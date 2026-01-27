「ワクワクが、続々！」のハウステンボス “史上最高に華やかな春”を飾る　日本最大！ミッフィーづくしのイベント『ミッフィーセレブレーション』に新登場の「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」詳細公開

ハウステンボス株式会社

「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」で開催する、日本最大(※1)！ミッフィーづくしのイベント『ミッフィーセレブレーション』【2026年2月27日(金)から6月28日(日)まで】に新登場の「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」について、詳細を公開いたします。

ヨーロッパの街並みに咲き誇る春の花々とミッフィーのかわいさが融合した、この季節でしか味わえないフォトジェニックな世界観にどっぷりと浸れる「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」では、ゲストはそのカワイイ世界観の中で、写真を撮ったり、大切な人と語り合ったり、思い思いの時間をお過ごしいただけます。さらに、ミッフィーづくしの一日をもっと特別に彩り、春の訪れを感じられるミッフィーをモチーフにしたカワイイ限定グルメやグッズの情報も初公開いたします。

世界唯一(※2)の「ミッフィー・ワンダースクエア」開業後、初となる日本最大(※1)のミッフィーづくしのイベント『ミッフィーセレブレーション』では、本リリースでご紹介した「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」や限定グルメ・グッズの他、ミッフィーとメラニーに加えてミッフィーのお友だち、くまの「ボリス」とぶたの「グランティ」が初登場する「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」を開催いたします。そして、色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージで、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショー「ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス」も開催し、“初めて”が詰まった心躍るひとときをお届けします。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスで、ミッフィーとともに“史上最高に華やかな春”をぜひご体感ください。

『ミッフィーセレブレーション』特設サイト：https://www.huistenbosch.co.jp/event/miffy/2026/

「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」イメージビジュアル『ミッフィーセレブレーション』イメージビジュアル

“史上最高に華やかな春”を飾る、日本最大(※1)ミッフィーづくしのイベント

『ミッフィーセレブレーション』最新の注目ポイント

1. 華やぎに満ちる春の花々とミッフィーのかわいさが融合。この季節でしか味わえない、

フォトジェニックな世界観にどっぷりと浸れる「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」

2. 春の訪れを感じる、ミッフィーの心ときめくグルメが期間限定で登場

3. ハウステンボス限定、ミッフィーの春にぴったりなファッションアイテムやグッズが勢ぞろい

1.華やぎに満ちる春の花々とミッフィーのかわいさが融合。この季節でしか味わえない、フォトジェニックな世界観にどっぷりと浸れる「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」

『ミッフィーセレブレーション』に新登場する「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」では、春に咲き誇る花々とミッフィーのかわいさが融合した、この季節でしか味わえないフォトジェニックな世界観をお楽しみいただけます。今回のメインとなるアムステルダムシティ内にある花の広場は、ミッフィーやミッフィーの絵本の世界をモチーフにしたフォトパネルなどが並び、美しい花々とミッフィーの世界観に包まれるエリアに一新します。本物の花々と絵本の世界がひとつの景色として重なる光景は、ここならではの一枚になること間違いなし。どこを切り取っても絵になるハウステンボスだからこそ、ミッフィーのかわいさと春の華やぎが織りなすフォトジェニックな世界観を、全身で体感いただけます。

また、同エリア内にあるチャペル「スタッドハウス」前には、色鮮やかなフラワータワーが並び、ヨーロッパのオーセンティックな街並みと花々の美しさが融合した空間が広がります。フラワータワーの間からは、ミッフィーがひょっこり顔をのぞかせ、訪れる人々に嬉しい出会いと楽しいひとときをお届けします。

さらに、「ミッフィー・ワンダースクエア」にあるミッフィーのアーチには、エリアのかわいいロゴパネルや、色鮮やかな花々とトピアリーが彩りを添えます。絵本の世界への入口に立ったような気分を演出するこのアーチは、訪れる人々をやさしく迎え入れる、ここでしか撮れない特別なフォトスポットです。シャッターを切るその瞬間が、きっと、いつまでも心に残る大切な思い出になります。春の彩りとミッフィーの世界を心ゆくまでご堪能ください。

2.春の訪れを感じる、ミッフィーの心ときめくグルメが期間限定で登場

アムステルダムシティ内にある「スタッドハウス」「ミッフィー・ワンダースクエア」のミッフィーのアーチ

「ミッフィー・ワンダースクエア」内にあるレストランとテイクアウト専門店では、春の訪れを感じるカワイイ限定グルメが新登場。

「ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ」は、お花のケーキをイメージしたハンバーグに、チーズでできたミッフィーやくまちゃん、お花で彩ったサラダを添えた、見た目も華やかなプレート。思わず写真を撮りたくなるような、心ときめく一皿です。そして、「ミッフィーのお花畑BOX」は、春のお花畑をイメージしたサンドイッチボックス。ボックスを開けた瞬間、ミッフィーの形をしたサンドイッチがちょこんと顔をのぞかせ、思わず笑顔になります。

