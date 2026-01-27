「Ethereum Shift 2026」イベント特設サイト公開および第1弾ゲスト・セッション内容公開のお知らせ
株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎、以下「当社」）は、Web３に関するメディア事業・イベント事業を展開する株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役：各務貴仁、以下「CoinPost」）と共催で開催するオンラインイベント「Ethereum Shift 2026」に関し、イベント特設サイトを公開いたしましたので、お知らせいたします。
■イベント特設サイト公開について
本日公開した「Ethereum Shift 2026」イベント特設サイトでは、本イベントの開催趣旨や概要に加え、第1弾ゲストおよび当該ゲストによるセッション内容を公開しております。
イベント特設サイト：https://ethereum-shift.com/
※なお、今後の登壇ゲストおよび各セッションの詳細につきましては、段階的に特設サイト上で公開していく予定です。
■第一弾登壇ゲストおよびセッション内容について
本日、イベント特設サイトにて、第一弾となる登壇ゲストおよび各ゲストが登壇予定のセッション概要を公開いたしました。
第一弾登壇ゲストおよび担当セッション（予定）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/5279/table/1096_1_493ef25166019d155ec312d933e6d13e.jpg?v=202601270951 ]
※登壇者及びセッションテーマは変更となる可能性がございます
■事前視聴登録について
本イベントはオンライン開催となり、ご視聴にあたっては事前の視聴登録を推奨しております。イベント特設サイト内の視聴登録フォームより事前登録を行っていただくことで、開催前に視聴URLおよび当日のご案内をお送りいたします。
事前視聴登録フォーム：https://forms.gle/ZxQHwowqesywviGb8
■イベント概要
名称：Ethereum Shift 2026
開催形式：オンライン
参加費：無料
主な内容（予定）：
・イーサリアムを取り巻く最新動向および今後の展望
・企業におけるイーサリアム活用・運用の実務的論点
・株式会社TORICO イーサリアムトレジャリー事業戦略発表会
※追加登壇者、プログラムの詳細につきましては、イベント特設サイトにて順次お知らせいたします。
■主催
株式会社TORICO：https://www.torico-corp.com/
株式会社TORICO Ethereum：https://eth.torico-corp.com/
株式会社CoinPost：https://coinpost.jp/
■当リリースに関する問い合わせ先
株式会社TORICO 管理部 IR担当
メールアドレス：ir@torico-tokyo.com
IRページ：https://www.torico-corp.com/ir/