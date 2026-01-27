インティメート・マージャー、3/3（火）・4日（水）に「MarkeZine Day 2026 Spring」に出展決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下：当社）は、株式会社 翔泳社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：臼井 かおる、以下：翔泳社）が2026年3月3日（火）から4日（水）の2日間にわたり開催する「MarkeZine Day 2026 Spring」にブース出展することをお知らせいたします。

■「MarkeZine Day 2026 Spring」とは

今回のイベントテーマは「Adapt＆Advance」、AIをはじめとするテクノロジーによる変化、消費者や市場環境の変化に「Adapt（適応）」し、さらに「Advance（前進）」していくために――業界の最前線＆各社のチャレンジングな取り組みを学べる場として、ぜひご活用いただければ嬉しいです。

■当ブースの見どころ

約10億件のオーディエンスデータと高度な分析技術で、企業の施策最適化と顧客理解を支援します！国内導入シェアNo.1のデータプラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」によるマーケティングDX支援をご紹介。約10億件のオーディエンスデータと高度な分析技術を活用したCookieに依存しないID連携施策やクロスデバイス対応、LLM関連の取り組みなど、最新手法もご案内します。当日ブースにお越しいただいた方限定で、オリジナルノベルティ「3in1ケーブル」または「オリジナルステッカー」をプレゼントします。ご来場の際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

＜「MarkeZine Day 2026 Spring」概要＞

・日程：2026年3月3日（火）10:00～19:00（9:30受付開始／18:45最終受付）

2026年3月4日（水）10:00～18:15（9:30受付開始／18:00最終受付）

懇親会（参加無料・抽選制） 18:30～20:00予定

・会場：JPタワー ホール＆カンファレンス(100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階)

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

・参加費：無料（事前登録制）

・イベントURL：https://event.shoeisha.jp/mzday(https://event.shoeisha.jp/mzday)





■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/(https://corp.intimatemerger.com/)）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。