さらに、「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」のすぐそばにあるホテルアムステルダム内「ア クールベールカフェ」では、グラスの中で段々に重なるコントラストが美しく、見た目もカワイイパティシエ特製デザートをご用意しております。フルーツの甘みやクリームのまろやかなコクなど、さまざまな味わいが重なり合い、見た目のかわいらしさと本格的な味わいの両方を楽しめる、特別なスイーツです。ここでしか出会えないミッフィーグルメで、心もお腹も幸せいっぱいの一日をお過ごしください。

ミッフィーとメラニーのセレブレーションハンバーグ

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン(※2/27～5/28まで販売)

ミッフィーのお花畑BOX

販売店舗：ホリデー・ピクニックカフェ

ミッフィーのグラスデザート

販売店舗：ア クールベールカフェ(※予約制)

ミッフィーのセレブレーションラッシー

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン(※2/27～5/28まで販売)

ミッフィーのいちごブーケクレープ

販売店舗：ホリデー・ピクニックカフェ

3. ハウステンボス限定、ミッフィーの春にぴったりなファッションアイテムやグッズが勢ぞろい

花々に彩られた街並みをゆったりと散策しながら、新シリーズのミッフィーのファッションアイテムや旅気分を盛り上げてくれるトラベルグッズなどが新登場いたします。

春の甘さをまとった「STRAWBERRYシリーズ」は、着るだけで気分が明るくなるシフォンブラウスやスカート、そしておでかけにぴったりのトートバッグをラインナップ。春のコーデを軽やかに彩ります。さらに、旅を楽しくしてくれる「Travelシリーズ」には、チューリップ柄の折りたたみボストンバッグや、上品なキャリーケースが登場。使いやすさはもちろん、ハウステンボス限定のデザインで特別な旅気分を演出します。ハウステンボスでしか手に入らないグッズを手にして、ミッフィーと過ごす春のひとときをご満喫ください。

STRAWBERRYシリーズ

(左から順に)シフォンブラウス、スカート、トートバッグ

販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

Travelシリーズ

(左から順に)キャリーケース、折りたたみボストンバッグ

販売店舗：マイ・ミッフィーブティック

【ハウステンボスについて】

ハウステンボスは、新しい大型アトラクションやエンターテインメントが続々と登場し「ワクワクが、続々！」の加速が止まりません。

2024年3月に、深海をテーマにした没入型アトラクション「ミッション・ディープシー Xsenseライド」では、五感を刺激する没入体験が叶うライドアトラクションが登場しました。ミッフィー誕生70周年の記念すべき年でもある2025年の6月には、世界唯一(※2)のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」をオープン。絵本の世界に入り込むような没入体験や、国内初(※3)の常設グリーティング施設など、“カワイイ”が詰まった空間が誕生しました。さらに、今春『ミッフィーセレブレーション』を開催し、ハウステンボスではミッフィーのエリアとともに、ミッフィーの世界を心ゆくまで満喫できます。続いて9月には日本初(※4)の爽快！超絶景ライド「エアクルーズ・ザ・ライド」がオープン。想像を超えるスケールと臨場感で、ゲストから大好評をいただいています。そして2026年春には、世界的に愛され続けている『エヴァンゲリオン』をテーマにした、史上最高の大興奮が体感できる、

日本初(※5)「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K -」も誕生予定です。いまだかつてない絶望に襲われるほどの使徒との大激闘に巻き込まれます。ファンはもちろん、初めて『エヴァンゲリオン』に触れる方にも、圧倒的なスケールで史上最高の大興奮をご体感いただけます。

ハウステンボスは今、アトラクション・エンターテインメントなどすべてが進化し続けています。

「ワクワクが、続々！」のハウステンボスは、これからもゲストの皆さまに新たな感動と興奮をお届けいたします。どうぞご期待ください。

※1：複合イベントの規模として（2023月12月 ハウステンボス調べ）

※2：独自のライドやアトラクションがあるのはハウステンボスのみ（2025年 ハウステンボス調べ）

※3：ハウステンボスオリジナルミッフィーのグリーティングにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※4：8K LED スクリーンをフライングシアターに導入しているのは日本初（2025年 ハウステンボス調べ）

※5：エヴァンゲリオンのアトラクションで、 8K 映像を使用することにおいて（2025年 ハウステンボス調べ）

※画像はすべてイメージです。

ミッフィー関連を掲載いただく際は下記コピーライトの表記をお願いします。

