【Wアニバーサリー】 Ex:beaute（エクスボーテ）誕生25周年 × 活動開始20年　　時代の先駆者として輝き続けるハン・スンヨン氏が、株式会社マードゥレクスのアンバサダーに就任！

「女優肌(R)」をコンセプトとするベースメイクブランド「Ex:beaute（エクスボーテ）」を展開する株式会社マードゥレクス（本社：東京都渋谷区）は、2026年に迎えるブランド誕生25周年を記念し、韓国のレジェンドグループKARAのメンバーであり、女優のハン・スンヨン氏を新たなブランドアンバサダーに迎えることを決定いたしました。

Han Seung Yeon（ハン・スンヨン）

本契約は、エクスボーテ25周年の2026年から、ハン・スンヨン氏が KARA としての活動を開始してから20年を迎える2027年までの2年間におよび、共に大きな節目を歩むパートナーシップとして、広告、コラボ商品、イベントなど多角的な活動を展開してまいります。

■ 就任の背景：共鳴し合う「パイオニア」としての歩み

今回のアンバサダー就任は、マードゥレクスが追求する「光を味方にする美しさ」と、ハン・スンヨン氏が持つ「時代を超えて愛される透明感」「プロフェッショナルな輝き」をベースに、それぞれの分野で「先駆者」として道を切り拓いてきた両者の深い共鳴によって実現しました。

エクスボーテの25年：

1990年代後半、「メイク商品を通信販売で販売する」ことがまだ珍しかった時代に、業界の先駆者として誕生。「美しくありたいと願う女性をお手伝いしたい」という信念のもと、「女優肌(R)」というキャッチコピーで一世を風靡しました。時代の変化に柔軟に対応しながらも、「その人の持つ本来の美しさを引き出したい」という根幹の想いは25年間変わることはありません。

ハン・スンヨン氏の歩み：

KARAのメンバーとして、K-POP女性グループの先駆者となり、日本における韓国アイドルブームを牽引。KARAとしての華やかなアーティスト活動に加え、現在は実力派女優としても高い評価を得ています。彼女の「最強の童顔」と称される瑞々しくクリアな素肌は、当社の主力ブランド「Ex:beaute（エクスボーテ）」が提唱する「女優肌(R)」を体現する存在であり、変化を恐れず美しさを更新し続ける姿勢は、新ブランド「NOWL（ノウル）」やオーガニックスキンケアブランド「EXSKIN（エクスキン）」のメッセージとも深く合致しています。グループ活動のみならず、一人の女性、そして女優として時代の変化に合わせて進化し続けながら、その凛とした美しさと輝きを今日まで保ち続けています。

時を同じくして、2026年にブランド25周年、2027年に活動開始20年という大きな節目を迎えるにあたり、変わらぬ情熱を持って挑戦し続けるスンヨンさんの姿に深く感銘を受け、今回の運命的なパートナーシップに至りました。

■ 今後の展開：2026年（25周年）から2027年へ

2026年より、Ex:beaute（エクスボーテ）を中心にマードゥレクスが展開する各ブランドにて、以下のプロジェクトを順次始動します。

１．ビジュアル広告・メディア露出およびアニバーサリー・メインビジュアルの展開

25周年を迎えるEx:beaute（エクスボーテ）を中心に、マードゥレクスの「新しい顔」として、スンヨン氏を起用したビジュアルを公開予定です。各ブランドのメインモデルとして、Web・SNS・店頭・雑誌等での展開を開始します。

２．コラボレーション＆オリジナル商品の開発

スンヨン氏の美容哲学と、マードゥレクスの技術が融合した「アニバーサリー・限定コラボアイテム」を開発。2027年に向けたオリジナル商品の展開も予定しています。

３．日本でのスペシャルイベントの開催

長年支えてくださったお客様とスンヨン氏のファンを繋ぐ、日本国内でのイベントを計画中です。

４．メモリアル・イヤー特別企画（2027年）

ハン・スンヨン氏がKARAとしての活動を開始してから20年を迎える2027年に向け、アニバーサリーを祝福するスペシャルコンテンツや、メモリアルなキャンペーンの準備を進めています。

■ ハン・スンヨン氏からのコメント

「この度、25年もの間、女性の美しさに寄り添ってきた歴史あるマードゥレクスさんのアンバサダーに就任することになり、とても光栄です。私もKARAとして活動を始めて、もうすぐ20周年を迎えます。時代が変わっても、自分自身の本来の輝きを大切にするというブランドの考え方は、私の生き方とも重なる部分が多いと感じています。25周年と20周年、この大切な2年間を皆さんと一緒にワクワクしながら過ごしたいです！」

【ハン・スンヨン（Han Seung Yeon）プロフィール】

2007年、KARAのメンバーとしてデビュー。

K-POPを代表するアーティストとして日韓で社会現象を巻き起こす。現在は実力派女優としてドラマ等で活躍する傍ら、変わらぬ透明感あふれる美貌で「最強の童顔」として世代を問わず支持されている。2025年には1st EP「I・恋」をリリースする等、日本での音楽活動を積極的に展開しており、日韓両国で多大な影響力を持つ。

【Ex:beaute（エクスボーテ）について】

「女優肌(R)」をコンセプトに、2001年に誕生。光を味方につける独自の設計で、ハイビジョン対応の肌仕上がりを実現。2026年に25周年を迎え、さらなる進化を続けています。

公式サイト：http://www.madrex.co.jp/(http://www.madrex.co.jp/)

■株式会社マードゥレクスについて http://www.madrex.co.jp/index.html

会 社 名：株式会社マードゥレクス

本 社：東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号 JPR原宿ビル

代 表 者：代表取締役 高橋 勇造

ブランドサイト：https://www.madrex.co.jp/product/

公式ECサイト：https://madrex.com/

フリーダイヤル ：0120-36-1428（平日10：00～16：00）