レトルトカレー市場24年連続売上No.1ブランド「咖喱屋」シリーズ 全品刷新 2026年2月9日（月）から順次発売
ハウス食品株式会社の「咖喱屋」シリーズは、1999年に誕生して以来進化を続け、レトルトカレー市場24年連続売上No.1※ブランドとしてお客様にご愛顧いただいています。今回、「咖喱屋」シリーズ全10品のリニューアルとパッケージ変更を行い、2026年2月9日（月）からスーパーなどで順次発売します。お子様から大人まで幅広いお客様に、より魅力的なラインアップで、手軽に食べられるレトルトのカレー・ハヤシをお届けいたします。
※出典：(株)インテージ SRI/SRI+ 月次データ レトルトカレー市場
SRI期間：2002年1月～2016年12月 累計販売金額、SRI+期間：2017年1月～2025年12月 累計販売金額
■リニューアル＆パッケージ変更のポイント
（1）ソース及び具材に対する3つの磨き上げ
【ソース】
●新製法のコク深いカレールウと厳選スパイスを組み合わせ、スパイスの香り立ちとコクリッチなカレーソースに！
※ハヤシを除く
●肉の下処理製法を刷新し、肉由来のおいしさをソースにもとけ込ませる新製法を採用！
※キーマカレー・ポークカレー・チキンカレーを除く
【具材】
●じゃがいもの食感が今まで以上に感じられる新製法を開発し、食べ応えを向上！
※キーマカレー・ハヤシを除く
（2）店頭で分かりやすく、選びたくなるデザインへパッケージ変更
●どのようなカレーなのかが分かりやすいよう、シズルを大きくしました。
●アイテムごとに特徴的なスパイスや素材が分かりやすいように、裏面にイラストと説明を載せました。
（3）バラエティごとに最適な味わいへブラッシュアップ
「咖喱屋」シリーズは、スパイスの楽しさやカレーの幅広さをお届けすることを目指し、9種類の味わいをラインアップしています。それぞれ具材に合わせたスパイスの特徴づけや、お子様でも満足いただけるよう味の調整を行っています。より多くのお客様に手に取っていただけるよう、幅広いラインアップで家族みんなが楽しめるカレーであることをお伝えしてまいります。
■製品概要
●製品名／内容量／価格：
咖喱屋カレー ＜甘口＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋カレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋カレー ＜辛口＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋カレー ＜大辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋ポークカレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋チキンカレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋コクデミカレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋キーマカレー ＜中辛＞／150g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋ハヤシ／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）
咖喱屋カレー 小盛 ＜中辛＞ 3袋入り／450g（150g×3袋）／オープン価格（税別参考小売価格416円）
●発売日：2026年2月9日より順次切り替え
●発売地区：全国
・「咖喱屋カレー」ブランドサイト（2月4日更新予定）
URL：https://housefoods.jp/products/special/cyc/index.html