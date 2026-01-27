レトルトカレー市場24年連続売上No.1ブランド「咖喱屋」シリーズ　全品刷新　2026年2月9日（月）から順次発売

ハウス食品グループ本社株式会社

ハウス食品株式会社の「咖喱屋」シリーズは、1999年に誕生して以来進化を続け、レトルトカレー市場24年連続売上No.1※ブランドとしてお客様にご愛顧いただいています。今回、「咖喱屋」シリーズ全10品のリニューアルとパッケージ変更を行い、2026年2月9日（月）からスーパーなどで順次発売します。お子様から大人まで幅広いお客様に、より魅力的なラインアップで、手軽に食べられるレトルトのカレー・ハヤシをお届けいたします。

※出典：(株)インテージ SRI/SRI+ 月次データ レトルトカレー市場

SRI期間：2002年1月～2016年12月 累計販売金額、SRI+期間：2017年1月～2025年12月 累計販売金額

■リニューアル＆パッケージ変更のポイント

（1）ソース及び具材に対する3つの磨き上げ

【ソース】

●新製法のコク深いカレールウと厳選スパイスを組み合わせ、スパイスの香り立ちとコクリッチなカレーソースに！

※ハヤシを除く

●肉の下処理製法を刷新し、肉由来のおいしさをソースにもとけ込ませる新製法を採用！

※キーマカレー・ポークカレー・チキンカレーを除く

【具材】

●じゃがいもの食感が今まで以上に感じられる新製法を開発し、食べ応えを向上！

※キーマカレー・ハヤシを除く

（2）店頭で分かりやすく、選びたくなるデザインへパッケージ変更

●どのようなカレーなのかが分かりやすいよう、シズルを大きくしました。

●アイテムごとに特徴的なスパイスや素材が分かりやすいように、裏面にイラストと説明を載せました。

（3）バラエティごとに最適な味わいへブラッシュアップ

「咖喱屋」シリーズは、スパイスの楽しさやカレーの幅広さをお届けすることを目指し、9種類の味わいをラインアップしています。それぞれ具材に合わせたスパイスの特徴づけや、お子様でも満足いただけるよう味の調整を行っています。より多くのお客様に手に取っていただけるよう、幅広いラインアップで家族みんなが楽しめるカレーであることをお伝えしてまいります。

■製品概要

●製品名／内容量／価格：

咖喱屋カレー ＜甘口＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋カレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋カレー ＜辛口＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋カレー ＜大辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋ポークカレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋チキンカレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋コクデミカレー ＜中辛＞／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋キーマカレー ＜中辛＞／150g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋ハヤシ／180g／オープン価格（税別参考小売価格185円）

咖喱屋カレー 小盛 ＜中辛＞ 3袋入り／450g（150g×3袋）／オープン価格（税別参考小売価格416円）

●発売日：2026年2月9日より順次切り替え

●発売地区：全国

・「咖喱屋カレー」ブランドサイト（2月4日更新予定）

URL：https://housefoods.jp/products/special/cyc/index.html