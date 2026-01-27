トラベルコ、2026年2～3月の人気海外旅行先ランキングを発表！ソウル、台北、ホノルルが上位。ダナンも急上昇

株式会社オープンドア

株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」（https://www.tour.ne.jp/）は、同サイト内の検索データに基づき、「2026年2～3月の人気海外旅行先ランキング」を発表しました。

1位ソウル、2位台北、3位ホノルルが不動の人気。ダナンが急上昇でTOP10入り！

「2026年2～3月の海外旅行先ランキング」は、1位ソウル、2位台北、3位ホノルルが不動の人気を維持しました。一方でダナンが急上昇し、10位圏外から新たにランクインしています。日本から短時間で渡航でき、物価面でのメリットも大きい「近場リゾート」への需要が高まっていることが伺えます。

※トラベルコにおける、旅行期間を2026年2月1日～3月31日とした検索データより算出（検索実施期間：2025年11月1日～2026年1月5日）

1位 ソウル おすすめポイント

景福宮や昌徳宮では韓服体験や伝統行事により韓国文化を体感でき、清渓川や南山ソウルタワーでは夜景散策も楽しめます。寒い日にはプデチゲやサムゲタンなどの鍋料理がおすすめです。

ソウル／景福宮（画像素材：PIXTA）

2位 台北 おすすめポイント

陽明山国家公園では桜やツツジが見頃を迎え、温泉と併せて満喫できる自然散策も魅力。さらに少し足を延ばせば、幻想的な風景で知られる平渓天燈祭（ランタン祭り）も楽しめます。

台北／陽明山国家公園（画像素材：PIXTA）

3位 ホノルル おすすめポイント

ハワイ近海でザトウクジラの回遊がピークを迎え、迫力あるホエールウォッチングを楽しめます。3月にはホノルル・フェスティバルが開催され、屋台や伝統芸能など多彩な催しを堪能できます。

ホノルル／マカプウ灯台（画像素材：PIXTA）

10位＜急上昇＞ ダナン おすすめポイント

2～3月のダナンは乾季の始まりにあたり、日中の気温が25～28℃前後と暑すぎず爽やかなため、五行山、バーナーヒルズなどの屋外観光や街歩き、世界遺産巡りに最も適したベストシーズンとして人気。また、3月に入ると海水浴も可能な季節となります。2月の旧正月期間中は店舗の休業や混雑に注意が必要ですが、ドラゴンブリッジのライトアップが一層華やかになり、活気ある文化体験も充実しています。

