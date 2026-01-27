しずおかマリッジ 非会員向けヨガイベントの参加者募集中
県と市町が運営する公的な結婚支援拠点「しずおかマリッジ」では、非会員の未婚女性を対象とした特別ヨガイベントを開催します。
Instagramで3.2万人のフォロワーを持つ人気ヨガ講師Emiko先生を招き、「自律神経を整えて良縁を掴むヨガ講座」と題し、心身を癒しながら新たな出会いへの一歩を応援します。
１ イベント概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/79445/table/685_1_7aba132c2648d41e7f6a3d0996d6a7fd.jpg?v=202601270721 ]
２ しずおかマリッジ概要
・県と市町で構成する「ふじのくに結婚応援協議会」が、結婚を希望する方に提供する公的な結婚支援サービスです。
・登録の際には、運転免許証の写しや所得証明書、独身証明書等の書類の提出と、センターの相談員による面談を必須にしていますので、安心して御利用いただけます。
・御自身のスマートフォンなどからマッチングシステムを利用したお相手検索、お見合いの申込みができ、手軽に婚活を始めることができます。
・婚活で生じる悩みごとやライフデザインについても随時相談を受付けます。
・会員を対象にした婚活イベントやセミナーも随時開催中です。
※詳細はHP（https://www.shizuoka-msc.jp/）を御覧ください。
３ センターの現在の状況
令和４年４月１日のサービス開始以降、８,352件のお見合いが成立し、そのうち4５9組が交際に発展しました。さらに、御成婚されたカップルは10６組誕生しています。（令和７年12月３１日時点）
４ 御成婚者の声
○「しずおかマリッジのスタッフの皆様には本当に良くしていただきました。素敵なご縁を繋いでいただき感謝しております。本当にありがとうございました。」
○「ネットで調べてしずおかマリッジを知りました。そこで自分と気が合う人と出会うことが出来て良かったと思ってます。」
〇会員登録の流れ・登録申込みはこちら↓
https://www.shizuoka-msc.jp/supportcenter/flow/
〇婚活イベントの概要はこちら↓（開催実績をホームページで公開中！）
https://www.shizuoka-msc.jp/eventreport/