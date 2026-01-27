「MUSIC & DINER ～Melopale～ プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」期間限定オープン！！
株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「MUSIC & DINER ～Melopale～ プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」を、2026年3月12日（木）より、ポップアップ会場を含む東京2会場、大阪、宮城にて、3月19日（木）より愛知にて、期間限定オープンいたします。
■「MUSIC & DINER ～Melopale～ プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」
公式サイト：https://music-diner-melopale.theme-cafe.jp
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』は、「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。
このたび、エルティーアールは、株式会社Colorful Paletteの全面監修のもと、ゲームの世界に開店した飲食店をイメージした、“音楽好きが集まる”Y2K風のダイナーカフェ「MUSIC＆DINER Melopale」を展開してまいります。
会場では、「MUSIC＆DINER Melopale」の看板メニューとなるメロパレストロベリーシェイクをはじめとし、それぞれのユニットをイメージした、フォトジェニックなビジュアルと味にこだわったメニューをご提供します。
Y2K風の装いに身を包んだ総勢26名のキャラクターのイラストや、ポップでかわいらしいユニットモチーフを使用したオリジナルグッズもお楽しみに！
世界観溢れるカフェで彩り鮮やかなメニューを楽しみながら素敵な思い出を作ってください。
■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について
「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。
■公式サイト：https://pjsekai.sega.jp
■公式X：https://twitter.com/pj_sekai
＜開催概要＞
◇カフェ会場：開催場所/期間
■東京/池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店/2026年3月12日（木）～4月12日（日）
東京都豊島区東池袋1-30-3 B1階
■愛知/名古屋：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店/2026年3月19日（木）～4月19日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12グローバルゲート1階
■大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店/2026年3月12日（木）～4月19日（日）
大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階
■宮城/仙台：BALLER:S イオンモール新利府店/2026年3月12日（木）～4月19日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-１-１ イオンモール新利府南館 2階
◇予約スケジュール
・抽選予約受付開始：1月26日（月）21：00
・一般予約受付開始：2月24日（火）15：00
予約金：715円（税込）
※1申込 4席迄 ※1チケットあたりシステム手数料165円(税込)を含む
◇ポップアップ会場：開催場所/期間
■東京/新宿：BOX cafe&space ルミネエスト新宿 1号店/2026年3月12日（木）～4月12日（日）
東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 8階
※ポップアップ会場ではオリジナルグッズのご購入、一部メニューをテイクアウトにてお楽しみいただけます。
◇予約スケジュール
予約対象期間：オープン：3月12日（木）～3月22日（日）まで
・抽選予約受付開始：2月10日（火）12：00
・一般予約受付開始：3月9日（月）15：00
※3月23日（月）以降はポップアップショップ利用、飲食のテイクアウト利用いずれもフリー入場が可能です。
混雑時は整理券配布の可能性がございます。
予約金：物販利用デポジット500円（税込）
※1チケットあたりシステム手数料165円(税込)がかかります。
※デポジット500円（税込）はポップアップショップでの物販購入時に割引となります。
※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施いたします。
2026年3月12日（木）12:00～4月19日（日）23:59
4月20日以降は「Colorful Palette Store」にて事後販売を予定しております。
「Colorful Palette Store」での販売は後日詳細を公開いたします。
特典
※画像はイメージです。
■事前予約者限定CAFEご利用特典：事前にご予約いただき、ご来場時にメニューをご注文いただいた方に「フォト風ステッカー（ランダム6種）」を1枚プレゼント。
予約特典