ダナン／ドラゴンブリッジ（画像素材：PIXTA）

旅行の際は、本ランキングと下記のトラベルコ最安値情報、ならびに人気の航空会社・ホテル情報をぜひご参考ください。

※本記載の金額情報は、2026年1月26日時点におけるトラベルコの参考値です。価格は変動します

1位：ソウル 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（2～3月）

■海外航空券と海外ツアーの最安値

海外航空券（大人1名／東京発／往復）

［2月］

31,940円

［3月］

27,870円

海外ツアー（大人1名／東京発／2泊3日）

［2月］

27,800円

［3月］

28,800円

■人気の航空会社と最安値

［2月］

LCC：ジンエアー／33,771円

LCC以外：アシアナ航空／43,358円

［3月］

LCC：ジンエアー／32,940円

LCC以外：大韓航空／46,259円

※東京～ソウル 往復／直行便

■人気のホテルと最安値

［2月］

3つ星：ザ サミット ホテル ソウル 東大門／8,401円

4つ星：ホテル スカイパーク キングスタウン 東大門／11,180円

5つ星：ロッテホテルソウル／26,700円

［3月］

3つ星：ホテル ベニュー G／8,696円

4つ星：ミリオレホテルソウル明洞／9,384円

5つ星：ロッテホテルソウル／34,860円

※大人2名／1泊1部屋合計料金

2位：台北 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（2～3月）

■海外航空券と海外ツアーの最安値

海外航空券（大人1名／東京発／往復）

［2月］

32,819円

［3月］

25,630円

海外ツアー（大人1名／東京発／3泊4日）

［2月］

49,400円

［3月］

39,200円

■人気の航空会社と最安値

［2月］

LCC：ピーチ・アビエーション／43,911円

LCC以外：チャイナエアライン／49,908円

［3月］

LCC：ピーチ・アビエーション／34,179円

LCC以外：チャイナエアライン／39,371円

※東京～台北 往復／直行便

■人気のホテルと最安値

［2月］

3つ星：メイヤー イン／5,555円

4つ星：シーザー パーク ホテル タイペイ／11,459円

5つ星：リージェント 台北／25,378円

［3月］

3つ星：ホテルサンルート台北／10,981円

4つ星：コスモスホテル台北／12,582円

5つ星：リージェント 台北／25,654円

※大人2名／1泊1部屋合計料金

3位：ホノルル 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（2～3月）

■海外航空券と海外ツアーの最安値

海外航空券（大人1名／東京発／往復）

［2月］

85,200円

［3月］

60,683円

海外ツアー（大人1名／東京発／4泊6日）

［2月］

120,200円

［3月］

144,100円

■人気の航空会社と最安値

［2月］

LCC：ZIPAIR／85,200円

LCC以外：デルタ航空／91,336円

［3月］

LCC：ZIPAIR／60,683円

LCC以外：デルタ航空／89,210円

※東京～ホノルル 往復／直行便

■人気のホテルと最安値

［2月］

3つ星：シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ／23,376円

4つ星：エンバシー・スイーツ・バイ・ヒルトン・ワイキキ・ビーチ・ウォーク／37,231円

5つ星：ザ ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾート ワイキキ／54,368円

［3月］

3つ星：シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ／22,306円

4つ星：エンバシー・スイーツ・バイ・ヒルトン・ワイキキ・ビーチ・ウォーク／42,836円

5つ星：アロヒラニ リゾート ワイキキ ビーチ／44,176円

※大人2名／1泊1部屋合計料金（一部のホテルでは、別途リゾートフィーなどがかかる場合があります）

10位＜急上昇＞：ダナン 最安値と人気の航空会社・ホテル情報（2～3月）

■海外航空券と海外ツアーの最安値

海外航空券（大人1名／東京発／往復）

［2月］

43,710円

［3月］

41,206円

海外ツアー（大人1名／東京発／3泊5日）

［2月］

56,400円

［3月］

58,900円

■人気の航空会社と最安値

［2月］

LCC：ベトジェットエア／52,372円

LCC以外：ベトナム航空／142,691円

［3月］

LCC：ベトジェットエア／43,370円

LCC以外：ベトナム航空／106,327円

※東京～ダナン 往復／直行便

■人気のホテルと最安値

［2月］

3つ星：Airport homestay／2,043円

4つ星：ブリリアント ホテル／6,781円

5つ星：インターコンチネンタル ダナン サン ペニンシュラ リゾート by IHG／74,933円

［3月］

3つ星：Satya Danang Hotel／5,978円

4つ星：サラ ダナン ビーチ ホテル／7,166円

5つ星：インターコンチネンタル ダナン サン ペニンシュラ リゾート by IHG／71,547円

※大人2名／1泊1部屋合計料金

■トラベルコとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6357/table/250_1_89f74d6435cc88d8b24199f98233c241.jpg?v=202601270721 ]

トラベルコは、これまでもこれからも「最も安く・最も便利で・最も親切に」をモットーに、皆さまの快適な旅を全力でサポートしてまいります。

旅行比較サイト トラベルコ

Webサイト(https://www.tour.ne.jp/)／iOSアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/%E6%97%85%E8%A1%8C-%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B3-%E6%A0%BC%E5%AE%89%E3%81%A7%E6%B5%B7%E5%A4%96-%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%B8-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E4%BA%88%E7%B4%84-%E8%88%AA%E7%A9%BA%E5%88%B8/id923916510)／Androidアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.tour.www.travelko.jhotel&hl=ja)