智大学教授）

ゲスト：西川ゆりこ（パリテアカデミー）

※フランス語通訳つき



1月30日(金) (14:00公演終了後)

テーマ：女性史と小説

ゲスト：山家悠平（研究者・小説家 青波杏）

聞き手：レベッカ・ジェニスン（京都精華大学名誉教授）



1月30日(金) (18:30公演終了後)

テーマ：フェミニストアートと活動

ゲスト：三木草子（ウーマンリブ史編集者）

ゲスト：山上千恵子（映画監督）

ゲスト：武澤里映（兵庫県立美術館 学芸員）



1月31日(土)（14:00公演終了後）

テーマ：『ミモザウェイズ』

ゲスト：伊藤朋子(笹川日仏財団）

ゲスト：斎藤文枝(国際女性の地位協会理事・日本女性差別撤廃条約NGOnetwork）



1月31日(土) (18:30公演終了後)

テーマ：ムーブメント Movement

ゲスト：3.8国際女性の日、4.10女性参政権80周年記念日を祝う女性団体



2月1日(日)

テーマ：『ミモザウェイズ』のこれまで、そしてこれから

ゲスト：ミモザウェイズ出演者、カルドネル佐枝

トリニダード・ガルシア（脚本・演出/ オンライン参加）

※フランス語通訳つき

アフタートーク進行：リボアル堀井なみの(企画・製作・翻訳）

◎オンデマンド配信予定

2月14日(土)10：00～3月8日(日)20：00

配信チケット\2,000

◎出演者・スタッフ

企画・制作・翻訳｜リボアル堀井なみの

出演｜カルドネル ルウ晨乃、中谷和代、黒木陽子、須川弥香

脚本・演出｜トリニダード・ガルシア

舞台監督｜北方こだち、小林勇陽

照明・技術｜木内ひとみ

衣裳｜川口知美

映像プラン｜福岡想

音響プラン｜道野友希菜

演出補助・通訳｜有吉玲

制作｜渡邉裕史、永澤萌絵、椎葉美祐紀、平尾あゆみ

楽曲制作｜Enzo Oulion

写真｜Frederic Mouchet

フランス語翻訳協力｜アリーン・コザ、カルドネル ルウ晨乃、山上優

英語翻訳｜Ruth Win、ジェニファー・ティーター、バルス・フランス

脚本協力｜黒沢久子

監修協力｜進藤久美子、石田久仁子 、三木草子 、山家悠平

写真提供｜臼杵市観光協会、岡村直史、お茶の水女子大学歴史資料館、公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター、東北大学資料館、兵庫県立美術館、山川菊栄記念会、文化学院蔵 、松本路子

日仏女性の人権架け橋ミモザ実行委員｜リボアル堀井なみの、レベッカ・ジェニスン、山家悠平

◎体制

助成｜芸術文化振興基金助成事業、笹川日仏財団、京都芸術センター制作支援事業、

協賛｜DMG森精機株式会社

後援｜在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、パリテ・カフェ京都ジェンダー平等推進機構、ルネサンス・フランセーズ日本代表部シニア女性映画祭、ウィメンズアクションネットワーク

提携｜THEATRE E9 KYOTO（一般社団法人アーツシード京都）

協力｜合同会社nochi、アートコミュニティスペースKAIKA

共同プロデュース｜MUZ ART PRODUCE

主催｜日仏女性の人権架け橋ミモザ実行委員会 www.woman-engeki.com

▶︎メディア・報道関係者の皆様を、本公演にご招待いたします。

下記の連絡先までご連絡くださいませ。

日仏女性の人権架け橋ミモザ実行委員会 代表：リボアル堀井なみの

メールアドレス：mimoza.japan@gmail.com

▶︎「日仏女性の人権架け橋ミモザ実行委員会」について

女性の権利をテーマにした舞台演出で、フランスを中心に高い評価を得ている脚本家トリニダード・ガルシアとともに、翻訳家リボアル堀井なみのが2018年に立ち上げたプロジェクト。日本の女性の権利獲得の歴史を舞台化することを目的とし、これまでKYOTOGRAPHIE京都国際写真展・パリテ・カフェトークイベント、京都精華大学、明治大学での講演、アンスティチュ・フランセ稲畑ホールでのトリニダードのスタンドアップを企画・開催。国立女性教育センターNWECフォーラムでオンライン朗読を公開。