■フード・デザート・ドリンク注文特典：CAFEでフード・デザートまたはドリンクメニューをご注文された方に「SNS風クリアカード（ランダム26種）」を1品につき1枚ランダムでプレゼント。
※ユニットメニューをご注文時はそのユニットメンバーの中でランダム配布となります。
※バースデーメニューは配布対象外です。
フード・デザート・ドリンク注文特典
■バースデーメニュー注文特典：CAFEでバースデーチーズケーキをご注文された方に1品につき1枚、該当メンバーの「バースデーカード」をプレゼント。
バースデーメニュー注文特典
メニュー
＜SIGNATURE＞
メロパレストロベリーシェイク
●メロパレストロベリーシェイク 税込1,090円
ブルーの星形ナタデココやカラフルなマシュマロをトッピングした、見た目も楽しいストロベリーシェイク。
デザート感覚で味わえるメロパレの名物シグニチャードリンク！
＜FOOD＞
オリジナル焼肉バーガー
●オリジナル焼肉バーガー 税込1,690円
オリジナルの味付けをした焼肉に爽やかな酸味の効いたレモンマヨネーズをかけ、トマトとグリーンカールと一緒にバンズに挟んだハンバーガー。フライドポテトと一緒にめしあがれ！
グリルドソーセージサンドウィッチ
●グリルドソーセージサンドウィッチ 税込1,690円
ソーセージとタルタルソース、赤たまねぎなどをガーリックトーストで挟んだサンドウィッチ。ビビッドでクールな彩りのソースと一緒にお楽しみください！
チーズボロネーゼパスタ
●チーズボロネーゼパスタ 税込1,690円
2種のチーズをのせて焼き上げた揚げナス入りのボロネーゼパスタ。スキレットが温かいうちにお召し上がりください！
＜DESSERT＞
ブルーベリーサンデー
●ブルーベリーサンデー 税込1,490円
バニラアイスやホイップクリームにゼリーやソース、ザクザク食感のチョコクランチやブルーベリーをトッピングしたパフェ。夜空に光る星々のようなアラザンがきらりと輝くグラススイーツです！
キャラメリゼフレンチトースト
●キャラメリゼフレンチトースト 税込1,490円
表面をキャラメリゼしたフレンチトーストに、キウイやキウイソースをトッピングした爽やかなデザート。クローバーの葉のようなキュートなハートをホイップクリームでトッピングしています！
マンゴードーナツサンド
●マンゴードーナツサンド 税込1,490円
マンゴーやバニラアイス、ホイップクリームを挟んだ見た目もポップで可愛いドーナツサンド。カラフルなマシュマロとカラースプレーがワンダフルなスイートタイムを演出します！
＜LIMITED＞
バースデーチーズケーキ～Airi～
●バースデーチーズケーキ～Airi～ 税込1,590円
愛莉をイメージしたバースデープレート。
特別なメッセージの入ったプレートとピーチ風味のソースをかけたチーズケーキで、一緒にお誕生日をお祝いしちゃおう！
バースデーチーズケーキ～Minori～
●バースデーチーズケーキ～Minori～ 税込1,590円
みのりをイメージしたバースデープレート。
特別なメッセージの入ったプレートとレモン＆ピーチ風味のソースをかけたチーズケーキで、一緒にお誕生日をお祝いしちゃおう！
＜DRINK＞
ドリンク
●ブルーハワイソーダ 税込990円
ブルーベリーをトッピングした、ブルーハワイソーダ。
●メロンソーダ 税込990円
キウイをトッピングした、メロンソーダ。
●ピンクグレープフルーツソーダ 税込990円
ラズベリーをトッピングした、ピンクグレープフルーツ＆ピーチ風味のソーダ。
●パッションフルーツソーダ 税込990円
マンゴーをトッピングした、パッションフルーツ風味のソーダ。
●巨峰ソーダ 税込990円
グレープをトッピングした、巨峰風味のソーダ。
●マスカットソーダ 税込990円
ホワイトピーチをトッピングした、マスカット風味のソーダ。
＜SIDE DRINK＞
・ホットコーヒー
・ホットティー
・アイスコーヒー
・アイスティー
・コーラ
・オレンジ
・ジンジャーエール
税込各690円
※ワンオーダー対象外
※ドリンク注文特典配布対象外
オリジナルグッズ
トレーディングカードA(バーチャル・シンガー＆Vivid BAD SQUAD）
●トレーディングカードA(バーチャル・シンガー＆Vivid BAD SQUAD） (ランダム20種)
税込300円
トレーディングカードB(Leo/need＆25時、ナイトコードで。)
●トレーディングカードB(Leo/need＆25時、ナイトコードで。) (ランダム16種)
税込300円
トレーディングカードC(MORE MORE JUMP！＆ワンダーランズ×ショウタイム)
●トレーディングカードC(MORE MORE JUMP！＆ワンダーランズ×ショウタイム) (ランダム16種)
税込300円
ホログラム缶バッジA(バーチャル・シンガー＆Vivid BAD SQUAD)
●ホログラム缶バッジA(バーチャル・シンガー＆Vivid BAD SQUAD) (ランダム10種)
税込500円
ホログラム缶バッジB(Leo/need＆25時、ナイトコードで。)
●ホログラム缶バッジB(Leo/need＆25時、ナイトコードで。) (ランダム８種)
税込500円
ホログラム缶バッジC(MORE MORE JUMP！＆ワンダーランズ×ショウタイム)
●ホログラム缶バッジC(MORE MORE JUMP！＆ワンダーランズ×ショウタイム) (ランダム8種)
税込500円
アクリルスタンド（全26種）
●アクリルスタンド（全26種） 税込各1,500円
クリアファイル（全6種）
●クリアファイル（全6種） 税込各500円
ホログラムステッカーセット（全1種）
●ホログラムステッカーセット（全1種） 税込800円
コンパクトミラー（全6種）
●コンパクトミラー（全6種） 税込各1,650円
クリアポーチ（全6種）
●クリアポーチ（全6種） 税込各1,650円
【コピーライト表記】
Art by モゲラッタ (C) SEGA/(C) CP/(C) CFM