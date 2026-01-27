【GENOVA】「SusHi Tech Tokyo 2026」のアンバサダーに就任

株式会社GENOVA

株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下：GENOVA）は、2026年4月27日（月）～29日（水・祝）に東京で開催される、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026（スシテック トウキョウ 2026）」のアンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

GENOVAはアンバサダーとして、「SusHi Tech Tokyo 2026」が掲げる理念や魅力を広く発信するとともに、医療・ヘルスケア分野におけるイノベーションの重要性を社会へ浸透させ、ハイテクノロジーによる持続可能な都市の実現に貢献してまいります。

■SusHi Tech Tokyo 2026 について

「SusHi Tech Tokyo」は、「持続可能な都市をハイテクノロジーで実現」するSustainable High City Tech (=SusHi Tech) をテーマとしたグローバルイベントです。最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出すことを目的としています。2026年は、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、国・都市、学生などが東京に集結し、社会・経済的インパクトを生み出すビジネスチャンスを創出します。

＜開催概要＞

開催日 ：2026年4月27日（月）～29日（水・祝）

開催場所 ：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール（東京都江東区有明3-11-1）

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催 ：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

主なプログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッ

チング 他

＜想定規模＞

・参加者数（オンライン/オフライン計）：約60,000人

・出展スタートアップ企業数：約700社

・商談件数：約10,000件

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16520/table/119_1_056fd6fbd4bb7d611cc30843ca349083.jpg?v=202601270721 ]

■アンバサダー就任の背景

GENOVAは「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションに、医療情報メディア「Medical DOC（メディカルドック）」の運営や、クリニックのDXを支援する「スマートクリニック事業」を通じて、医療体験の向上に取り組んでおります。 「SusHi Tech Tokyo」が目指す「テクノロジーによる持続可能な都市課題の解決」というビジョンは、GENOVAが目指す「医療DXによる健康で豊かな社会の実現」と深く共鳴するものです。特に、都市部における医療アクセスの最適化や、高齢化社会における医療人材の確保といった課題解決は、持続可能な都市づくりに不可欠な要素です。 このたびのアンバサダー就任を通じ、ヘルスケアテック企業の立場から「SusHi Tech Tokyo 2026」の成功に寄与するとともに、東京発のイノベーションを世界へ発信する一翼を担いたいと考えております。

■ SusHi Tech Tokyo 2026 公式情報

イベントホームページ：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

X（旧Twitter）（JP）：https://x.com/SusHiTech_SUJP

X（旧Twitter）（EN）：https://x.com/SusHiTech_SUEN

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-official-account/

■主催者概要

SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会は、以下の組織から構成されています。

・東京都

・一般社団法人日本経済団体連合会

・公益社団法人経済同友会

・一般社団法人新経済連盟

・東京商工会議所

・一般社団法人スタートアップエコシステム協会

・一般社団法人スタートアップスタジオ協会

・一般社団法人インパクトスタートアップ協会

・一般社団法人スタートアップ協会

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命増進と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

【会社概要】

株式会社GENOVA

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者：代表取締役社長 平瀬智樹

URL：https://genova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

＜株式会社GENOVA＞

お問い合わせフォーム：https://genova.co.jp/contactform