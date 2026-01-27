【別府温泉ー竹と椿のお宿ー花べっぷ】2026 年 3 月 6 日リニューアルオープンお客さまペースで過ごす新しい滞在スタイルへ進化

九州旅客鉄道株式会社

JR 九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社が運営する、温泉旅館「別府温泉ー竹と椿のお宿ー花べっ ぷ（所在地：大分県別府市、支配人：河内重之）」は、お客さまの滞在価値向上を目的に、2026 年 3 月 に大規模リニューアルを実施し、お客さまペースで“お好きなように”過ごせる新しい旅館スタイルへと 生まれ変わります。竹籠が特徴的なオールインクルーシブラウンジをはじめ、軽食・アメニティ・貸出備品 などを取り揃えたアメニティバーを新設するほか、客室の全室ベッド化など、より自由で快適な滞在を 追求いたします。本リニューアルに合わせ、公式サイト限定で 10%OFF となる新プランの予約受付を 開始しております。この機会にぜひお得にご利用ください。

リニューアルのポイント

これまでの「ふんわりやさしい」というコンセプトはそのままに、さらに「お客さまペースでお好きなよう に過ごす」という新しい滞在コンセプトを掲げました。一本一本丁寧に編まれた竹籠のように、優しく包 み込まれる空間の中で、お客さまの旅の目的や気分に合わせ、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

【新設】竹籠がつくるオールインクルーシブラウンジ

2 階に新設されるオールインクルーシブラウンジ「一福（いっぷく）」では、お茶やコーヒー、アルコール・ ノンアルコールドリンク類をはじめ、ドリンクと一緒に愉しめるスナック類をご用意。ラウンジスペースに は複数人で囲めるテーブル席のほか、奥には大きな竹籠をモチーフにしたソファ空間、キッズスペース、 ライブラリーを設け、読書や談笑など、お客さまそれぞれのペースで心地よくお過ごしいただけます。

【新設】選ぶ楽しみが広がるアメニティバー

ドリンクコーナーイメージ大きな竹籠が特徴的な休憩スペース

1 階ロビーに新設されるアメニティバー「しつらえ処 一楽（いちらく）」では、女性に嬉しいアメニティを はじめ、数種類から選べる貸出枕などの貸出備品に加え、地元ならではのドリンク・個包装スイーツを取 り揃えています。その日の気分や過ごし方に合わせて、お客さま自身が”お好きなように”チョイスし、滞 在スタイルをカスタマイズしていただけます。必要なものだけを選ぶ心地よさと、選ぶ時間そのものを 楽しめる、花べっぷならではの新しいおもてなしです。

【一部リニューアル】お食事処も、よりよい心地時間へ

数種類から選べる貸出枕コーナーイメージ地元ならではのドリンクや個包装スイーツもご用意

本リニューアルでは、お料理内容のブラッシュアップに加え、お食事処の一部改装も実施いたします。 2 階から 1 階へ移設されたお食事処「料理茶屋胡蝶（こちょう）」は、竹籠がつくる半プライベート空間と して新たにリニューアル。周囲を気にせず、ゆったりと食事の時間をお楽しみいただけます。

お食事処「料理茶屋胡蝶（こちょう）」イメージ地元大分の旬の食材を活かした会席料理イメージ

夕食のコース料理は、従来の魅力を継承しつつ、メニュー構成を 2 種類から 3 種類へ拡充いたしまし た。鍋料理には、その時の気分に合わせて選べる数種類の薬味をご用意。さらに、大分県産の地鶏や和 牛をはじめ、旬の食材を活かした料理をご提供いたします。女子旅やご夫婦、ご家族でのご旅行など、 お客さまの旅の目的やご希望に応じて選べる楽しみを一層広げております。 朝食では、小さな釜で炊き上げた炊きたてのご飯に「うちのたまご」ブランドの新鮮な卵を合わせた卵 かけご飯に加え、8 種類から選べる味噌玉もご用意しており、お好みに応じて味噌汁をお楽しみいただ けます。さらに、和食に加え、洋食をお選びいただけるスタイルへと進化いたしました。朝の気分やご旅 行の予定に合わせて、最適なお食事をお選びいただけます。

【一部リニューアル】全室ベッド化で、より快適な客室空間へ

和洋室（バスタブ付き）『羽衣』イメージ和風ツイン（シャワーブース）「千鳥」イメージ

客室は、花べっぷらしい畳の設えや空間の趣はそのままに、全室ベッドタイプへ刷新。素足で過ごす畳の 心地よさと、しっかりと身体を預けられるベッドの安心感を兼ね備えた“畳ベッドルーム”は、ご年配の お客さまからファミリー、女子旅まで、幅広い世代にやさしく寄り添います。

リニューアル後のご宿泊プランを好評予約受付中！

リニューアル後の花べっぷでは、新しく生まれ変わる館内をお楽しみいただける宿泊プランを、各予約 サイトにて販売しております。公式サイトでは、限定 10%OFF のお得なプランをご用意しております。 この機会に、ご自身の旅のスタイルに合わせ、”お好きなように”過ごす花べっぷでのひとときをお楽し みください。

ご予約はこちら（公式限定 10%OFF）(https://www.489pro-x.com/ja/s/hanabeppu/search/?path=001&_gl=1*b8qmbl*_gcl_au*OTA5NDExMzM3LjE3NjY0NzA3NTY.)

別府温泉ー竹と椿のお宿ー花べっぷ 概要

「ふんわりやさしい」をコンセプトに、別府の伝統工芸「竹 細工」をあしらった和モダンで心落ち着くお宿です。畳 敷きが特徴のベッドルームは多種多様な 4 タイプから ご用意し、それぞれに椿の名前をつけました。美肌の湯 や美人の湯と呼ばれる「ナトリウム炭酸水素塩泉」を主 成分とした美肌効果の高い温泉と、地元大分の食材を ふんだんにとりいれた四季折々の恵みをご堪能いただ けるお料理でくつろぎのひと時をお過ごしください。

［所在地］〒874-0908 大分県別府市上田の湯町 16-50

［TEL］ 0977-22-0049（受付時間 10：00～19：00）

［交通］JR 別府駅より徒歩約 6 分／別府 IC より車で約 15 分

[URL] https://www.hanabeppu.jp/