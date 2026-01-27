旬なシルエットと、自然な抜け感をプラスしてくれる女性のためのジーンズブランド、SOMETHING（サムシング）とFREAK’S STOREのコラボレーションアイテムが登場！

写真拡大 (全17枚)

株式会社デイトナ・インターナショナル


別注 MARINE BAGGY SALOPETTE　\14,993 tax in









裾に向かってストンと落ちるワイドシルエットが、脚をまっすぐきれいに見せてくれるマリンバギーサロペット。春らしい軽さをプラスしてくれるアイテム。


別注 DENIM SHIRTS ONE PIECE　\12,980 tax in









さらっと着られるノーカラーデニムシャツワンピース。程よくゆとりのあるストレートシルエットで体のラインを拾わず、すっきりとした印象に仕上がります。


別注 LISA LACE UP WIDE DENIM　\14,993 tax in





ハイウエストのフィット感と、緩やかなカーブがかった腰回りでスタイルアップ効果◎。バックスタイルのレースアップが目を惹くトレンドデニムです。


別注 TUCK CURVE WIDE DENIM　\14,993 tax in






フォルムにこだわった立体感のあるカーブラインとタックが魅せる美シルエット！すっきりした印象になるとともに、気になる腰周りもしっかりカバー。


別注 SLIM NARROW SALOPETTE　\17,996 tax in






華奢なストラップで、大人も着やすいデニムサロペット。身体のラインを拾いすぎず、まっすぐ落ちるナロー寄りのストレートシルエットですっきりと着こなせます。


別注 PEPLUM 2WAY BUISTIER　\10,890 tax in






着回し自在、前後2WAYで楽しむ大人ペプラムビスチェ。デニム特有の程よいハリ感で自然とメリハリのあるバランスに！


詳細を見る :
https://www.daytona-park.com/feature/1036950

SOMETHING/サムシング



女性のためのジーンズブランドとして1979年に誕生しました。 女性を、より美しく魅せる、女性のためのジーンズという発想を持ち、女性専用のシルエット、パターンを研究。 女性のボディラインを意識した仕様や工夫をジーンズの設計に採用しています。



FREAK'S STORE/フリークス ストア



「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。


1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。