【ルイ・ヴィトン】カラフルな彩りで日常を華やかに演出するウィメンズウォレットとレザーグッズが登場

ルイ・ヴィトンから、一年の幸運を願って、華やかなウォレット & レザーグッズセレクションが登場。2026年の日常に明るい彩りで喜びをもたらす、多彩なアイテムが揃います。

ルイ・ヴィトンのアイコニックなモノグラム・キャンバス誕生130周年を記念し、特別に再解釈された「ポケットウォレット・LV チャーム」。モノグラム・オリジン キャンバスで仕上げ、内装にはレザーライニングを施し、コインや紙幣を収納できる複数のポケットと3つのカードスロットを備えています。洗練されたゴールドカラーの2つのモノグラム・フラワーのチャームが魅力の、アニバーサリーアイテムです。

製品名：ポケットウォレット・LV チャーム

価格：104,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 9 x H 10 x D 2.5 cm

ルイ・ヴィトンのモノグラム・キャンバス誕生130周年を記念してデザインされ、旅のお供としてタイムレスに活躍する「クーヴェルテュール・パスポール」。メゾンを象徴するモノグラム・オリジン パターンをあしらったキャンバスを使用し、本記念コレクション限定のユニークなシグネチャーで洗練された印象に仕上げました。書類を整理できる複数のポケットとカードスロットを備えています。

製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール

価格：71,500円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 10 x H 14 x D 2.5 cm

ルイ・ヴィトンのモノグラム・キャンバス誕生130周年を記念して、アイコニックな「ジッピー・ウォレット」がフェスティブムード満載に再解釈されて登場。モノグラム・オリジン キャンバスを使用し、レザーのトリミングとライニングを施して洗練された印象に仕上げました。3つの大ぶりなマチ付きコンパートメントや12のカードスロットなどを備えた、整理しやすい内装が光る機能的なデザインです。

製品名：日本限定 ジッピー・ウォレット

価格：141,900円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 19.5 x H 10.5 x D 2.5 cm

ルイ・ヴィトンのアイコニックなシグネチャーであるモノグラム・キャンバス誕生130周年を記念し、モノグラム・オリジン キャンバスで再解釈された小ぶりな「ポシェット・クレ」。真のコレクターズアイテムです。本コレクション専用にデザインされた一品には、ユニークなシグネチャーが特別にあしらわれ、ゴールドカラーのチェーンとフックが施されています。コインや紙幣を収納できる充分なスペースを備えた内装も魅力。

製品名：カードキーケース ポシェット・クレ

価格：64,900円

素材：コーティッド・キャンバス

サイズ：W 12 x H 7 x D 1.5 cm

*税込価格表記

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

