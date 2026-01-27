電子アクセス制御システム市場：世界調査レポート、需要、規模、開発、メーカー別シェア、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「電子アクセス制御システム市場：構成要素別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、技術別（有線アクセス制御、無線アクセス制御、クラウド型アクセス制御、スタンドアロン型アクセス制御）、用途別（生体認証アクセス制御、カードベースアクセス制御、モバイルアクセス制御、キーパッドアクセス制御）、エンドユース別（商業、住宅、政府、産業）、導入形態別（オンプレミス、クラウド型、ハイブリッド）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年」を発行したと発表した。本レポートは、電子アクセス制御システム市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
電子アクセス制御システム市場概要
電子アクセス制御システム（EACS）とは、オフィス、データセンター、空港、病院、住宅用建物などの物理空間における入退室を制御・監視するために設計されたセキュリティソリューションである。これらのシステムは、従来の錠前や鍵に代わり、キーカード、暗証番号（PIN）、生体認証（指紋、顔認証、虹彩）、またはモバイルベースの認証といったデジタル認証情報を用いる。EACSは通常、リーダー、コントローラ、施錠ハードウェア、ならびに入退室履歴をリアルタイムで記録する管理ソフトウェアなどの構成要素から成り立つ。不正侵入の防止、監査証跡の作成、権限の遠隔管理を可能にすることで、セキュリティを強化するものである。商業、政府、産業分野を中心に広く導入されており、安全性、運用管理能力、ならびにセキュリティ基準への適合性の向上に寄与する。
Surveyreportsの専門家による電子アクセス制御システム市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に483億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、電子アクセス制御システム市場は2035年末までに1,237億米ドルに達する収益規模が見込まれている。予測期間である2025年から2035年にかけて、同市場は約11.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると提案されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な電子アクセス制御システム市場分析によれば、次世代セキュリティ製品に対する需要の増加、スマートビルおよびコネクテッドインフラの利用拡大、セキュリティ懸念の高まりと規制遵守の重要性、ならびにスマート技術およびIoTとの統合を背景として、電子アクセス制御システム市場規模は拡大すると考えられる。電子アクセス制御システム市場における主な参入企業としては、Assa Abloy AB、Johnson Controls International plc、Honeywell International Inc.、dormakaba Group、Allegion plc、Bosch Security Systems Inc.、Identiv, Inc.、Axis Communications AB、HID Global Corporation、Avigilon Corporationなどが挙げられる。
また、本電子アクセス制御システム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も備えている。
目次
● 電子アクセス制御システム市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
目次
● 電子アクセス制御システム市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価