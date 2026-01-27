今回HIGHCAMP FACTORY STOREでは国産シュリンクレザーに立体的な刺繍のアルファベットを入れたスマホケースをMakuakeにてクラウドファンディングを行いました。ベースボールキャップのような帽子のロゴのような見た目をスマホケースに落としこんだ製品になります。HIGHCAMP FACTORY STOREは和歌山県海南市にある工房で、革や生地を使いスマホケースや革小物、ストラップなどの雑貨を日々ハンドメイドで作製しているお店です。今回新たに取り入れた「刺繍」という技法と普段から使っている「革」という素材を掛け合わせた新しい製品です。黒の革に黒の糸を使用した「黒×黒」のシックな風合いがカジュアルやキレイ目からストリートまで幅広いジャンルや場面に合わせられます。毎日使うスマホだからこそ特別で、お気に入りのカバーを付けてほしい。HIGHCAMP FACTORY STOREではスマホケースも人の服と同様で時と場合、気分や好みで付け替える文化を作っていきたいと考えています。スマホケースを複数持つことを当たり前の文化にするうえで1つは持っておきたい。そう自信をもって言えるケースとなっております。

