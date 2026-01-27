＜『BABBI』2026バレンタイン催事・実演メニューのご案内＞話題のドバイチョコレートを取り入れたソフトジェラート、クレープなどが新登場　―人気商品『バッビーノ』の量り売り販売も実施―

株式会社レガリーノ

イタリア発のウエハースとスイーツの専門店 「BABBI」の日本における正規販売代理店である株式会社レガリーノ (本社：東京都目黒区、代表取締役：木村岳央)は、2026年バレンタイン催事において、一部百貨店各会場にて、「BABBI」ならではの世界観をお楽しみいただける実演販売メニューの販売をいたします。

本年のバレンタイン催事では、「BABBI」伝統のレシピをもとに仕上げた本格ジェラートをはじめ、クレープなどの創作スイーツなど、出来たての味わいをお楽しみいただける多彩なスイーツをご用意しました。さらに、通常セット販売のみで展開している人気チョコレート商品『バッビーノ』を、バレンタイン催事限定企画として、一部催事会場にて量り売りにて販売いたします。お好みのフレーバーをお好みの分量でお選びいただけ、ギフトはもちろん、ご自身へのご褒美としてもお楽しみいただけます。

◆◆販売メニュー◆◆

◇＜新作＞ソフトジェラート

素材そのものの豊かな味わいを包み込む濃厚なジェラートを、ソフトでクリーミーな食感に仕上げました。BABBIだけで味わえる、大人のスイーツです。

プレミアムソフトジェラート「ドバイチョコレート」「カカオスクランブル」「ピスタチオキャノン」の3種が新登場。味わいの重なりと食感の広がりを楽しめる、特別なメニューです。

＜NEW＞ 価格：各1650円（税込）

ドバイチョコレートカカオスクランブルピスタチオキャノン

※「カカオスクランブル」「ピスタチオキャノン」は、阪急うめだ本店限定

販売店舗：【北海道】札幌大丸 7F：1/17-2/15【福岡】博多阪急 8F：1/22-2/14【広島】広島そごう 9F：1/23-2/15【大阪】うめだ阪急 9F：1/30-2/14【東京】日本橋三越 7F：2/6-2/14

※カカオスクランブル・ピスタチオキャノンは阪急うめだ本店限定

＜定番メニュー＞ 価格：各880円（税込）

フレーバーは、「チョコレート」、「ピスタチオ」、「ピスタチオ＆チョコレート」の3種類。

コーン・カップコーンからお選びいただけます。

ピスタチオ（チョコレートチョコレートピスタチオ

◇ジェラート

イタリアBABBI直伝レシピによる本格ジェラート。

イタリアから届けられる原材料と、新鮮なミルク、厳選素材を使い、日々丁寧に作られています。No.1人気のピスタチオをはじめ、全７種のフレーバーをご用意。京都伊勢丹限定「ファーストラブ」や、岩田屋限定で濃さや産地の違う4種類のピスタチオジェラートの食べ比べもお楽しみいただけます。

販売店舗：【京都】京都伊勢丹 10F：1/20-2/15（1/23はカード会員様のみ）【大阪】梅田阪神 8F：1/21-2/14【兵庫】神戸阪急 9F：1/21-2/14【福岡】岩田屋 7F：(1/23)1/24-2/15【北海道】丸井今井札幌 9F：(1/28)1/29-2/15【東京】池袋東武 8F：1/28-2/14、玉川高島屋 6F：1/29-2/14、【宮城】藤崎 7F：1/29-2/14

※会期( )：カード会員様のみ

◇スペシャルジェラート

ジェラートに、パリッとした食感が楽しいチョコレートやローストピスタチオ、甘酸っぱいフレッシュなイチゴ、香ばしいカダイフ、ウエハースなど、多彩な素材を組み合わせた創作ジェラートです。

ドバイベリー 価格：1650円（税込）ピスタチオテッラ 価格：1320円（税込）

販売店舗：

【大阪】梅田阪神 8F：1/21-2/14【福岡】岩田屋 7F：(1/23)1/24-2/15【北海道】丸井今井札幌 9F：2/4-2/15【東京】玉川高島屋 6F：1/29-2/14【宮城】藤崎 7F：2/5~2/14

