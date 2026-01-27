エンジニアリング接着剤 市場調査レポート ー 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年

SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月16に「エンジニアリング接着剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エンジニアリング接着剤に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。





エンジニアリング接着剤市場の概要エンジニアリング接着剤 市場に関する当社の調査レポートによると、エンジニアリング接着剤 市場規模は 2035 年に約 287 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の エンジニアリング接着剤 市場規模は約 145億米ドルとなっています。エンジニアリング接着剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.1% の CAGR で成長するとも述べられています。SDKI Analyticsの専門家によると、エンジニアリング接着剤市場シェアの拡大は、世界的な家電製品の販売増加と電子機器の小型化への注力が高まっていることが要因となっています。当社の分析によると、小型化は、家電製品や半導体組立におけるマイクロスケール接合向けに設計された接着剤のイノベーションにおいて、約30―35%の成長を牽引しています。さらに、エレクトロニクス、航空宇宙と防衛、医療などの各産業におけるエンジニアリング接着剤への需要の高まりも、市場成長を後押ししています。エンジニアリング接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/engineering-adhesives-market/113807エンジニアリング接着剤に関する市場調査によると、プレハブ式モジュールシステムからカーテンウォールや構造用ガラスに至るまで、現代建築における高度なエンジニアリング用シーラントへの高い需要と、研究開発活動への投資増加により、市場シェアは拡大すると予測されています。しかし、原材料価格の変動やサプライチェーンの課題といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性が高いと予想されます。エンジニアリング接着剤は、エポキシ樹脂、ポリウレタン、アクリレート、その他の特殊ポリマーといった石油化学由来の原料に大きく依存しています。これらの接着剤は、原油価格の変動や地政学的緊張の影響を受けやすい性質があります。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340161/images/bodyimage1】

エンジニアリング接着剤市場セグメンテーションの傾向分析



エンジニアリング接着剤 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エンジニアリング接着剤の市場調査は、製品タイプ別、最終用途産業別、技術別と地域別に分割されています。



技術別に基づいて、エンジニアリング接着剤市場は反応性接着剤、紫外線硬化型接着剤、UV硬化型接着剤、嫌気性接着剤、ホットメルト接着剤に分割されています。これらのうち、ホットメルト接着剤分野は予測期間中に40%のシェアを占め、技術分野を牽引すると予想されています。ホットメルト接着剤は、高速加工性、自動化システムとの優れた適合性、幅広い産業用途への適用性といった特長を備えています。さらに、ホットメルト接着剤における継続的な技術革新も市場成長を後押ししています。例えば、2025年8月、Henkelは従来のホットメルト接着剤が抱える課題を解決するホットメルト接着剤「Technomelt EM 335 RE」の発売を発表しました。



エンジニアリング接着剤の地域市場の見通し



エンジニアリング接着剤 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域は市場シェアが34%と最も大きく、予測期間中も年平均成長率（CAGR）8%で最も高い成長率を示すと予想されています。この成長は、中国、インド、韓国における急速な産業成長と製造業の拡大、そして様々な分野で使用される高度なエンジニアリング接着剤への投資増加によるものがあります。



エンジニアリング接着剤の競争のランドスケープ



当社のエンジニアリング接着剤市場調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:



● 3M

● H.B. Fuller

● Huntsman Corporation

● Dow Inc.

● Arkema



これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:



● Aica Kogyo Co., Ltd.

● Cemedine Co., Ltd.

● Konishi Co., Ltd.

● Denka Co., Ltd.

● DIC Corporation



会社概要：



SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。

