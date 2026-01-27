写真1枚で、オーダーメイドのペットフィギュアが作成できる「ちょこんとフィギュア」、サービス開始から異例のスピードで累計注文数3,000件を突破！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）が運営する「DMM.make 3Dプリント」は、写真1枚で愛するペットの3Dフィギュアを作成できるサービス「ちょこんとフィギュア Powered by DMM.make 3D PRINT」において、2025年9月29日（月）のサービス開始から4か月で、累計注文数が3,000件を突破したことをお知らせいたします。

本サービスは、最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、オーダーメイドでありながら、業界平均の約10分の1という画期的な価格（税込1,980円～）（※1）と短納期を実現。これまで、手が出しにくかったペットフィギュアを、誰もが気軽に”ウチの子”との思い出としてカタチにできるサービスとして、多くの方にご支持いただき、異例のスピードで3,000件を突破しました。

また、毎日100名様限定で、通常価格から最大20％OFFとなるお得なキャンペーンを、2026年2月8日（日）まで開催しております。

（※1）：自社調べ

■1日100名限定、通常価格から最大20％OFFになるキャンペーンを開催！

1日100名様限定で、通常価格から最大20％OFFとなるお得なキャンペーンを、2026年2月8日（日）まで開催しております。この機会に、是非サービスをご利用ください。

＜2026年 NEW YEAR キャンペーン＞

・キャンペーン期間：2026年2月8日（月）23:59まで ※定員に達し次第終了

・対象者：毎日100名様限定（合計2026名様）

・内容：通常価格より最大20％OFFでご提供

・条件：合計4,000円以上（税抜 / 送料別）のご購入で割引が適用されます

・詳細：https://foam.make.dmm.com/pet_cp_0120

※期間中であれば、複数個注文した場合も、キャンペーン価格が適用されます。

※キャンペーンは予告なく、変更・終了する場合がございます。

■「ちょこんとフィギュア 」について

本サービスは、最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、業界平均の約10分の1という画期的な価格（税込1,980円～）を実現。これまで、手が出しにくかったペットフィギュアを、誰もが気軽に”ウチの子”との思い出としてカタチにできるサービスです。

・サービスHP：https://petfigure.make.dmm.com/

＜特徴＞

１.写真1枚で、手のひらサイズの立体的なペットフィギュアがつくれる！

ご自身のスマートフォンなどで撮影したペットの写真を1枚アップロードするだけで、手のひらサイズの、フルカラー3Dフィギュアを作成することができます。

顔と全身がはっきり写っている画像をアップロードすることで、よりクオリティの高いフィギュアを作ることができます。

＜良い写真の例＞

＜悪い写真の例＞

２.業界平均の約10分の1。誰もが手が届く価格を実現！

最新のAIおよび3Dプリント技術の活用により、業界平均の約10分の1（税込1,980円～）という画期的な価格を実現しました。これまで高価で手が出しづらかったペットフィギュアを、誰もが気軽に楽しめるようになります。

今、隣で笑っている”ウチの子”はもちろん、お空へ旅立った大切な家族との思い出も、いつでもそばに感じられるカタチとして残すことができます。

３.注文から最短2週間でフィギュアをお届け！

お気に入りの写真をアップロードして、フィギュアのサイズを選ぶと、ご注文完了です。

後日、AIによって生成された3Dデータの画像をメールでお送りします。メールが届いてからは、そのデータをフルカラーの3Dプリントで造形します。最新技術を駆使することによって、オーダーメイドでありながら最短2週間という短納期を実現。大切な思い出をスピーディーにお手元へお届けします。

＜サービス利用の流れ＞

■お客様から寄せられた声（一例）

・体型・色合い・表情などしっかり特徴を捉えていて、包みを開けた瞬間、嬉しくて泣いてしまいました。

・亡くなってしまった子が我が家に帰ってくれたようで涙が出ました。家族みんなで眺めながら、あの子を思い出し偲ぶことができました。

・まずは3cmの小さいサイズから試してみましたが、期待以上のクオリティで、愛犬の分身のような気持ちで大切にしています。次は、もう少し大きなサイズで依頼したいと思います。

■DMM.make 3Dプリントについて

DMM.make 3Dプリントは、利用ユーザー数が国内最大規模を誇る3Dプリントサービスです。

3Dプリンターを用いた造形、3Dデジタルスキャンなど、3Dプリント技術に関わるあらゆる領域をトータルサポートいたします。

・ホームページ：https://make.dmm.com/print/

・クリエイターズマーケット：https://make.dmm.com/market/

・オウンドメディア：https://make.dmm.com/blog/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/