レトルトカレー市場24年連続売上No.1ブランド「咖喱屋」シリーズ　全品刷新　2026年2月9日（月）から順次発売

ハウス食品株式会社

ハウス食品株式会社の「咖喱屋」シリーズは、1999年に誕生して以来進化を続け、レトルトカレー市場24年連続売上No.1ブランドとしてお客様にご愛顧いただいています。今回、「咖喱屋」シリーズ全10品のリニューアルとパッケージ変更を行い、2026年2月9日（月）からスーパーなどで順次発売します。お子様から大人まで幅広いお客様に、より魅力的なラインアップで、手軽に食べられるレトルトのカレー・ハヤシをお届けいたします。


■リニューアル＆パッケージ変更のポイント


（1）ソース及び具材に対する3つの磨き上げ


【ソース】


新製法のコク深いカレールウと厳選スパイスを組み合わせ、スパイスの香り立ちとコクリッチなカレーソースに！


※ハヤシを除く


肉の下処理製法を刷新し、肉由来のおいしさをソースにもとけ込ませる新製法を採用！


※キーマカレー・ポークカレー・チキンカレーを除く


【具材】


じゃがいもの食感が今まで以上に感じられる新製法を開発し、食べ応えを向上！


※キーマカレー・ハヤシを除く



（2）店頭で分かりやすく、選びたくなるデザインへパッケージ変更


●どのようなカレーなのかが分かりやすいよう、シズルを大きくしました。


●アイテムごとに特徴的なスパイスや素材が分かりやすいように、裏面にイラストと説明を載せました。





（3）バラエティごとに最適な味わいへブラッシュアップ


「咖喱屋」シリーズは、スパイスの楽しさやカレーの幅広さをお届けすることを目指し、9種類の味わいをラインアップしています。それぞれ具材に合わせたスパイスの特徴づけや、お子様でも満足いただけるよう味の調整を行っています。より多くのお客様に手に取っていただけるよう、幅広いラインアップで家族みんなが楽しめるカレーであることをお伝えしてまいります。







■製品概要


●製品名／内容量／価格：


咖喱屋カレー　＜甘口＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋カレー　＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋カレー　＜辛口＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋カレー　＜大辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋ポークカレー　＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋チキンカレー　＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋コクデミカレー　＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋キーマカレー　＜中辛＞／150g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋ハヤシ／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）


咖喱屋カレー　小盛　＜中辛＞　3袋入り／450g（150g×3袋）／オープン価格（税別参考小売価格416円）


●発売日：2026年2月9日より順次切り替え


●発売地区：全国


「咖喱屋カレー」ブランドサイト（2月4日更新予定）