※会期( )：カード会員様のみ

◇クレープ 価格：各1650円（税込）

会場内で一枚一枚焼き上げたクレープに、ジェラートや多彩な素材を包み、できたての味わいをご提供します。イタリアから届くミックス粉で作る、もっちり香ばしいクレープに、生クリームとうまみたっぷりのオリジナルソース、香ばしいローストピスタチオ、食感が楽しいチョコレートやカダイフ、クランブルクッキーを重ね、濃厚なジェラートとともに贅沢に包み込みました。

ドバイチョコレートプラリネチョコレート塩キャラメルダブルナッツ

販売店舗：【京都】京都伊勢丹 10F：1/27-2/15【北海道】丸井今井札幌 9F：(1/28)1/29-2/3

【東京】池袋東武 8F：1/28-2/14【宮城】藤崎 7F：1/29~2/4【福岡】岩田屋 7F： 1/30-2/4

※会期( )：カード会員様のみ

◇＜新作＞ロールケーキ

「ドバイチョコレートロール」価格：2700円（税込）

新作のロールケーキは「ドバイチョコレート」からインスパイア。カカオが香るふんわりと焼き上げた生地で、チョコチップやカダイフ、ローストピスタチオなど、多彩な食感が広がるピスタチオクリームを包み込みました。

販売店舗：【愛知】栄三越 B1F: 常設店舗【神奈川】横浜そごう 8F：1/21-2/15【福岡】岩田屋 7F：(1/23)1/24-2/15【広島】広島そごう 9F：1/23-2/15【北海道】丸井今井札幌 9F：(1/28)1/29-2/15【大阪】あべのハルカス近鉄本店 2F：1/28-2/14【東京】池袋東武 8F：1/28-2/14、銀座松屋 B1F：1/28-2/14、日本橋三越 7F：1/28-2/14、玉川高島屋 6F：1/29-2/14、【宮城】藤崎 7F：1/29-2/14

※会期( )：カード会員様のみ

◇＜BABBI初＞バームクーヘン

2層の生地が重なり合う、BABBI初のバームクーヘン。

香ばしいピスタチオ生地と、優しい甘さのプレーン生地を薄く重ねて丁寧に焼き上げました。

しっとりやわらかく、口の中でふんわりほどける、BABBIオリジナルのバームクーヘンです。

カットバーム 価格：378円（税込）ホールバーム 価格：2376円（税込）

販売店舗：【埼玉】浦和伊勢丹 7F：1/28-2/15【大阪】あべのハルカス近鉄本店 2F：1/28-2/14、うめだ阪急 9F：1/30-2/14【東京】日本橋三越 7F：1/28-2/14【富山】富山大和 6F：1/30-2/15【静岡】浜松遠鉄 B1F：2/4-2/15

※ホールバームはうめだ阪急９Fのみで販売

※会期( )：カード会員様のみ

◇バッビーノBar(量り売り)

通常はセット販売のみの人気チョコレート商品『バッビーノ』を量り売りとして、お得にご提供させていただきます。

価格：10g 216円（税込）

販売店舗：【大阪】梅田阪神 8F：1/21-2/14、あべのハルカス近鉄本店 2F：1/28-2/14【神奈川】横浜そごう 8F：1/21-2/15

【福岡】岩田屋 7F：(1/23)1/24-2/15【北海道】丸井今井札幌 9F：(1/28)1/29-2/15【東京】銀座松屋 B1F：1/28-2/14

※会期( )：カード会員様のみ

※無くなり次第販売終了となります。

※催事の詳細については、各店舗のHPをご確認ください。

※販売メニュー・期間に関しては予告なく変更する場合がございます。

※各店とも売切れ次第、販売終了となります。

【新色が登場！保冷バッグ】

「BABBI」ウエハースに次いで人気の保冷バッグは、大きめマチが特徴で日常のお買い物にも使いやすいデザインです。カラーは、ゴールド（レギュラーサイズ）とシルバー（Lサイズ）、そして今回新色のダスティピンクが登場しました。

〈新作〉 ダスティピンク価格：2,200円（税込） サイズ：18×21×22cm

〈好評発売中〉

【ゴールド】

価格：1,650円（税込）

サイズ：21×18×22cm

【シルバー】

価格：2,200円（税込）

サイズ：32×22×26cm