オリバーピープルズ、ポール・ニューマンのレガシーに敬意を表したサングラスとオプティカルフレームを発売

ルックスオティカジャパン株式会社

オリバーピープルズ（Oliver Peoples）は、伝説的俳優でありレーシングドライバー、そして慈善家としても知られるポール・ニューマン（Paul Newman）のレガシーに着想を得たアイウェアコレクションを発売します。本コレクションは、サングラスとオプティカルフレームのラインナップで構成されています。

ポール・ニューマンは、タイムレスなスタイルと澄んだブルーの瞳で知られ、エフォートレスなエレガンスのアイコン的存在でした。映画のセットでも、カジュアルな日常でも、レーストラックでも、彼のサングラスは常に彼のスタイルを象徴する存在でした。そのシグネチャールックからインスパイアされたフレーム「Paul Newman」「Paul Newman Sun」は、彼が体現したクールで洗練された雰囲気を捉えたデザインです。

オプティカルフレームの「Paul Newman」は、「Gregory Peck」「Cary Grant」 といった名作を展開するオリバーピープルズのエステートコレクションに新たな魅力を加えるアイテムです。名を冠したアイコニックな俳優のシグネチャーアイウェアにインスパイアされたこのフレームには、永く愛されるエレガンスとさりげない洗練が反映されており、クリーンなライン、日常で映えるクールさ、そして現代ファッションに影響を与え続ける静かな自信が特徴です。

日本製のフレーム「Paul Newman」「Paul Newman Sun」は、彼のトレードマークともいえる独特のティアドロップ型レンズを採用。存在感あるアセテートのフレームにカスタムディテールと力強いカラーパレットを組み合わせています。特別仕様として、ポール・ニューマンのイニシャル「PLN」を刻印したメタルテンプルキャップ、レーシングヘルメットの意匠に着想を得たカスタム刻印入りコアワイヤー、そして彼の印象的なブルーの瞳にオマージュを捧げた深いブルーの“Newman Blue”アセテートを採用。さらに、オプティカルモデルにはブラックのカラーバリエーションに淡いブルーのレンズを搭載し、彼のエフォートレスなクラシックスタイルへのさらなる敬意を表しています。これらの特別なディテールが、彼の人生のさまざまな側面を称え、新たなオリバーピープルズの象徴として結実しています。

Paul Newman Sun \71,940、Paul Newman \60,390

本コレクションは、深いネイビーで構成された専用パッケージに収められ、「Oliver Peoples Paul Newman」コラボレーションロゴを配しています。

ポール・ニューマンの101回目の誕生日となる2026年1月26日、

「Oliver Peoples Paul Newman」コレクションは、世界中のオリバーピープルズ直営店およびオンラインストア、オリバーピープルズ取り扱い取扱店にて発売されます。（日本国内での展開は２月中旬からとなります）

本コレクションの売上は、ポール・ニューマンの意思を受け継ぎ、得られた利益とロイヤリティをすべて子どもたちとそのコミュニティの支援に充てるニューマンズ・オウン財団を支援します。

「私たちの創設者であるポール・ニューマンは、人生のあらゆる側面に本物であることを貫きました。今回のコレクションは彼のレガシーを称え、彼がすべてに宿した独特のスピリットを体現しています。」と、ニューマンズ・オウン財団 ライセンス部門エグゼクティブ ヴァイスプレジデントのファビアナ・ジル氏（Fabiana Gil）は語っています。

オリバーピープルズ ブランドマーケティング＆コミュニケーション担当ヴァイスプレジデント、クレイグ・ジェシカ氏（Jessica Craig）は次のように述べています。

「ポール・ニューマンのレガシーに敬意を表せることを大変光栄に思います。彼はスクリーンの内外で卓越したアイコンでした。その比類ないセンス、カリスマ性、エフォートレスなクールさは私たちすべてを魅了し、彼こそ真のハリウッドレジェンドです。ニューマンズ・オウン財団を支援し、彼の時代を超えるスタイルを新たに表現できることを誇りに思います。」

ニューマンズ・オウン財団について

ニューマンズ・オウン財団は、困難に直面している子どもたちの生活を支え、変えることを使命とする民間の助成財団です。財団は、ポール・ニューマンが掲げた理念を受け継ぎ、ニューマンズ・オウンおよびポール・ニューマン製品の売上から得られるすべての収益-利益およびロイヤリティ100％-を使命のために活用しています。1982 年以降、ポールとニューマンズ・オウン財団は、総額6 億ドル以上を慈善活動に寄付してきました。現在、ニューマンズ・オウン財団の助成金受給団体は、学校における栄養価の高い食事の推進、先住民の食の公平性の促進、そしてシリアスファン・チルドレンズ・ネットワークを通じた医療ケア付キャンプ体験の創出に取り組んでいます。詳しくはwww.newmansown.org(https://newmansown.org/) をご覧ください。

オリバーピープルズ（Oliver Peoples）について

1987年に創業したオリバーピープルズは、カリフォルニア州ウェスト・ハリウッドの中心地に1号店をオープンしました。その後、1980年代後半にブランド創業者が所有していたアメリカ製ヴィンテージアイウェアのエステートコレクションからインスピレーションを得たオリジナルデザインのフレームを発表、展開しています。ヴィンテージの優美なデザイン、ファッション、映画、アート、音楽、そして南カリフォルニアのライフスタイルなど、ロサンゼルスならではのカルチャーは今なおブランのDNAに欠かせない要素であり、世界中のブランドのファンを魅了するデザインのインスピレーションとなっています。オリバーピープルズのアイウェアは、独自のディテールと優れたレンズ技術を実現するため、最高品質の素材を使い職人がハンドメイドで手がけています。世界中の厳選された店舗でのみ展開されるオリバーピープルズは、独自の文化を持ち、時代を先駆けてトレンドを生み出す人々に愛されています。現在世界60ヵ国以上で製品を販売しており、アブダビ、アムステルダム、ミラノ、ナッシュビルなどの新しいストアを含め、45店舗のブティックを展開しています。