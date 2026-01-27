新提案！「ＢＯＳＳ ＳＴＡＮＤ」苦くないペットボトルコーヒーが遂に登場「アイスドブラック」「アイスドラテ」新発売

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル（株）は、「ボススタンド アイスドブラック」「同 アイスドラテ」を２月３日（火）より新発売します。

カフェやファストフードチェーンのカップコーヒー、コンビニエンスストアのカウンターコーヒー、ペットボトルコーヒーなどが身近な選択肢として定着してきた現代における、人々の嗜好や飲用シーンに合わせて、コーヒーの香りや満足感はそのままに、軽やかで苦味を抑えた味わいを目指しました。

〈「ボススタンド アイスドブラック」「同 アイスドラテ」について〉

２０１０年以降、コンビニエンスストアのカウンターコーヒーやペットボトルコーヒーが急激に拡大し、身近なコーヒーの選択肢として定着してきた中で、人々の嗜好やコーヒーの飲用シーンも変化してきました。嗜好の変化として、本格的なコーヒーの味わいを好む方がいる一方で、コーヒーらしさはありながらも、苦味の少ない味わいを求める方も増えてきています。また、飲用シーンの変化としては、休憩時などの“静的”なシーンだけではなく、オフィスで仕事をしながら１日を通して飲み続けたり、移動しながら・運動しながら飲んだりといった“動的”なシーンでの飲用も広がってきています。そんな、現代のコーヒーのスタンダードに合わせて開発したのが本商品です。ＢＯＳＳブランドが長年培ってきた開発技術により、コーヒーの香りや満足感はあるのに、軽やかで苦味を抑えた味わいを実現しました。

〈パッケージのこだわりについて〉

ネーミングは、コーヒースタンドのように気軽に飲んでいただきたいという想いのもと「ＢＯＳＳ ＳＴＡＮＤ」と名付けました。パッケージは、いつでも気軽に楽しんでいただけるような明るい色味の背景に、どこにでも連れ出せそうな“軽やかさ”と、“ごくごく飲めそうな”味わいを伝えるカップシズルを大きく配しました。シーンを選ばずに持ち出しやすい、シンプルなデザインが特長です。

〈中味のこだわりについて〉

「ボススタンド アイスドブラック」

クリーンな甘みとコクが特徴的なブラジル産の豆と、華やかな香りとキレが特徴的なコロンビア産の豆の２種類を使用し、満足感のある味わいです。また、ＢＯＳＳブランドが長年培ってきた開発技術により、苦味や雑味を抑えながらもコーヒーらしい甘みを引き出す焙煎を実現しました。

「ボススタンド アイスドラテ」

当社独自のエスプレッソ抽出技術を採用し、コーヒーの華やかな香りを引き出しました。また、オリジナルの乳ブレンドで、コーヒー・ミルクの満足感はそのままに、軽やかで苦味の少ない味わいを実現しました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

ボススタンド アイスドブラック

４５０mlペットボトル・１７０円・２４本・２月３日（火）

ボススタンド アイスドラテ

４５０mlペットボトル・１８０円・２４本・２月３日（火）

▼発売地域 全国

▼「ＢＯＳＳ」ホームページ

http://suntory.jp/boss/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上