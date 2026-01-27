マルイのネット通販限定！『マルコとマルオの3日間』を特別開催！

株式会社丸井グループ

株式会社丸井（東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）は、マルイの公式ネット通販「マルイウェブチャネル」限定で、2026年1月30日（金）～2月1日（日）の期間、エポスカード会員さまご優待キャンペーン『マルコとマルオの3日間』を開催いたします。期間中、エポスカードのクレジット払いで10％OFFにてお買物いただけます。

■今だけ！冬物がおトクなネット通販限定『マルコとマルオの３日間』

マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でのお買物が、エポスカードのご利用で10％OFFになる会員ご優待キャンペーンです。普段は割引にならないブランドや人気アイテムまで10％OFF！

今シーズンのセール商品もさらに10％OFFでお買い求めいただける、とてもおトクな期間です。再値下げしたアイテムも豊富に揃っていますので、欲しかったあの商品を手に入れる絶好のチャンスです。

加えて、今回のネット通販限定『マルコとマルオの3日間』の期間中は、スパークリングセールが同時開催中です。そのため、まだまだ寒さが続く今の時期におすすめの、暖かいダウンやコートにストール、ブーツなど冬らしさを演出するアイテムを、この機会に買い揃えるのにおすすめです。

今回の魅力的なキャンペーンは「マルイ」や「モディ」の店舗では実施せず、ネット通販「マルイウェブチャネル」限定で開催されます！

この機会をどうぞお見逃しなく！

新作・人気アイテムはもちろん、気になっていた商品も期間中はお買物のたびに割引が適用されるため、まとめ買いにもおすすめです。

数量に限りのあるアイテムもございますので、ぜひこの機会にお早めにご利用ください。

対象商品はなんと約30万点。新作から人気ブランド、再入荷アイテムまで、探せば探すほど“欲しい”が見つかるラインナップです。

もちろん、お気に入り登録していたあの商品もおトクにお買い求めいただけます！

期間限定セールに加えて、クーポンを併用すればさらに割引になるチャンスです。人気アイテムも、気になっていた商品も、今なら驚きの価格で手に入る可能性大。

▼ネット通販限定『マルコとマルオの３日間』の詳細はこちら

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/maruko/index.html?intid=prtimes_260127

▼今なら『スパークリングセール』も開催中♪

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/sale-l/index.html?intid=prtimes_260127

▼何を買おうか悩んだら、まずはここからチェック！

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/specialfeature/recommend/ranking.html?intid=prtimes_260127

■アプリで毎日要チェック！「ブランドクーポン」も実施！

ネット通販限定『マルコとマルオの３日間』では、「ブランドクーポン」をご用意！お気に入りのショップやアイテムが対象になるかも？！今からお気に入り登録をして見逃さないようにしよう！

マルイショッピングアプリをダウンロードして通知をONにすると、お気に入り登録したショップやアイテムの最新のおトク情報をいち早くお知らせします。

開催期間中は、人気アイテムが売り切れや、期間限定でクーポン対象になることも。 通知を設定しておけば、「わずか1点」「クーポン対象」などの見逃せない情報をリアルタイムでキャッチできます。

ぜひこの機会にアプリ通知をご活用いただきおトクにお買物をお楽しみください！

▼マルイショッピングアプリのダウンロードはこちら

https://marui0101.onelink.me/g1VI?pid=mail&c=webchannel&af_adset=daily1909&af_click_lookback=30d?intid=prtimes_260127(https://marui0101.onelink.me/g1VI?pid=mail&c=webchannel&af_adset=daily1909&af_click_lookback=30d?intid=prtimes_260127)

■エポスカードをお持ちでないお客さまを対象に、新規ご入会で今なら4000円分のwebクーポンをプレゼント！

新規でエポスカードにご入会いただいたお客さまには、特典としてマルイウェブチャネルでご入会当日にご利用いただけるクーポンをプレゼントしております。

また、ネット通販限定『マルコとマルオの3日間』とあわせてご利用いただけます。

※エポスカードは後日郵送にてお届けいたします

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます

▼今ならエポスカードのお申込みでクーポンプレゼント！

エポスカードのお申込みはこちら

https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/epos/index.html?intid=prtimes_260127

※入会金・年会費は永年無料です！

■ネット通販限定『マルコとマルオの3日間』概要

タ イ ト ル：エポスカード会員ご優待10％OFF ネット通販限定『マルコとマルオの3日間』

開 催 期 間：2026年1月30日（金）0:00～2月1日（日）23:59

ご優待内容：マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」でのお買物がご利用額から10％OFF

※エポスカード（1回・2回・分割・ボーナス払い・リボ払い）のご利用が対象となります

※Amazon.co.jp内ファッション通販丸井、マルイ楽天市場、auPAYマーケット、Yahoo!ショッピングでのご利用は対象外となります

※10％の割引は、エポスカードクレジットご請求額に反映いたします

※一部対象外のショップ・商品がございます

※企画内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます

エポスカード入会について

※エポスカードのお申し込みは、18歳以上の方（高校生不可）とさせていただきます

※エポスカード新規ご入会特典は、新規入会時1回限りの特典です

※株式会社エポスカードの規定により、ご入会いただけない場合がございます

▼マルイウェブチャネル

https://voi.0101.co.jp/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/