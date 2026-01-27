能登半島振興対策実施地域4市町へ企業版ふるさと納税にて寄付を実施

株式会社アールプランナー

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢 政樹、以下「当社」）は、令和6年能登半島地震で甚大な被害を受けた地域の一日も早い復旧・復興を願い、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を活用し、石川県内の半島振興対策実施地域4市町（珠洲市、輪島市、七尾市、志賀町）に寄付を実施したことをお知らせします。

■実施の目的と背景

令和6年能登半島地震により、石川県能登地方では甚大な被害が発生しました。 当社は、この未曾有の災害に対し、企業としてどのような貢献ができるかを検討してまいりました。 被災地の復興には、長期にわたる支援が必要であることから、このたび、国が認定した「半島振興対策実施地域」である、珠洲市、輪島市、七尾市、志賀町へ、企業版ふるさと納税を通じて支援を行うことを決定いたしました。

本寄付は、各市町の復旧・復興に向けた事業に活用される予定です。

微力ながら、被災された方々の生活再建と、地域の活性化の一助となることを心より願っております。

■寄付の概要

寄付先：珠洲市、輪島市、七尾市、志賀町

活用制度：企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）

寄付金額：総額1,000万円（各250万円）

寄付時期 2026年1月

当社は今後も、ステークホルダーの皆様と連携しながら持続可能な企業価値の向上に努めるとともに、事業活動を通じて社会に貢献してまいります。 今回の能登半島地震復興支援は、その取り組みの一環であり、今後も被災地の状況に寄り添いながら、長期的な視点での支援を継続していく方針です。

被災地の一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。

■参考ページ

◯アールギャラリー（注文住宅）https://www.arrgallery.jp/

◯アールプランナー不動産（アールギャラリー×分譲住宅）https://www.arrplanner-fudosan.co.jp/

◯アールギャラリー オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/arrgallery_official/

◯Ｆの家（注文住宅） https://www.f-no-ie.com/