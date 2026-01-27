美容クリエイター・佐々木あさひが「一人の母」として向き合う。熊本県天草市での保育園留学を通じて提示する次世代の「教育投資」

UUUM株式会社

UUUM株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之)は、所属クリエイター・佐々木あさひが、「保育園留学」(1～2週間家族で地方に滞在し、その地域の保育園に通う留学プログラム)を体験し、その様子を収めたドキュメンタリー動画を公開したことをお知らせします。

美容クリエイターのパイオニアとしておよそ17年以上にわたり第一線を走り続けてきた佐々木が、一人の母親として息子の将来を考え、今回選択をしたのが、子どもに贈る「一生ものの体験」です。その場限りの思い出に留まらず、これからの長い人生を支える「Lifelong Gift(一生ものの贈りもの)」になるような可能性を広げたい--。そんな願いを胸に、あえて都市部を離れ、豊かな自然に囲まれた熊本県牛深(うしぶか)の地で、育児と仕事の両立に挑んだ2週間の記録を公開しました。従来の習い事や知識習得型ではない、「非認知能力の育成」を軸とした新しい教育投資のあり方を提示しています。

※本プロジェクトは、株式会社キッチハイクの協力・支援のもと、佐々木本人の強い希望によって実現した体験企画です。

「息子が2ヶ月の頃からの念願」、「保育園留学」を選択した背景にある想いとは

佐々木にとってこの留学は、数年来の想いが詰まった念願のプロジェクトです。「きっかけは、息子がまだ生後2ヶ月の頃に目にしたInstagramの広告でした。都心ではなかなか触れ合えない豊かな自然や、イキイキ過ごす園児さん達の姿に、『いつか息子が大きくなったらここに通わせてみたい！』と思いました」と語るように、直感的に感じた「子どもの環境」への可能性が、本企画の原点となっています。

移住先の選定にあたっては、「車がなくても生活できる利便性」や「気候の良さ」といった、ワンオペで仕事と育児を回す母親としてのシビアな視点を重視。「私の方がワクワクして3時間しか寝られなかった」と語るほど、この機会にかけた並々ならぬ熱量がありました。

劇的なスピードで成長する子ども

留学先となった熊本県天草市の「もぐし海のこども園」での体験は、佐々木にとって「親としての想像」を鮮やかに裏切る発見の連続でした。当初は、環境の変化に戸惑いを見せた息子でしたが、海や土に直接触れる「身体的経験」を重ねることで、東京では見せなかった驚異的な適応力を発揮。「人見知りの克服」「未知の生物への好奇心」、さらにはLEGOでの造形物における「独創性の向上」など、目に見える形で「個の可能性」が広がり、画一的な都市部の教育環境では引き出しにくい、子どもの潜在的な資質を短期間で最大化させる「環境投資」の有効性を示しています。

都心を離れ、「保育園留学」を経て伝えたいこととは

「大変だと思っていたワンオペの休日が、最高の思い出に変わった」。 滞在中の磯遊びや釣り、地域の方々との温かい交流を通じ、スケジュールに追われる都会の日常では得がたい「心のゆとり」を手に入れた佐々木。2週間を終え、彼女がたどり着いたのは「今までと違う場所にいるからこそ息子の個性が見えやすくなった。何かあれば”母”として自分がどうにかするしかない、周囲への無駄な期待や甘えによるイライラが全くなくなった」という気づきでした。



親子で「今、この瞬間」に集中することが、親自身の心の健康と、息子とのより深い信頼関係の構築に繋がる。自身の変化を通じて、同じ悩みを持つ親たちへ、一歩踏み出す勇気と新しい子育てのあり方を提示しています。

働くママクリエイター・佐々木あさひが示す「キャリアの再定義」

佐々木は滞在中、リモートワークを並行しながら、仕事と育児の両立というリアルな現実も隠さず発信しました。事前の徹底した準備術や、慣らし保育を見据えた仕事量の調整など、クリエイターとして、そして、「一人の働く母」としての等身大の姿が映っています。 「母親になったから何かを諦めるのではなく、この場所での気づきを自分自身の成長や子育てに還元していく」という前向きな姿勢を提示。 場所にとらわれずにキャリアを築き、子どもの可能性を信じて自ら教育環境を選び取る彼女の姿は、「母親のキャリアの継続」と「子どもの豊かな教育環境」をトレードオフにしない、新しいライフスタイル設計を提示しています。

留学を終えて振り返る、家族も驚いた「非認知能力」の向上

「都心に戻った後、まず家族が驚いたのは、息子の語彙力が飛躍的に増えていたことでした。 毎日一緒に過ごす私自身はすぐには気づけませんでしたが、スポンジのような吸収力を持つ2歳という時期に、先生やお友達と豊かなやり取りを交わし、共に体験した出来事をその場で言葉にし合えたことが、表現力の成長を大きく促したのだと感じています。

また、遊びがより大胆かつ創造的になり、虫や動物に対しても積極的に触れ合おうとする姿勢は、保育園留学での経験を通じて得た大きな財産です。現在もその好奇心は変わることなく続いています。今回の経験は、彼の中に『未知なるものへの自信』をしっかりと刻んでくれたようです。

いつもとは違う環境で過ごすことは、子どものみならず親にとっても勇気がいることでしたが、飛び込んでみると子どもの新たな一面や成長が見え、私自身も学ぶことが多かったです。今しかできない経験は、きっとこれからの親子関係にもつながる大切な『育み』だと信じています」

佐々木あさひについて

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=1MprVRArwXI ]

美容クリエイターのパイオニア。2008年より動画投稿を開始し、独学で磨き上げたメイク技術と、国内外から注目を集めるアーティスティックな表現力で、長年シーンの第一線を走り続けてきたレジェンド的存在。

現在は41歳、一児の母。単なる美容情報にとどまらない、等身大のライフスタイルを発信中。30～40代の女性を中心に、働く女性・子育て世代のリアルな価値観に寄り添うコンテンツが絶大な支持を得ている。

美容、子育て、暮らし。飾らない日常をシェアしながら、視聴者と共に変化を楽しみ、ポジティブなきっかけを届け続けるクリエイターとして活動の幅を広げている。

